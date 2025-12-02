La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

La Seguridad Social registró en noviembre 14.358 afiliados menos respecto a octubre, un retroceso mensual que contrasta con la tendencia positiva del último año. Al mismo tiempo, el número de personas desempleadas descendió hasta 2.424.961, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007, según los datos difundidos este martes por los Ministerios de Inclusión y Trabajo.

El paro bajó en 18.805 personas en comparación con el mes anterior, un descenso moderado que se concentra principalmente en mujeres y jóvenes menores de 25 años. La afiliación, por su parte, se redujo en la serie original pese a que la serie desestacionalizada alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 21,8 millones de ocupados.

Este comportamiento desigual deja un mes marcado por señales de enfriamiento en el ritmo de creación de empleo, mientras que el descenso del paro consolida una mejora estructural que se mantiene desde hace meses.

Caída mensual de afiliación, pero cifra récord en la serie descentralizada

La Seguridad Social cerró noviembre con 21.825.233 afiliados en la serie original, lo que implica un aumento interanual de 522.771 ocupados, un 2,5% más que hace un año. Sin embargo, el retroceso mensual de 14.358 afiliados refleja un menor dinamismo respecto a ejercicios anteriores, a pesar de que el Ministerio de Inclusión subraya que esta caída es más moderada que la registrada en noviembre de 2024.

En cambio, la serie desestacionalizada mantiene la tendencia al alza. En noviembre sumó 44.734 afiliados y alcanzó 21.838.253 ocupados, el nivel más alto de toda la serie histórica. La afiliación diaria también permaneció por encima de los 21,8 millones de trabajadores de forma ininterrumpida desde el 17 de noviembre.

Por sectores, el comportamiento es dispar. En los últimos doce meses destacan los incrementos en transporte y almacenamiento (+8%), agricultura (+5,7%), actividades artísticas y recreativas (+5,1%) y construcción (+4,7%). En los sectores de mayor valor añadido, como información y comunicación (+3,3%) o actividades profesionales, científicas y técnicas (+3%), el crecimiento es más moderado.

El número de trabajadores autónomos se mantiene en cifras récord, con 3,42 millones de afiliados. No obstante, el crecimiento anual es reducido, del 1,2%, y se concentra en dos actividades: información y comunicación, y actividades profesionales, científicas y técnicas, que aportan el 64% del empleo creado en el colectivo. Si se añaden actividades sanitarias y educación, estos sectores explican casi la totalidad del aumento anual.

Descenso moderado del paro: baja el desempleo femenino y en menores de 25 años

El paro registrado se situó en 2.424.961 personas, tras una reducción mensual de 18.805 demandantes de empleo, un 0,77% menos que en octubre. Se trata del mejor dato para un mes de noviembre desde 2007. En términos interanuales, el desempleo acumula una caída de 161.057 personas, un 6,23% menos que hace un año.

El comportamiento por sexo muestra diferencias significativas. El desempleo femenino bajó en 14.370 mujeres en noviembre, una caída que triplica la del desempleo masculino, que se redujo en 4.435 personas. En comparación anual, el paro femenino disminuye en 90.705 mujeres, mientras que el masculino lo hace en 70.352.

El paro juvenil también mejora. Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en 5.476 personas, lo que deja el total en 188.322 jóvenes parados, la cifra más baja de la serie en un mes de noviembre.

Se reduce en once comunidades autónomas, pero aumenta en seis

Por sectores, el paro baja en todos. Los servicios lideran el descenso con 13.013 parados menos, seguidos de industria (-1.552), agricultura (-1.332), construcción (-881) y el colectivo sin empleo anterior (-2.027). Pese a ello, la caída en servicios —el sector más numeroso— es moderada, del 0,73%.

El comportamiento territorial es desigual. El desempleo se reduce en once comunidades autónomas, con descensos destacados en Andalucía (-6.934), Madrid (-3.903), Cataluña (-3.119), Comunidad Valenciana (-2.240), Canarias (-1.852), Galicia (-1.223), Aragón (-1.046), Principado de Asturias (-502), Región de Murcia (-483), Cantabria (-314) y La Rioja (-85).

En cambio, aumenta en seis territorios: Islas Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035), País Vasco (+753), Navarra (+265), Castilla-La Mancha (+239) y Extremadura (+202).

Contratación indefinida estable y un gran aumento del gasto en prestaciones

Durante noviembre se firmaron 1.296.203 contratos, de los cuales 534.997 fueron indefinidos, el 41,27% del total. Aunque la contratación indefinida se mantiene en niveles elevados respecto a ejercicios anteriores, casi seis de cada diez contratos registrados siguen siendo temporales.

Los datos de prestaciones del mes de octubre muestran un gasto medio por beneficiario de 1.465,3 euros, un 31,1% más que un año antes. La tasa de cobertura se sitúa en 77,71%, la más alta para un mes de octubre en la serie histórica, y el gasto total asciende a 2.006,45 millones de euros.