España

La afiliación a la Seguridad Social se enfría en noviembre con 14.358 empleados menos, mientras el paro marca su cifra más baja para este mes desde 2007

La reducción del desempleo es moderada, de 18.805 personas, pero se concentra principalmente en mujeres y jóvenes menores de 25 años

Guardar
Varias personas en la entrada
Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

La Seguridad Social registró en noviembre 14.358 afiliados menos respecto a octubre, un retroceso mensual que contrasta con la tendencia positiva del último año. Al mismo tiempo, el número de personas desempleadas descendió hasta 2.424.961, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007, según los datos difundidos este martes por los Ministerios de Inclusión y Trabajo.

El paro bajó en 18.805 personas en comparación con el mes anterior, un descenso moderado que se concentra principalmente en mujeres y jóvenes menores de 25 años. La afiliación, por su parte, se redujo en la serie original pese a que la serie desestacionalizada alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 21,8 millones de ocupados.

Este comportamiento desigual deja un mes marcado por señales de enfriamiento en el ritmo de creación de empleo, mientras que el descenso del paro consolida una mejora estructural que se mantiene desde hace meses.

Caída mensual de afiliación, pero cifra récord en la serie descentralizada

La Seguridad Social cerró noviembre con 21.825.233 afiliados en la serie original, lo que implica un aumento interanual de 522.771 ocupados, un 2,5% más que hace un año. Sin embargo, el retroceso mensual de 14.358 afiliados refleja un menor dinamismo respecto a ejercicios anteriores, a pesar de que el Ministerio de Inclusión subraya que esta caída es más moderada que la registrada en noviembre de 2024.

En cambio, la serie desestacionalizada mantiene la tendencia al alza. En noviembre sumó 44.734 afiliados y alcanzó 21.838.253 ocupados, el nivel más alto de toda la serie histórica. La afiliación diaria también permaneció por encima de los 21,8 millones de trabajadores de forma ininterrumpida desde el 17 de noviembre.

Por sectores, el comportamiento es dispar. En los últimos doce meses destacan los incrementos en transporte y almacenamiento (+8%), agricultura (+5,7%), actividades artísticas y recreativas (+5,1%) y construcción (+4,7%). En los sectores de mayor valor añadido, como información y comunicación (+3,3%) o actividades profesionales, científicas y técnicas (+3%), el crecimiento es más moderado.

El número de trabajadores autónomos se mantiene en cifras récord, con 3,42 millones de afiliados. No obstante, el crecimiento anual es reducido, del 1,2%, y se concentra en dos actividades: información y comunicación, y actividades profesionales, científicas y técnicas, que aportan el 64% del empleo creado en el colectivo. Si se añaden actividades sanitarias y educación, estos sectores explican casi la totalidad del aumento anual.

Descenso moderado del paro: baja el desempleo femenino y en menores de 25 años

El paro registrado se situó en 2.424.961 personas, tras una reducción mensual de 18.805 demandantes de empleo, un 0,77% menos que en octubre. Se trata del mejor dato para un mes de noviembre desde 2007. En términos interanuales, el desempleo acumula una caída de 161.057 personas, un 6,23% menos que hace un año.

El comportamiento por sexo muestra diferencias significativas. El desempleo femenino bajó en 14.370 mujeres en noviembre, una caída que triplica la del desempleo masculino, que se redujo en 4.435 personas. En comparación anual, el paro femenino disminuye en 90.705 mujeres, mientras que el masculino lo hace en 70.352.

El paro juvenil también mejora. Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en 5.476 personas, lo que deja el total en 188.322 jóvenes parados, la cifra más baja de la serie en un mes de noviembre.

Se reduce en once comunidades autónomas, pero aumenta en seis

Por sectores, el paro baja en todos. Los servicios lideran el descenso con 13.013 parados menos, seguidos de industria (-1.552), agricultura (-1.332), construcción (-881) y el colectivo sin empleo anterior (-2.027). Pese a ello, la caída en servicios —el sector más numeroso— es moderada, del 0,73%.

El comportamiento territorial es desigual. El desempleo se reduce en once comunidades autónomas, con descensos destacados en Andalucía (-6.934), Madrid (-3.903), Cataluña (-3.119), Comunidad Valenciana (-2.240), Canarias (-1.852), Galicia (-1.223), Aragón (-1.046), Principado de Asturias (-502), Región de Murcia (-483), Cantabria (-314) y La Rioja (-85).

En cambio, aumenta en seis territorios: Islas Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035), País Vasco (+753), Navarra (+265), Castilla-La Mancha (+239) y Extremadura (+202).

Contratación indefinida estable y un gran aumento del gasto en prestaciones

Durante noviembre se firmaron 1.296.203 contratos, de los cuales 534.997 fueron indefinidos, el 41,27% del total. Aunque la contratación indefinida se mantiene en niveles elevados respecto a ejercicios anteriores, casi seis de cada diez contratos registrados siguen siendo temporales.

Los datos de prestaciones del mes de octubre muestran un gasto medio por beneficiario de 1.465,3 euros, un 31,1% más que un año antes. La tasa de cobertura se sitúa en 77,71%, la más alta para un mes de octubre en la serie histórica, y el gasto total asciende a 2.006,45 millones de euros.

Temas Relacionados

ParoAfiliaciónSeguridad SocialMinisterio de TrabajoMinisterio de InclusiónTrabajadores EspañaDesempleoEmpleoEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los príncipes de Gales continúan en pie de guerra tras su mudanza a Forest Lodge: el descontento de sus vecinos

El príncipe Guillermo y Kate Middleton hacen frente al malestar del vecindario, un mes después de haberse trasladado a la mansión en Windsor Great Park

Los príncipes de Gales continúan

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 5 de la Triplex

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

El experto advierte de que el ambiente relajado, el alcohol y la presencia de jefes o compañeros pueden convertir una celebración navideña en un problema labora

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa

La rutina es la clave de la felicidad, según expertos en bienestar: “Empezar bien el día es fundamental”

Tres especialistas recomiendan fortalecer la mente y el cuerpo durante las primeras horas del día, lejos de dispositivos tecnológicos

La rutina es la clave

El plan de Sanidad para frenar la epidemia de la gripe: vacunas, mascarillas y teletrabajo

El Ministerio de Sanidad espera recibir el apoyo del PP el miércoles en la Comisión de Salud Pública

El plan de Sanidad para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez asegura que no

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

Sánchez anuncia varias medidas para reconciliarse con Junts: “Aunque el diálogo está roto, debemos cumplir con esos compromisos”

Una madre deshereda a tres de sus seis hijas por falta de relación durante décadas: una le mandó “a la mierda” por pedirle dinero y esta negarse a dárselo en efectivo

La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama contra el SAS por el presunto borrado de mamografías

Torrelaguna tendrá un nuevo cuartel de la Guardia Civil, pero su alcalde pide soluciones temporales: “Los agentes siguen viviendo en un edificio con grietas”

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juanma Lorente, abogado: “Cualquier cosa que hagas en la cena de empresa es motivo de despido”

Diego Moreno, corredor de seguros: “Tened cuidado con los seguros que hacen los bancos, tienen mucha letra pequeña”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio del aceite de oliva en España este 2 de diciembre

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”