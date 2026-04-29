El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone (Europa Press)

Después del partido de ida de las semifinales entre el Atlético de Madrid y el Arsenal, Diego Pablo Simeone terminó la noche mostrando una gran molestia por las decisiones arbitrales. Particularmente, los penaltis señalados por el árbitro Makkelie a Hancko generaron polémica, en especial porque el segundo de ellos fue finalmente corregido por intervención del VAR.

El entrenador argentino abordó la situación física de sus jugadores, que también fue uno de los temas centrales en la conferencia. Sobre Julián Álvarez, quien debió abandonar el campo por molestias, Simeone declaró: “Le hará una prueba para ver qué tiene, pero yo siempre soy optimista”. Además, el técnico explicó que Giuliano Simeone sufrió un golpe en la cintura tras un contacto con Hincapié en los primeros minutos y que ese dolor fue persistente durante el resto del encuentro. A esto sumó la situación de Alexander Sørloth: “A Sørloth le molestaba la pierna y preferimos cuidarlo para no forzarlo”. Con estas palabras, el entrenador justificó las decisiones tomadas respecto a los cambios y transmitió tranquilidad, subrayando su confianza en la recuperación de los afectados.

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En cuanto al desarrollo del partido, Simeone destacó el nivel del Arsenal, especialmente en la primera parte. El técnico rojiblanco no dudó en elogiar al rival inglés: “El Arsenal es un equipo muy bueno, no han perdido ningún partido en Champions, van primeros en la Premier League. Salían los suplentes y eran mejor que los titulares...”. El entrenador reconoció la profundidad de plantilla del conjunto dirigido por Mikel Arteta y la dificultad que suponía enfrentarse a un equipo que se mantiene invicto en la competición europea y que lidera su liga doméstica.

El partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal (EFE/Kiko Huesca)

No obstante, Simeone también resaltó el cambio de actitud de su equipo tras el descanso. “En la segunda parte jugamos mejor en la última línea del área y así aparecieron las ocasiones de Griezmann y Lookman”. El técnico se mostró satisfecho con la reacción del Atlético en los minutos finales, donde el equipo logró generar oportunidades de gol que pudieron haber cambiado el resultado. Además, Simeone dejó de lado cualquier referencia a la suerte como factor determinante en el marcador: “No creo en la fortuna, creo en tener o no contundencia”. Así, puso el foco en la efectividad y en la capacidad de aprovechar las ocasiones generadas como clave para avanzar en la eliminatoria.

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El momento de mayor enfado del entrenador llegó al analizar el penalti señalado a Hancko por una acción con Gyökeres. Simeone fue tajante al expresar su desacuerdo: “Para cobrar un penal en semifinales tienen que ser penales de verdad. Me pareció un contacto mínimo. No era penalti”. El técnico exigió mayor rigor a los árbitros en instancias decisivas del torneo, subrayando que solo las infracciones claras deberían sancionarse de esa manera en partidos de tal importancia.

Reavivaron las ilusiones del equipo del Cholo Simeone luego del 2-2

Arteta también carga contra el árbitro

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, también analizó el empate frente al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Champions League. Al término del partido, el técnico español expresó su opinión sobre los penaltis señalados durante el encuentro.

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“Hemos tenido pasajes del partido en el que jugamos como queríamos. Estuvimos torpes en el inicio de la segunda parte, pero sabíamos que era algo que teníamos que atravesar. Estoy muy enfadado porque no hayan pitado el penalti y rechazaran pitarlo después del VAR. El penalti no puede ser más claro y nos sentimos bastante mal. La reacción del banquillo del Atlético no ha incidido en la decisión. Hemos invertido mucho en este partido y estos errores no pueden pasar”, señaló Arteta, visiblemente molesto por la decisión arbitral en una jugada clave del encuentro.

El técnico del Arsenal también se refirió a la gestión institucional tras la polémica. “Es el club el que tiene que decir lo que tiene que hacer. El penalti ya se ha pitado y ahora no se puede hacer nada. Estas son las normas. También se les entrena a los jugadores cuando se produce una decisión así en contra. Acepto el criterio. En la Premier, la mano de Ben White no es penalti, pero en la UEFA sí, pero eso lo acepto. El de Hancko es penalti claro y que tengan que revisarlo 13 veces para anular el penalti... Es inaceptable”.

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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Arteta valoró el rendimiento de su equipo, destacando el trabajo realizado en la primera parte y el ambiente vivido en el estadio. “Ha tenido una primera parte muy buena. Lo ha hecho bien. Ha creado el penalti y ha marcado. Hay que darle crédito, aunque haya cosas que tenemos que hacer mejor. Ha habido momentos. Lo que generan en este estadio es una cosa impresionante. Ha sido increíble jugar en este estadio. Ha habido momentos en los que éramos superiores, pero otros en los que no hemos estado bien. Por mérito suyo y demérito nuestro. A jugarse todo en Londres”.

Por último, el entrenador del Arsenal subrayó el esfuerzo de sus futbolistas a lo largo de la temporada y la importancia de mantenerse competitivos pese a las adversidades. “Ha sido el pan de cada día durante diez meses. Para ganar Premier y Champions hay que pasar por eso. Valoro como han competido mis jugadores para todas las bajas que hemos tenido. Estaremos ahí el sábado, para ganar, y también el martes en Champions”.

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