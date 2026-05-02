Qué gafas sirven para ver el eclipse solar: los modelos certificados más populares en Amazon

Una persona sostiene unas gafas protectoras rojas para observar de forma segura el eclipse solar parcial visible a través de sus lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo gran eclipse solar visible desde España ya empieza a generar expectativa entre aficionados a la astronomía y público general. A poco más de tres meses del fenómeno astronómico previsto para agosto de 2026, las búsquedas de gafas homologadas para observar eclipses crecieron notablemente en plataformas de comercio electrónico como Amazon, donde varios modelos certificados lideran actualmente las ventas.

Sin embargo, especialistas recuerdan que lo más importante no es la popularidad del producto, sino que las gafas cuenten con certificación oficial para proteger la vista durante la observación directa del Sol. Mirar un eclipse sin protección adecuada puede provocar daños graves e incluso permanentes en la retina.

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Los modelos más vendidos actualmente incluyen la certificación internacional ISO 12312-2, considerada el estándar de seguridad para observación solar directa. Esta normativa garantiza que las lentes filtran prácticamente toda la radiación ultravioleta, infrarroja y la luz visible intensa emitida por el Sol.

Un eclipse solar será visible desde España en agosto de 2026.

La creciente demanda se produce después del eclipse parcial visible el pasado 30 de abril, un evento que sirvió como antesala del fenómeno total que podrá observarse desde distintas regiones españolas en 2026.

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Cuándo será el próximo eclipse solar visible desde España

El próximo eclipse solar total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 y convertirá a España en uno de los puntos privilegiados para observar el fenómeno astronómico.

En varias zonas del país será posible contemplar el eclipse en su totalidad, mientras que otras regiones experimentarán un eclipse parcial con distintos niveles de cobertura solar. El evento es considerado uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la década para Europa.

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Por ese motivo, muchas personas ya comenzaron a preparar la observación con antelación, buscando ubicaciones con buena visibilidad y adquiriendo los accesorios necesarios para seguir el eclipse de manera segura.

La visibilidad del eclipse solar total de agosto puede "quedar arruinada" por las tormentas de verano, según eltiempo.es

Qué deben tener unas gafas homologadas para eclipses

Las gafas para eclipse solar no son equivalentes a gafas de sol convencionales. Aunque estas últimas reduzcan el brillo, no bloquean la radiación dañina ni ofrecen la protección suficiente para observar directamente el Sol.

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Los modelos homologados deben indicar claramente la certificación ISO 12312-2, además del nombre del fabricante y las instrucciones de uso. Expertos recomiendan evitar productos sin identificación o procedencia dudosa, especialmente aquellos vendidos sin información técnica verificable.

Helioclipse, gafas para ver el eclipse solar en España. (Amazon)

Entre las características más comunes de las gafas certificadas destacan las monturas ligeras de cartón o plástico flexible y filtros especiales diseñados específicamente para eventos astronómicos.

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Algunos modelos populares en Amazon incluyen además accesorios complementarios, como filtros solares para cámaras de teléfonos móviles, pensados para capturar imágenes del eclipse sin dañar los sensores de los dispositivos.

Filtro de cámara para tomar fotos al eclipse solar de España. (Amazon)

El auge de las ventas antes del fenómeno astronómico

Las gafas homologadas para eclipses se encuentran entre los productos astronómicos más vendidos en Amazon España durante las últimas semanas. Algunos modelos acumulan miles de valoraciones positivas y mantienen puntuaciones cercanas a las cinco estrellas.

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Gafas de eclipse solar se encuentran disponibles en Amazon. (Amazon)

La mayoría de usuarios destaca la comodidad, el precio accesible y la tranquilidad de contar con productos certificados para observar el eclipse sin riesgos.

No obstante, especialistas insisten en que la popularidad no debe ser el único criterio de compra. También recomiendan revisar que los filtros no presenten rayaduras, perforaciones ni daños antes de utilizarlos.

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Qué no debe hacerse al observar un eclipse solar

Astrónomos y organismos de seguridad recuerdan que nunca se debe mirar directamente al Sol utilizando prismáticos, telescopios, cámaras o lentes sin filtros solares específicos para esos dispositivos.

Entusiastas observan un espectacular eclipse solar total con la corona brillando intensamente y prominencias solares visibles, sobre un paisaje desértico con formaciones rocosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las gafas certificadas están diseñadas únicamente para observación directa a simple vista. Si se utilizan junto a instrumentos ópticos sin protección adecuada, la intensidad de la luz solar puede aumentar y provocar lesiones oculares inmediatas.

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Tampoco se recomienda utilizar métodos caseros, radiografías antiguas, vidrios ahumados o gafas oscuras tradicionales, ya que no bloquean la radiación peligrosa.