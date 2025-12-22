Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: cuándo empieza, cómo ver El Gordo y última hora de los números premiados

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

El Teatro Real de Madrid acoge este lunes la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, a partir de las 9:00 horas de la mañana. Los niños de San Ildefonso cantan durante más de cuatro horas los números y los premios. Este 2025 están en juego 2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024 al haber aumentado el número de series, de 193 a 198.

Lo que no varía es la probabilidad de que toque un número, una entre 100.000, ni la cuantía de los premios por décimo. Cabe recordar que Hacienda se queda con un 20% en cantidades superiores a 40.000 euros:

El Gordo: 400.000 euros brutos y 328.000 euros tras el recorte de Hacienda

Segundo premio: 125.000 euros brutos y 108.000 euros netos

Tercer premio: 50.000 euros brutos y 48.000 euros netos

Cuarto premio: 20.000 euros netos (no hay recorte fiscal)

Quinto premio: 6.000 euros netos (no hay recorte fiscal)

Cada 22 de diciembre tiene un sonido especial y un desenlace feliz, con la incógnita del dónde. Los magacines y telediarios conectan con los puntos en los que ha recaído la suerte; personas anónimas celebrando. En 2024, el ‘Gordo’ fue el 72480, pero no puede afirmarse que estuviera muy repartido, ya que se vendió íntegramente en una administración de Logroño.