Comprobar pedrea 2025: los números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad

Introduce el número del décimo jugado y el importe con el que has participado para ver si tienes algún premio de la pedrea

Comprueba si tu número es uno de los agraciados con la pedrea en el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y conoce el listado completo. La Lotería de Navidad es una tradición profundamente arraigada en la sociedad española. Cada año, el 22 de diciembre, el sorteo reúne a familias, amigos y compañeros de trabajo en torno a la ilusión de compartir un premio. La pedrea, en particular, destaca por la cantidad de premios que reparte, permitiendo que miles de personas en todo el país reciban una recompensa económica, aunque no se trate de los grandes premios principales.

Para comprobar si un número ha sido premiado en la pedrea, basta con consultar el listado oficial publicado tras el sorteo. Si el número adquirido figura entre los agraciados, el poseedor del décimo podrá reclamar el premio correspondiente en cualquier entidad autorizada. En el caso de las sábanas, el importe total se calcula multiplicando el premio por décimo por el número de décimos que componen la serie.

Qué es la pedrea

La pedrea es uno de los premios más característicos del sorteo. Consiste en la asignación de 1.794 premios que salen de los clásicos bombos durante la mañana del 22 de diciembre. La pedrea genera una de las partes más reconocibles del evento, marcada por el característico canto de los niños de San Ildefonso cuando cantan la larga lista de números agraciados.

Este premio, aunque menor comparado con el Gordo, el segundo o tercer premio, mantiene la ilusión de muchos participantes que, cada año, depositan su esperanza en obtener algún reintegro. La pedrea reparte una cantidad considerable de dinero, contribuyendo a que el sorteo de Navidad sea uno de los acontecimientos más esperados y seguidos en el país. Gracias a su amplia distribución, la pedrea permite que miles de personas recuperen parte de lo invertido en los décimos, convirtiéndose en una tradición profundamente arraigada en la cultura popular española.

¿Cuánto dinero se lleva cada décimo y cada sábana en la pedrea?

Cada décimo premiado en la pedrea de la Lotería de Navidad 2025 tiene asignado un premio de 100 euros por décimo. Por su parte, quienes hayan adquirido una sábana completa (es decir, una serie entera del número premiado) recibirán 1.000 euros por sábana.

Al ser una cantidad inferior a los 40.00 euros el premio está exento de impuestos, por lo que no tiene ninguna retención fiscal por parte de Hacienda.

Dónde y cuándo cobrar la pedrea de la Lotería de Navidad 2025

La pedrea se puede cobrar a partir de las 18:00 horas del 22 de diciembre, el mismo día en que se celebra el sorteo. Los premios de la pedrea corresponden a los números cuya terminación coincide con los extraídos en dicho sorteo, con un premio de 100 euros por décimo (5 euros por euro jugado).

El plazo para cobrar el premios es de 3 meses desde el día posterior al sorteo, es decir, hasta el 23 de marzo de 2026. AL tratarse de un valor inferior a 2.000 euros se podrán cobrar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, tanto en efectivo como en Bizum.

