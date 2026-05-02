España

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

Las molestias crónicas pueden dificultar el desarrollo normal de la actividad laboral habitual e incluso imposibilitarlo. En estos casos, el empleado tiene derecho a solicitar la incapacidad permanente

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Qué es la incapacidad permanente: cómo pedir la pensión, que enfermedades otorgan la ayuda y cuánto dinero se cobra.

El dolor físico persistente no solo afecta a la calidad de vida, sino que puede convertirse en un obstáculo para mantener una actividad laboral normal. En un contexto en el que el envejecimiento de la población activa y la exigencia de determinados trabajos físicos siguen en aumento, las dolencias musculoesqueléticas se han consolidado como una de las principales causas de baja y limitación profesional. Entre ellas, las afecciones en los hombros ocupan un lugar destacado por su impacto en tareas cotidianas y su tendencia a cronificarse.

Las personas que sufren lesiones o dolores crónicos en los hombros pueden encontrarse cada vez con más dificultades para asistir a su trabajo, según advierte el abogado Sebastián Ramírez en un video publicado en su perfil de TikTok (@leyesconsebas). Según cuenta, los casos de trabajadores que viven con molestias “verdaderamente insoportables” en esta zona son frecuentes entre sus clientes.

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Este tipo de dolencias afecta especialmente a empleados de sectores como la construcción, la industria, la logística o incluso trabajos de oficina que implican movimientos repetitivos. La articulación del hombro, una de las más complejas del cuerpo humano, está sometida a un uso constante que, con el tiempo, puede derivar en desgaste o lesiones incapacitantes si no se trata adecuadamente.

Una patología común pero muy dolorosa

El especialista detalla que existen diversas causas detrás de estos problemas. “Hay muchas patologías que pueden salir en los hombros, como por ejemplo una artrosis, la misma degeneración de muchos años de trabajo o las lesiones de un accidente, por ejemplo, laboral”, enumera Ramírez.

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Además del origen físico, estas patologías suelen tener un impacto psicológico asociado, al generar frustración y ansiedad en quienes ven reducida su capacidad para trabajar o incluso realizar actividades básicas del día a día. Este factor, aunque menos visible, también influye en la evolución del problema y en la necesidad de adoptar medidas legales o médicas.

Las molestias en el hombro pueden ser incapacitantes en el desempeño laboral. (Freepik)
Las molestias en el hombro pueden ser incapacitantes en el desempeño laboral. (Freepik)

Cuando el dolor impide desarrollar la actividad laboral, el experto subraya que corresponde solicitar una pensión por incapacidad permanente. El proceso, no obstante, exige pruebas contundentes: “En primer lugar, lo que tienes es que demostrar que verdaderamente no puedes trabajar con informes médicos”, señala el abogado, quien insiste en la importancia de la documentación clínica como primer paso.

Qué hacer si rechazan la solicitud

Sin embargo, Ramírez enfatiza que la Seguridad Social suele denegar estas solicitudes en una primera instancia. “La Seguridad Social, en la mayoría de ocasiones, lo rechaza. Es ahí cuando tienes que buscar un abogado especialista, alguien que sepa de la materia para que pueda tramitar ante los juzgados tu solicitud de incapacidad permanente”, advierte.

En este sentido, el proceso judicial se convierte en una vía habitual para lograr el reconocimiento de la incapacidad, lo que implica tiempo, asesoramiento técnico y una estrategia legal bien fundamentada. La preparación del caso, apoyada en informes médicos detallados y en la experiencia del profesional que lo gestiona, resulta determinante para aumentar las probabilidades de éxito.

El profesional recomienda acudir siempre a expertos en derecho laboral y de incapacidad, cualquiera sea el abogado elegido. “Sea conmigo o con cualquier otro compañero, lo importante es coger gente especialista en el tema y que te pueda ayudar de verdad”, afirma.

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