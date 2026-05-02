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Piqué carga contra los árbitros tras un partido del Andorra: “En otro país os reventarían, pero en Andorra somos civilizados”

El máximo responsable del club andorrano podría enfrentarse a una grave sanción por lo ocurrido

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Gerard Piqué (Kings League / Paul Dufau / Europa Press)
Gerard Piqué (Kings League / Paul Dufau / Europa Press)

Gerard Piqué vuelve a ser protagonista de una polémica tras el partido entre el FC Andorra y el Albacete, disputado este viernes 1 de mayo. El exfutbolista y actual máximo responsable del club andorrano protagonizó diversos incidentes con el cuerpo arbitral dirigido por Alonso De Ena Wolf, situaciones que han sido recogidas en el acta arbitral y podrían derivar en sanciones disciplinarias para el directivo. El episodio se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre el FC Andorra y los árbitros, con antecedentes que explican la escalada ocurrida tras el último encuentro.

El partido finalizó con derrota del Andorra por 0-1. El encuentro ya venía marcado por la crispación, especialmente por una jugada controvertida en los minutos finales: el colegiado no señaló un posible penalti a favor del equipo local y, ante las protestas, expulsó a varios integrantes del cuerpo técnico andorrano. Este ambiente caldeado se trasladó fuera del campo y tuvo continuidad en los pasillos y las zonas comunes del estadio.

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Durante el descanso, Piqué bajó a los vestuarios para mostrar su desacuerdo con el arbitraje. Según lo descrito, sus reproches se centraron en aspectos técnicos sobre el criterio mostrado por el árbitro en la primera mitad. Hasta ese momento, la situación se podía entender como una más de las habituales protestas que se producen en partidos con decisiones polémicas.

El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué (REUTERS/Rula Rouhana)
El exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué (REUTERS/Rula Rouhana)

No obstante, el verdadero foco de controversia llegó tras el pitido final. En el acta arbitral, De Ena Wolf detalló que Piqué se dirigió hacia él “a voz en grito” y con una “actitud amenazante”, persiguiéndolo a corta distancia por el túnel mientras continuaba protestando por las decisiones adoptadas durante el partido. El episodio culminó en la puerta del vestuario arbitral, donde, según el acta, Piqué pronunció la frase: “¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!”. Este comentario, lejos de ser una simple muestra de enfado, representa un desafío directo a la autoridad arbitral y marca un punto de inflexión en el incidente.

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La tensión no quedó ahí. De acuerdo con el anexo del acta, al abandonar las instalaciones, tanto el árbitro como sus asistentes fueron increpados de nuevo por Piqué y el director deportivo del FC Andorra en la zona del parking. En ese momento, el exjugador del Barcelona pronunció otra frase recogida en el documento oficial: “En otro país os reventarían, pero aquí en Andorra somos un país civilizado”. Esta declaración añade un componente de amenaza y referencia a la violencia que eleva el nivel de la polémica, dejando la puerta abierta a posibles sanciones más severas.

Piqué y los árbitros

El enfrentamiento entre Piqué y los árbitros no es un hecho aislado. El club andorrano había remitido ya semanas antes una carta dirigida al Comité Técnico de Árbitros en la que pedía que De Ena Wolf no volviera a arbitrarles, alegando un historial de decisiones que consideraban perjudiciales. Paralelamente, el propio Gerard Piqué ha utilizado sus redes sociales para expresar sus quejas sobre los arbitrajes, insistiendo en que “las casualidades no existen” y poniendo en duda la imparcialidad y el nivel de algunos colegiados. Estas declaraciones públicas han contribuido a que el clima de desconfianza y tensión se haya ido intensificando a lo largo de la temporada y explotara nuevamente tras el choque ante el Albacete.

La copa Davis y su caída en picado tras la salida de Gerard Piqué.

Con este nuevo incidente, Piqué refuerza una imagen de confrontación constante con los árbitros, una actitud que ya trasciende lo meramente deportivo y que comienza a tener repercusiones en el ámbito institucional. Las expresiones recogidas en el acta, así como el comportamiento descrito por el equipo arbitral, sitúan el caso en el centro de la atención de los comités disciplinarios, que deberán decidir si las acciones y declaraciones del directivo del FC Andorra constituyen una falta grave merecedora de sanción.

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