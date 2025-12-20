España

Así fue la primera vez que se hizo la Lotería: la historia de un Borbón y un político de las Cortes de Cádiz para llenar el erario público sin molestar a los contribuyentes

En el sorteo, un niño con los ojos vendados extraía cinco bolas de una bolsa que contenía 90

Imagen de archivo de la Lotería de Navidad. (Europa Press)

La Lotería de Navidad nació hace más de 200 años con la misma finalidad con la que se mantiene ahora: recaudar fondos para las arcas de Estado. El primer precedente se remonta a 1763, cuando el rey Carlos III instauró la denominada ‘Lotería Real’ con el objetivo de destinar sus beneficios a hospitales, hospicios y otras obras públicas. Así lo recoge el Real Decreto de 30 de septiembre de ese año, en el que el monarca aseguraba la conveniencia de establecer en Madrid una lotería que contribuyese al sostenimiento de las instituciones benéficas. El Borbón, en el período en que fue rey de Nápoles (1734-1759), conoció la lotería que existía allí desde 1682, y fue ese modelo el que quiso establecer en España cuando regresó en 1759 para ocupar el trono tras la muerte de su hermano Fernando VI. El Reino recaudaba fondos y los contribuyentes participaban con gusto.

El funcionamiento de aquella primera lotería, que se celebraba en la Plaza de San Ildefonso, consistía en que un niño con los ojos vendados extraía cinco bolas de una bolsa que contenía 90, y los participantes podían elegir cuántos números jugar del 1 al 90, detalla Loterías y Apuestas del Estado en su página web. Este sistema, precursor de la actual Lotería Primitiva, ha sentado las bases de una tradición que se ha ido transformando a lo largo de los siglos. No obstante, la Lotería navideña aún tardaría unas cuantas décadas en empezar a forjarse.

Ocurrió casi cincuenta años después, en 1811, cuando la ciudad de Cádiz fue testigo de la aprobación de la Lotería Nacional, aunque el primer sorteo no se celebró hasta el 4 de marzo de 1812, el mismo año en el que se promulgaba la primera Constitución española, la conocida como ‘La Pepa’. En ese momento, los billetes se dividían en cuartos, cada uno con un valor de diez reales, y la antigua Lotería Real pasó a denominarse Lotería Primitiva Nacional. Ese año, el precio del billete era de 40 reales y el “Gordo” de 8.000 pesos fuertes.

Su creación en Cádiz

El 23 de noviembre de 1811, las Cortes de Cádiz aprobaron por unanimidad un proyecto de lotería basado en el que existía en Nueva España (ahora México), con la denominación “Lotería Moderna” para diferenciarla de la Primitiva impulsada por Carlos III. Su creador fue el entonces ministro del Consejo y Cámara de Indias, Ciriano González Carvajal, que pretendía incrementar los ingresos del erario público.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Años después, en 1818, se organizó un sorteo especial coincidiendo con la Navidad. “Puede considerarse como el origen del Sorteo Extraordinario de Navidad”, explican en Loterías y Apuestas del Estado. Aunque no sería hasta 1839 cuando el popular sorteo navideño comenzó a celebrarse regularmente, y habría que esperar hasta 1897 para que el sorteo de Navidad recibiera oficialmente dicho nombre. Fue también en la década de 1880 cuando apareció el sorteo de El Niño.

Desde entonces, la Lotería de Navidad no se ha detenido ni siquiera durante la Guerra Civil. De hecho, cada bando tuvo la suya. En 1938, se celebraron dos sorteos: uno en Barcelona, del lado de la República; y otro en Burgos, donde el bando franquista se hizo con el poder durante las primeras semanas de la contienda tras el fallido golpe de Estado contra el Gobierno legítimo. Al año siguiente, terminada la guerra, el sorteo se celebró en Madrid.

