Un hombre mata a una mujer en una calle de Esplugues de Llobregat: se investiga como un nuevo caso de violencia machista

Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra. (David Zorrakino/Europa Press)

En plena vía pública, un hombre ha matado este sábado a una mujer en el municipio de Esplugues de Llobregat, en la provincia de Barcelona. Tal y como han señalado los Mossos d’Esquadra en un comunicado, la muerte violenta se ha producido alrededor de las 11.00 horas.

El 112 informó a los agentes del aviso recibido, en el que se notificaba que un hombre había herido con un arma blanca a una mujer y después había huido. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Mossos d’Esquadra y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero la víctima ha fallecido tras el ataque.

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Posteriormente, el autor del crimen, que se investiga como un presunto caso de violencia de género, ha sido localizado y detenido. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, que está bajo secreto de las actuaciones.

El Ayuntamiento condena el crimen

Tras conocerse los hechos, el Ayuntamiento de la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha condenado el asesinato de la mujer. El Consistorio ha señalado su “preocupación” por el grave suceso, ya que este afecta “a la convivencia y a la seguridad ciudadana”.

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El Ministerio de Igualdad alerta de una situación de "emergencia" por violencia machista en España.

En un comunicado ha señalado que “lamenta profundamente la muerte violenta de una persona en la ciudad”, así como ha trasladado su consuelo a su familia y personas próximas.

“Por respeto a la investigación en curso y a todas las personas afectadas, se pide prudencia y responsabilidad, y evitar la difusión de informaciones no contrastadas”, concluye el comunicado.

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*Con información de EFE