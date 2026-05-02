Estos son los premiados por la Comunidad de Madrid con la Gran Cruz del 2 de mayo: de Enrique Cerezo a Carlos Sainz Jr. o “Los Vigilantes de Parla”

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Este sábado 2 de mayo, en medio de las reivindicaciones políticas por el día de la Comunidad de Madrid, han hecho entrega de la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo a 14 personalidades. Según explica la comunidad, los seleccionados responden a personas, entidades e instituciones a los que se quiere reconocer sus trayectorias, solidaridad y contribución al desarrollo social, cultural y deportivo de la región.

El acto, celebrado en la Real Casa de Correos y presidido por Isabel Díaz Ayuso, es uno de los momentos clave de la conmemoración oficial del Día de la Comunidad. Dentro de los premiados hay personas conocidas, proyectos con menos altavoz, deportistas o artistas, buscando cierta diversidad entre los protagonistas, pero siempre respondiendo a su aportación a Madrid.

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La comunidad venezolana en España se hizo sentir con una concentración histórica en la Puerta del Sol. Los asistentes aclamaron a los representantes políticos que aparecieron en el balcón, en un gesto de unidad y esperanza por un cambio en Venezuela.

Figuras del deporte, el arte o la comunicación

Uno de los nombres más reconocibles es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid desde 2003, que recibe el premio por impulsar la modernización y proyección internacional del club, además de su labor como productor cinematográfico, fundamental en la conservación del patrimonio audiovisual español. El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. también ha recibido la distinción, por consolidarse como referente y embajador del deporte madrileño en el ámbito internacional.

La esquiadora paralímpica Audrey Pascual, bicampeona del mundo, ha sido distinguida como modelo de superación y ejemplo en el deporte adaptado. La Vuelta Ciclista a España y su director, Francisco Javier Guillén Bedoya, han sido premiados por su contribución al desarrollo deportivo y la proyección internacional de Madrid.

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El Gobierno regional ha concedido la Gran Cruz al pintor Augusto Ferrer-Dalmau, considerado uno de los principales exponentes de la pintura histórica en España. Su obra ha revitalizado el interés por el patrimonio histórico nacional. En comunicación, el periodista César Lumbreras ha sido galardonado por su trabajo al frente de Agropopular durante más de cuatro décadas, dando visibilidad al mundo rural.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes desde Nueva York que la región homenajeará a los ciudadanos estadounidenses con un acto por el aniversario de los 250 años de la independencia de EEUU. (Fuente: Comunidad de Madrid/Europa Press)

Empresas e instituciones

La ceremonia de entrega de la Gran Cruz del Dos de Mayo ha destacado la trayectoria de empresas e instituciones emblemáticas de la Comunidad de Madrid. IBM ha sido reconocida por sus 100 años de presencia en España y su aportación al desarrollo tecnológico en la región. El Hospital Universitario San Francisco de Asís ha recibido la distinción tras un siglo dedicado a la atención sanitaria continuada de los madrileños.

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En el ámbito medioambiental y social, el reconocimiento ha recaído en los profesionales del Centro de Recuperación de Especies Silvestres (CRAS) por su dedicación a la recuperación de la fauna silvestre y la conservación de la biodiversidad. También han sido distinguidos Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, por su trabajo a favor de la integración de personas con discapacidad, y José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón y de HM Hospitales, por su liderazgo durante la pandemia.

Entre las empresas tradicionales, La Pajarita ha sido valorada por mantener la calidad y la elaboración artesanal desde 1852. El Club Metrópoli, gestionado por el Grupo Paraguas en el Edificio Metrópolis, ha sido destacado por dinamizar el patrimonio arquitectónico y cultural de la capital. Los doce alumnos del IES Humanejos de Parla, conocidos como “Los vigilantes de Parla”, han sido distinguidos por su valentía al salvar una vida durante un viaje escolar en Irlanda, reflejando valores de civismo y solidaridad juvenil.

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