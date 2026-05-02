Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Fallece el deportista Alex Zanardi. (EFE)

El deporte mundial despide a Alex Zanardi, el expiloto de Fórmula 1 que redefinió los límites de la superación personal. Zanardi, ha fallecido a los 59 años, dejando un legado marcado por la resiliencia y el ejemplo, después de haber conquistado la gloria tanto en los circuitos de automovilismo como en los Juegos Paralímpicos. Su trayectoria se convirtió en una referencia para miles de personas dentro y fuera del ámbito deportivo.

Nacido en una familia humilde de Bolonia, Zanardi comenzó a perseguir su pasión por la velocidad desde la adolescencia, pese a las reticencias de sus padres tras perder a su hermana en un accidente automovilístico. Su carrera en el automovilismo profesional incluyó etapas en equipos como Jordan, Minardi, Lotus y Williams en la Fórmula 1, y un destacado regreso a la categoría CART. Sin embargo, su vida dio un giro irreversible el 15 de septiembre de 2001, cuando sufrió un grave accidente en el circuito de Lausitzring, Alemania, que derivó en la amputación de sus dos piernas.

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Desde ese momento, Zanardi se transformó en un símbolo de entereza. Pese a la adversidad, nunca abandonó el deporte. Decidió volver a competir, primero en carreras adaptadas y luego como ciclista paralímpico. Ganó cuatro medallas de oro en los Juegos de Londres 2012 y Río 2016, además de sumar títulos mundiales y convertirse en uno de los ciclistas paralímpicos más laureados de la historia.

El accidente de 2001 y su resurgimiento

El 15 de septiembre de 2001, mientras lideraba la American Memorial 500 en Alemania, Zanardi perdió el control de su coche y fue embestido por otro vehículo que circulaba a 320 km/h. El impacto partió su auto en dos. Zanardi fue trasladado de urgencia a Berlín, donde los médicos se vieron obligados a amputarle ambas piernas por encima de la rodilla para salvarle la vida. Permaneció varios días en coma inducido y, tras despertar, comenzó un proceso de recuperación que él mismo calificó como un milagro. “Mi corazón se detuvo siete veces, un sacerdote me dio la extrema unción”, relató alguna vez sobre ese episodio.

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El circuito de Madrid de Fórmula 1 transcurrirá entre Ifema y Valdebebas.

Lejos de abandonar la pasión por la competición, Zanardi regresó simbólicamente al circuito alemán en 2003 para completar las 13 vueltas que le faltaron el día del accidente, esta vez en un coche adaptado. Posteriormente, participó en el Mundial de turismos (WTCC) y logró cuatro victorias con un BMW 320i modificado para sus necesidades. Su historia empezó a ser reconocida como la de un referente mundial en la capacidad de afrontar la desgracia con dignidad y determinación.

El accidente de 2020 y el desenlace de su salud

El destino volvió a poner a prueba a Zanardi el 19 de junio de 2020, cuando sufrió otro grave accidente durante una carrera benéfica de ciclismo adaptado en Italia. Al perder el control de su handbike en un descenso, invadió el carril contrario y chocó contra un camión. El resultado fue un traumatismo craneal severo y lesiones neurológicas de gran complejidad.

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Tras múltiples cirugías y una larga hospitalización, su estado de salud se mantuvo en reserva, aunque su esposa, Daniela Zanardi, llegó a informar que había logrado algunos progresos físicos, como pasar más tiempo en silla de ruedas que en la cama.

El deportista se había enfrentado a varios accidentes. (REUTERS/Giampiero Sposito GS/File Photo)

Desde aquel accidente, la información sobre su salud fue escasa. El vacío de novedades mantenía en vilo tanto a sus seguidores como al mundo del deporte, hasta que se confirmó el fallecimiento del “Ave Fénix del deporte”. Zanardi dejó un palmarés que incluye cuatro oros paralímpicos, dos en Londres 2012 y dos en Río 2016, dos platas, múltiples campeonatos mundiales y la admiración de una comunidad internacional de deportistas que lo vio reinventarse una y otra vez.

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Su legado trasciende las estadísticas. Alex Zanardi demostró hasta el final que la vida puede ser reconstruida tras la tragedia, y que el ejemplo personal puede inspirar a generaciones enteras.