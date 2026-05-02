España

Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

En medio de las reivindicaciones políticas, Madrid hace entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades

Guardar
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Este sábado 2 de mayo, en medio de las reivindicaciones políticas por el día de la Comunidad de Madrid, han hecho entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades. Según explica la comunidad, los seleccionados responden a personas, entidades e instituciones a los que se quiere reconocer sus trayectorias, solidaridad y contribución al desarrollo social, cultural y deportivo de la región.

El acto, celebrado en la Real Casa de Correos y presidido por Isabel Díaz Ayuso, es uno de los momentos clave de la conmemoración oficial del Día de la Comunidad. Dentro de los premiados hay personas conocidas, proyectos con menos altavoz, deportistas o artistas, buscando cierta diversidad entre los protagonistas, pero siempre respondiendo a su aportación a Madrid.

PUBLICIDAD

La comunidad venezolana en España se hizo sentir con una concentración histórica en la Puerta del Sol. Los asistentes aclamaron a los representantes políticos que aparecieron en el balcón, en un gesto de unidad y esperanza por un cambio en Venezuela.

Figuras del deporte, el arte o la comunicación

Uno de los nombres más reconocibles es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid desde 2003, que recibe el premio por impulsar la modernización y proyección internacional del club, además de su labor como productor cinematográfico, fundamental en la conservación del patrimonio audiovisual español. El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. también ha recibido la distinción, por consolidarse como referente y embajador del deporte madrileño en el ámbito internacional.

La esquiadora paralímpica Audrey Pascual, bicampeona del mundo, ha sido distinguida como modelo de superación y ejemplo en el deporte adaptado. La Vuelta Ciclista a España y su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, han sido premiados por su contribución al desarrollo deportivo y la proyección internacional de Madrid.

PUBLICIDAD

El Gobierno regional ha concedido la Gran Cruz al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, considerado uno de los principales exponentes de la pintura histórica en España. Su obra ha revitalizado el interés por el patrimonio histórico nacional. En comunicación, el periodista César Lumbreras ha sido galardonado por su trabajo al frente de Agropopular durante más de cuatro décadas, dando visibilidad al mundo rural.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes desde Nueva York que la región homenajeará a los ciudadanos estadounidenses con un acto por el aniversario de los 250 años de la independencia de EEUU. (Fuente: Comunidad de Madrid/Europa Press)

Empresas e instituciones

La ceremonia de entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo ha destacado la trayectoria de empresas e instituciones emblemáticas de la Comunidad de Madrid. IBM ha sido reconocida por sus 100 años de presencia en España y su aportación al desarrollo tecnológico en la región. El Hospital Universitario San Francisco de Asís ha recibido la distinción tras un siglo dedicado a la atención sanitaria continuada de los madrileños.

En el ámbito medioambiental y social, el reconocimiento ha recaído en los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS) por su dedicación a la recuperación de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. También han sido distinguidos Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, por su trabajo a favor de la integración de personas con discapacidad, y José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales, por su liderazgo durante la pandemia.

Entre las empresas tradicionales, La Pajarita ha sido valorada por mantener la calidad y la elaboración artesanal desde 1852. El Club Metrópoli, gestionado por el Grupo Paraguas en el Edificio Metrópolis, ha sido destacado por dinamizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la capital. Los doce alumnos del IES Humanejos de Parla, conocidos como “Los vigilantes de Parla”, han sido distinguidos por su valentía al salvar una vida durante un viaje escolar en Irlanda, reflejando valores de civismo y solidaridad juvenil.

Temas Relacionados

Isabel Díaz-AyusoComunidad de MadridPPEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

El deportista italiano sufrió un grave accidente durante una carrera en 2020 que le causó un traumatismo craneal severo

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Makoke revela que no cuenta con el apoyo de su hija con Kiko Matamoros: “Anita tiene que entender que yo llevo muchos años callada”

La colaboradora de televisión ha vuelto a sentarse en el plató de ‘¡De Viernes!’ y ha revelado que recibe amenazas anónimas tras su primera entrevista en el espacio de Telecinco, donde ha revivido su polémica relación con el tertuliano

Makoke revela que no cuenta con el apoyo de su hija con Kiko Matamoros: “Anita tiene que entender que yo llevo muchos años callada”

España va muy adelantada en trasplantes de médula: duplica la media europea de donantes no emparentados

Las principales patologías tratadas gracias a esto son las leucemias, el mieloma múltiple y los linfomas de tipo Hodgkin

España va muy adelantada en trasplantes de médula: duplica la media europea de donantes no emparentados

Quieren dos años y tres meses de prisión para la propietaria de una pastelería que estafaba dinero a un cliente con problemas de visión

Según el escrito de la Fiscalía, la propietaria aprovechaba la confianza y la ceguera del hombre para añadir 100 euros a cada cuenta, llegando a acumular casi 7.000 euros en cobros indebidos

Quieren dos años y tres meses de prisión para la propietaria de una pastelería que estafaba dinero a un cliente con problemas de visión

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

La compañía tendrá que elegir entre readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 6.000 euros

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Un empleado es despedido por insultar y amenazar con “romper la cabeza” de su jefe en una discusión, según la empresa: la justicia lo declara improcedente

Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

DEPORTES

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Muere Alex Zanardi a los 59 años, el expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”