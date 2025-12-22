España

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: cuándo empieza, cómo ver El Gordo y última hora de los números premiados

Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso cantan números y premios en el Teatro Real de Madrid

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte este 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año pasado.

El Teatro Real de Madrid acoge este lunes la celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, a partir de las 9:00 horas de la mañana. Los niños de San Ildefonso cantan durante más de cuatro horas los números y los premios. Este 2025 están en juego 2.772 millones de euros, 70 millones más que en 2024 al haber aumentado el número de series, de 193 a 198.

Lo que no varía es la probabilidad de que toque un número, una entre 100.000, ni la cuantía de los premios por décimo. Cabe recordar que Hacienda se queda con un 20% en cantidades superiores a 40.000 euros:

  • El Gordo: 400.000 euros brutos y 328.000 euros tras el recorte de Hacienda
  • Segundo premio: 125.000 euros brutos y 108.000 euros netos
  • Tercer premio: 50.000 euros brutos y 48.000 euros netos
  • Cuarto premio: 20.000 euros netos (no hay recorte fiscal)
  • Quinto premio: 6.000 euros netos (no hay recorte fiscal)

Cada 22 de diciembre tiene un sonido especial y un desenlace feliz, con la incógnita del dónde. Los magacines y telediarios conectan con los puntos en los que ha recaído la suerte; personas anónimas celebrando. En 2024, el ‘Gordo’ fue el 72480, pero no puede afirmarse que estuviera muy repartido, ya que se vendió íntegramente en una administración de Logroño.

A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias y cómo seguirlo en directo

La retransmisión se podrá seguir de manera online o en diferentes retransmisiones televisivas

Preparativos para el sorteo de
Preparativos para el sorteo de la Lotería de Navidad este domingo en el Teatro Real, en Madrid. (EFE/Javier Lizón)

Para muchas personas, uno de los momentos más esperados y especiales del año es el sorteo de la Lotería de Navidad. Más allá del premio económico, este evento se ha convertido en una tradición que invita a compartir la ilusión con familiares, amigos o compañeros de trabajo, reforzando los lazos personales.

A qué hora empieza la Lotería de Navidad 2025 y dónde ver el sorteo online o en televisión

La emisión especial del sorteo del 22 de diciembre se puede seguir por televisión u online

Sorteo de la Lotería de
Sorteo de la Lotería de Navidad. (EFE/Javier Lizón)

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, manteniendo una de las tradiciones más esperadas en España. El programa especial dedicado al sorteo comenzará a las 9:00 horas y podrá seguirse en directo tanto online como en televisión. Existen varias opciones para no perderse el evento y acceder a toda la información relacionada con la Lotería de Navidad.

Todo preparado en el Teatro Real

Varias personas aguardan ya este
Varias personas aguardan ya este domingo a las puertas del Teatro Real para acceder este lunes al sorteo de la Lotería de Navidad. (EFE/Borja Sánchez-Trillo)

El Teatro Real de Madrid abre a las 8:00 de la mañana. A las puertas, decenas de asistentes han pasado la noche en la calle para ser los primeros en acceder, soportando los cero grados que ha llegado a alcanzar el termómetro. Los elementos del sorteo llegaron hace ya diez días y están dispuestos para el inicio del sorteo. En las últimas horas ha habido distintos ensayos para asegurar que todo saldrá como se espera.

