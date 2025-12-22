Comprobar Lotería de Navidad 2025

Millones de personas en España participan cada año en la Lotería de Navidad, uno de eventos más seguidos del país. En total, este en el sorteo se reparte 2.772 millones de euros y un total de 26.001.300 premios. En el comprobador puedes revisar de forma rápida si tu número es uno de los afortunados.

En la Lotería de Navidad se reparten distintos tipos de premios, desde el conocido Gordo hasta la pedrea, pasando por terminaciones, reintegro y aproximaciones. Además de comprobar si la suerte te ha acompañados este año, es importante conocer cómo funcionan y cuánto dinero hay detrás de cada uno de ellos.

Cómo comprobar tu décimo

Para comprobar si tu décimo es uno de los premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 existen diferentes métodos, como acudir a los puntos de venta autorizados o consultar la lista oficial publicada tras el sorteo. No obstante, la forma más rápida y sencilla es utilizar plataformas digitales que permiten introducir el número y verificar si ha sido premiado. Eso sí, es importante asegurarse de que la información consultada sea la oficial para evitar errores o confusiones.

El Gordo y los premios principales

El premio más esperado del sorteo es el conocido como ‘el Gordo’, que corresponde al número agraciado con la mayor cuantía: 400.000 euros por décimo. A este, le siguen el segundo premio donde el valor de cada décimo es de 150.000 euros. El tercero: 50.000 euros por papeleta, los cuartos se llevan 20.000 euros el décimo y los quintos: 6.000 euros por papeleta.

La pedrea, terminaciones, reintegro y aproximaciones la Lotería de Navidad 2025

Otro de los premios que reparte la Lotería de Navidad es la pedrea. Son un total de 1.794 números en lo que cada décimo tiene un valor de 100 euros.

Además, el sorteo contempla otras formas de recibir una recompensa económica a través de las terminaciones, el reintegro y las aproximaciones.

En el caso de las terminaciones, si tu número contiene las centenas del primer, el segundo, tercer o cuarto premio del sorteo de 2025 recibes 100 euros. Asimismo, los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y en el mismo orden que los tres primeros números de los galardonados también reciben 100 euros.

último dígito del décimo coincide con el del Gordo. El reintegro permite recuperar el importe jugado (20 euros) si elcoincide con el del Gordo.

Las aproximaciones recompensan a los números inmediatamente anterior y posterior al premiado con el Gordo, ofreciendo una oportunidad adicional de obtener un premio de 2.000. Si coinciden con el segundo, el importe que se gana es de 1.500 euros y del tercero 960 euros.

Pasos para buscar tu número

Para buscar si un décimo ha resultado premiado en la Lotería de Navidad 2025, es recomendable seguir un orden: primero, comprobar si el número coincide con el Gordo o alguno de los premios principales; después, revisar la pedrea; a continuación, verificar las terminaciones, el reintegro y las aproximaciones. Utilizar fuentes oficiales y plataformas fiables garantiza la validez de la información y evita posibles errores al comprobar el resultado del sorteo.