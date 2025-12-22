España

70048, el segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

El número del sorteo de la Lotería de Navidad agraciado con el segundo premio ha salido tan solo 20 minutos después de empezar el sorteo

Segundo premio de la Lotería
Segundo premio de la Lotería de Navidad. (EFE/Chema Moya)

El número 70048 es el agraciado con el segundo premio en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 celebrado hoy 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Los niños de San Ildefonso han cantado el número a las 9:22 y vendido de manera íntegra en Madrid, concretamente en la calle del Barquillo.

En este enlace puedes comprobar fácilmente si tu número ha sido premiado en alguno de los múltiples premios sorteados en la Lotería de Navidad 2025 y conocer el importe correspondiente.

Este año la emisión de décimos ha sido de un total de 198 series (cinco más que en 2024), entre estos se repartirán 2.772 millones de euros. Después de el Gordo de Navidad, este es el segundo premio de mayor importe y se ha celebrado con entusiasmo tanto en el Teatro Real.

Cuánto dinero se gana en el segundo premio de la Lotería de Navidad y cuánto se lleva Hacienda

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad otorga 125.000 euros por décimo. El valor de la sábana, compuesta por 10 décimos, es de 1.250.000 euros.

La normativa fiscal en vigor establece que los premios superiores a 40.000 euros tributan un 20% sobre la cantidad que excede este umbral. Por lo tanto, de los 125.000 euros por décimo del segundo premio, 17.000 euros se destinan a impuestos y el premio neto corresponde a 108.000 euros por décimo.

Encuesta a los ciudadanos sobre varios hábitos con la Lotería de Navidad

Otros números que también ganan a partir del segundo premio

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 también tiene premios asociados para aquellos décimos que presentan coincidencias parciales con el número agraciado:

  • Aproximaciones: Los números inmediatamente anterior y posterior al premiado con el segundo premio reciben 1.250 euros por décimo (12.500 euros por serie).
  • Centenas: Todos los números que comparten las tres primeras cifras con el segundo premio, excluyendo el propio número premiado, obtienen 100 euros por décimo (1.000 euros por serie).
  • Terminaciones:
    • Si coinciden las dos últimas cifras con las del segundo premio, el premio es de 100 euros por décimo (1.000 euros por serie).
    • Si solo coincide la última cifra, se concede un reintegro de 20 euros por décimo (200 euros por serie), equivalente al importe jugado.

