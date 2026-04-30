La ballena Timmy ya viaja hacia el mar del Norte tras un mes varada en Alemania: el rescate millonario ha sido financiado por dos empresarios

La ballena jorobada que fue rescatada de aguas poco profundas en Wismar es trasladada hacia el mar del Norte en una barcaza inundada, el miércoles 29 de abril de 2026, en Fehmarn, Alemania, cerca de los límites con Dinamarca. (Philip Dulian/AP)

Un mes ha permanecido la ballena jorobada Timmy varada en aguas poco profundas cerca de Alemania. Desde hace varias semanas, este gran mamífero marino se encontraba atrapado cerca de la ciudad alemana de Lübeck. Ahora, Timmy ya viaja hacia su hábitat natural en el océano Atlántico, transportada en una enorme barcaza inundada entre dos pontones.

La historia de su rescate, que ha dado la vuelta al mundo, ha estado marcada por múltiples intentos infructuosos. En la madrugada del 20 de abril, el enorme cetáceo, de aproximadamente 15 metros de longitud, consiguió nadar por sus propios medios gracias a la subida del nivel del mar y el viento favorable. Sin embargo, pocas horas después la ballena cambió de rumbo y terminó de nuevo encallada en una zona de baja profundidad.

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Entre las administraciones, los grupos ecologistas y el público general que ha seguido el caso se han producido discusiones con respecto al posible rescate de Timmy. Debido al estado de debilitamiento y el deterioro cutáneo que presentaba la ballena tras varias semanas sin poder nadar con libertad —el ejemplar respira con lentitud, apenas se mueve y presenta lesiones en la piel por la baja salinidad del Báltico—, hay quienes abogaban por evitar un intento de rescate o incluso por el sacrificio para lo prolongar su sufrimiento.

Timmy, la ballena varada en Alemania. (Selim Sudheimer/EFE)

Finalmente, las autoridades regionales han permitido una operación privada como último recursos para devolver a Timmy a su hábitat natural: una barcaza inundada en la que será transportada hasta mar abierto, financiada por dos empresarios alemanes.

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Un rescate millonario financiado por empresarios

Walter Gunz, cofundador de MediaMarkt, y Karin Walter-Mommert, exitosa propietaria de caballos de competición y mujer del empresario austriaco Ulrich Mommert, propietario de la empresa de iluminación ZKW, se han encargado de financiar la operación para intentar salvar a Timmy.

La maniobra consiste en el transporte de la ballena mediante una balsa inundada entre dos pontones, gracias a la que se llevará al cetáceo de nuevo al océano Atlántico. “No puedo expresar lo feliz que estoy. Se veía que la ballena luchaba y quería vivir. Saber que ahora está en la barcaza es sencillamente maravilloso y demuestra que la lucha por Timmy mereció la pena”, ha señalado al diario Bild Walter-Mommert.

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Sin embargo, grupos ecologistas y científicos dudan de que, pese a esta medida, Timmy sea capaz de sobrevivir después de un mes en aguas poco profundas, lo que le ha provocado un serio debilitamiento. No obstante, los veterinarios de la iniciativa privada han considerado que el animal cumplía las condiciones para iniciar la travesía.

La Policía Local de Lepe (Huelva) ha subido a sus redes sociales un vídeo donde aparece un ejemplar de "Ballenato Picudo de Cuvier", la especie que nada más profundo

Una vez se atraviese el estrecho de Skagerrak hacia el mar del Norte, algo que todavía tomará varios días, se espera que Timmy finalmente sea liberada.

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Cómo seguir en tiempo real el rescate de Timmy

Tal ha sido la difusión de este caso que se han desarrollado distintas estrategias para conocer los pasos de la operación para salvar a Timmy, desde retransmisiones en directo hasta el seguimiento en todo momento el viaje de los remolcadores Robin Hood y Fortuna B, que se encargan de arrastrar por turnos la barcaza en la que viaja la ballena.

Para ello, es posible consultar la página VesselFinder, que rastrea la posición en tiempo real de las embarcaciones del mundo entero. Así, puede observarse en qué punto se encuentran ahora mismo los remolcadores Robin Hood y Fortuna B.

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