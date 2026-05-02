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Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva

La operación se ha saldado con la incautación de la embarcación y el arresto de cuatro personas

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Así fue la persecución de la Guardia Civil a una narcolancha con más de 4.000 kilos de hachís que se dio a la fuga en Huelva (Ministerio del Interior)

La Guardia Civil ha confirmado el arresto de cuatro personas tras interceptar una narcolancha que transportaba más de 4.000 kilos de hachís a 42 millas de la costa de Punta Umbría, en Huelva. La operación se ha saldado con la incautación de la embarcación y de un centenar de fardos de arpillera que contenían la droga. El Ministerio del Interior ha compartido un vídeo de cómo fue la operación.

La intervención se produjo durante un dispositivo de prevención contra el tráfico de drogas. Los agentes localizaron una embarcación semirrígida, sin sistemas de navegación, y equipada con cuatro motores, una tipología frecuentemente utilizada para el transporte ilícito de sustancias estupefacientes. Al aproximarse, los ocupantes de la lancha detectaron la presencia policial y emprendieron la huida, desoyendo las señales de alto de los agentes.

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Embarcación de la Guardia Civil persiguiendo a una narcolancha
Persecución de una narcolancha en Huelva (Ministerio del Interior)

Noticia en ampliación.

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