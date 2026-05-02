Isabel Díaz Ayuso reivindica Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo” en el acto del 2 de Mayo

Isabel Díaz-Ayuso en el 2 de Mayo (Europa Press)

Isabel Díaz Ayuso ha revindicado la identidad de Madrid en el acto institucional del 2 de mayo en la Real Casa de Correos. Su discurso ha partido de defender Madrid como una región “libre de acoso político y sectarismo”, donde “no se dejará controlar por nada ni por nadie”. La presidenta de la Comunidad ha destacado que en Madrid no hay espacio para el nacionalismo ni para “ideologías identitarias que han hecho perder el tiempo”. “Aquí decimos sí a toda idea buena y no a quienes intentan torear a los madrileños”, afirmó durante su intervención.

Ayuso ha expresado su preocupación por la situación nacional y la falta de apoyo administrativo a Madrid, pese a su papel como capital internacional. “Somos la región más heterogénea que existe, hecha de todas las formas de ser español. ¿Cuántas oportunidades estamos perdiendo en estas circunstancias?”, ha afirmado. Ha reclamado centrarse en proyectos estatales que impulsen infraestructuras, incentiven a los médicos y apoyen a autónomos, familias y la natalidad.

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En su discurso, la presidenta ha puesto en valor la convivencia entre la vida social y la diversidad cultural de la región, y ha subrayado la solidaridad de los madrileños. “Todos actuamos si vemos a alguien en apuros”, ha dicho. Además, ha celebrado la próxima visita del Papa León XIV y ha expresado su deseo de que el Ejército regrese a la Puerta del Sol tras la suspensión de la parada militar.

Ayuso ha reivindicado el carácter autónomo y resistente de la región. Al referirse a la ausencia del Ejército en la Puerta del Sol, la presidenta ha destacado que la sociedad madrileña actúa como un verdadero ejército civil, capaz de hacer frente a cualquier desafío que amenace su libertad. A partir de ahí ha hecho su apunte de no dejarse controlar por nadie, en referencia al Gobierno.

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La comunidad venezolana en España se hizo sentir con una concentración histórica en la Puerta del Sol. Los asistentes aclamaron a los representantes políticos que aparecieron en el balcón, en un gesto de unidad y esperanza por un cambio en Venezuela.

La defensa de Madrid de Ayuso

Durante el acto institucional celebrado por el Día de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha puesto en primer plano la idea de una región construida sobre la diversidad y abierta a todas las realidades. La presidenta ha realizado un repaso por la historia de la ciudad, evocando sus orígenes como villa modesta y su transformación en punto de referencia para el país. Ha recordado cómo la capital se ha convertido en un espacio donde confluyen caminos e historias, y ha remarcado el carácter hospitalario y plural que, según su visión, define a la sociedad madrileña.

Ayuso ha hecho referencia al legado arquitectónico y cultural que conecta el pasado con el presente, subrayando la importancia de las decisiones históricas tomadas en Madrid para el desarrollo del Estado moderno. Ha defendido que la ciudad es símbolo de mestizaje y puente entre continentes, y ha señalado la Plaza Mayor como un ejemplo de este espíritu integrador.

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La presidenta ha resaltado que la capital ha sabido combinar tradición y modernidad, con barrios llenos de vida, literatura y costumbres que se entrelazan. Ha recordado el papel de Madrid como escenario de grandes gestos colectivos, y ha puesto en valor la entrega de distinciones a quienes representan la excelencia y el compromiso social. En su visión, Madrid se define por la acogida, el respeto a la pluralidad y la defensa de valores como la libertad y el Estado de Derecho, que considera fundamentales para el futuro de la región.