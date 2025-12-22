España

90693, el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

El número del sorteo de la Lotería de Navidad agraciado con el tercer premio ha salido a las 11:13 horas

Como cada 22 de diciembre, los ojos están puestos en el Teatro Real de Madrid, en el que se van a repartir 2.772 millones de euros

El número agraciado con el tercer premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 celebrado hoy 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid es el 90693. Los niños de San Ildefonso han cantado el número a las 11:13 horas.

Puedes comprobar aquí si tu número tiene algún premio de los sorteados en la Lotería de Navidad 2025.

Este año la emisión de décimos ha sido de un total de 198 series (cinco más que en 2024), entre estos se repartirán 2.772 millones de euros. Después de ‘el Gordo’ de Navidad, el segundo y tercer premio son los que más entusiasmo generan en toda España y tienen una gran importancia.

Cuánto dinero se gana en el tercer premio de la Lotería de Navidad y cuánto se lleva Hacienda

Cada décimo que resulta agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad recibe una dotación de 50.000 euros. Una sábana, formada por 10 décimos, suma un total de 500.000 euros en premios.

Según la normativa fiscal vigente, los premios cuya cuantía supera los 40.000 euros tributan un 20% sobre el importe que rebase este límite. Así, de los 50.000 euros que corresponden a cada décimo, 2.000 euros se aplican en concepto de impuestos y el importe neto que recibe el agraciado es de 48.000 euros por décimo.

Otros premios a partir del tercer número agraciado en la Lotería de Navidad

El tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 incluye premios para los décimos que presentan coincidencias parciales con el número ganador.

  • Aproximaciones: Los números inmediatamente anterior y posterior al premiado con el tercer premio reciben 960 euros por décimo (9.600 euros por serie).
  • Centenas: Todos los números que comparten las tres primeras cifras con el tercer premio, excluyendo el propio número premiado, obtienen 100 euros por décimo (1.000 euros por serie).
  • Terminaciones: Si coinciden las dos últimas cifras con las del tercer premio, el premio es de 100 euros por décimo (1.000 euros por serie).

