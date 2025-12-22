Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: cuándo empieza, cómo ver El Gordo y última hora de los números premiados

El Teatro Real de Madrid acoge este lunes la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, a partir de las 9:00 horas de la mañana. Los niños de San Ildefonso cantan durante más de cuatro horas los números y los premios. Este 2025 están en juego 2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024 al haber aumentado el número de series, de 193 a 198.
Lo que no varía es la probabilidad de que toque un número, una entre 100.000, ni la cuantía de los premios por décimo. Cabe recordar que Hacienda se queda con un 20% en cantidades superiores a 40.000 euros:
Cada 22 de diciembre tiene un sonido especial y un desenlace feliz, con la incógnita del dónde. Los magacines y telediarios conectan con los puntos en los que ha recaído la suerte; personas anónimas celebrando. En 2024, el ‘Gordo’ fue el 72480, pero no puede afirmarse que estuviera muy repartido, ya que se vendió íntegramente en una administración de Logroño.
Para muchas personas, uno de los momentos más esperados y especiales del año es el sorteo de la Lotería de Navidad. Más allá del premio económico, este evento se ha convertido en una tradición que invita a compartir la ilusión con familiares, amigos o compañeros de trabajo, reforzando los lazos personales.
El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, manteniendo una de las tradiciones más esperadas en España. El programa especial dedicado al sorteo comenzará a las 9:00 horas y podrá seguirse en directo tanto online como en televisión. Existen varias opciones para no perderse el evento y acceder a toda la información relacionada con la Lotería de Navidad.
El Teatro Real de Madrid abre a las 8:00 de la mañana. A las puertas, decenas de asistentes han pasado la noche en la calle para ser los primeros en acceder, soportando los cero grados que ha llegado a alcanzar el termómetro. Los elementos del sorteo llegaron hace ya diez días y están dispuestos para el inicio del sorteo. En las últimas horas ha habido distintos ensayos para asegurar que todo saldrá como se espera.