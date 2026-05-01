Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente en rueda de prensa. (EFE/ Víctor Lerena)

El ambiente vuelve a caldearse antes del partido entre Arsenal y Atlético de Madrid. Un empate a uno que dejó todo en el aire y con la clasificación a la final de Budapest en juego en Londres. Si ya en la ida de semifinales de Champions, desde Inglaterra apuntaron a Marcos Llorente como “un peligro para la sanidad pública”, el comodín del Cholo Simeone no se ha guardado nada y ha salido en defensa propia.

Llorente fue el blanco de un artículo del medio inglés The Telegraph que lo describiría como “el mayor conspiranoico del fútbol”, en una pieza titulada: “¿Cómo frenarlo? Esta es la pregunta que se plantean tanto en el Arsenal como en el Ministerio de Sanidad español”.

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El reportaje repasaba tanto su impacto futbolístico como sus controvertidas opiniones sobre salud y estilo de vida, difundidas ante millones de seguidores en redes sociales.

Marcos Llorente en el partido de ida de semifinales contra el Arsenal. (REUTERS/Isabel Infantes)

La respuesta de Marcos Llorente

Situado en pleno foco, el Atlético de Madrid ya piensa en el partido de vuelta el próximo martes 5 de mayo. Sin embargo, el Arsenal tiene un duelo vital por la lucha de la Premier este fin de semana, contra el Fulham.

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Tras las críticas recibidas desde Inglaterra, el mediocampista/lateral ha respondido a través de su cuenta de Instagram con un mensaje donde, lejos de retractarse, se reafirma: “Cuanto más se critica un mensaje con sentido y base, más lejos llega. Solo puedo dar las gracias por amplificarlo”.

El futbolísta también ha apuntado a la incomprensión de sus planteamientos: “No todo el mundo está en el mismo punto para entender ciertas cosas”.

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Y ha cerrado con una declaración de intenciones que resume su postura ante la polémica: “El que sabe a dónde va, no pierde el tiempo con el ruido que encuentra por el camino. Seguimos”.

A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

El origen de la polémica

El núcelo del conflicto está en las ideas que Marcos Llorente defiende sobre la exposición al sol y el uso de protección. “Si crees que el cáncer de piel es causado por la exposición al sol, eres el rey de la ignorancia”, afirmó en 2024 vía redes.

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Su postura cuestiona el uso de protectores solares y gafas de sol, argumentando que interfieren en los procesos naturales del cuerpo. “Si no entrenas en todo el año y en agosto haces sentadillas con 200 kilos y te rompes la rodilla, ¿es culpa del ejercicio o tuya? Lo mismo ocurre con el sol”, reflexionó.

Además, defiende que los ojos “son sensores de luz” y que bloquearla altera el ritmo circadiano, afectando al sueño, la energía y la recuperación.

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Por todo ello, ha sido tachado desde el país vecino como “biohacking”, al sumar otras ideas como evitar la luz artificial, usar la iluminación roja por la noche o caminar descalzo.

Marcos Llorente exponiéndose a la luz infrarroja en una publicación en sus redes sociales (@marcosllorente)

La respuesta de los expertos

Las declaraciones del jugador del Atlético de Madrid no tardaron en llegar al ámbito sanitario. Preguntada por Infobae, Marisol Soengas, jefa del grupo de melanoma, fue tajante: “Es un bulo preocupante. Desde hace décadas se sabe que el daño de las quemaduras solares aumenta el riesgo de melanoma y otros tipos de cáncer”.

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Pese al ruido en torno a Marcos Llorente, se le espera que sea titular otra vez en el Emirates, aunque ya dependerá del Cholo situarlo en la banda derecha o en el medio del campo.