Viajes

La ruta del interior de Asturias para reconectar con la naturaleza: una triple cascada de 100 metros y paisajes únicos

Redescubrir una antigua vía férrea se transforma en aventura natural y cultural en la Senda del Oso, enclave llamativo para los amantes del senderismo

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La Senda del Oso, en Asturias (Adobe Stock).
Los parajes naturales abundan en la Senda del Oso, en Asturias. / Adobe Stock

Si tienes pocos días de vacaciones, como en este puente de mayo, pero te gustaría reconectar con la naturaleza, hay varios destinos a tener en cuenta. Un ejemplo es la Senda del Oso, situada en el interior de Asturias. Este enclave ha recibido reconocimiento como una de las vías verdes más impactantes del norte de España. Este recorrido, que atraviesa entornos naturales y conecta con parajes singulares, incluye puntos emblemáticos como la cascada del Xiblu, conocida por su triple salto de agua de unos 100 metros de altura, según ha detallado El Periódico.

Este itinerario comprende unos 50 kilómetros e integra varias rutas de senderismo aptas para familias y grupos de amigos. En la Senda del Oso se combinan la presencia de pueblos con patrimonio arquitectónico y natural, como Entrago—donde se encuentra la Cueva Huerta, una de las mayores cavidades asturianas—y Tuñón, que alberga la iglesia de Santo Adriano, erigida en el siglo IX y declarada Monumento Nacional. La senda ocupa una antigua vía férrea que, hasta 1963, se utilizó para transportar carbón y hierro de las minas de la zona.

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Además de su valor ecológico como parte de los Valles del Oso, refugio de la especie del oso pardo, la senda discurre por localidades como Proaza y Santa Marina. Entre los tramos más reconocidos se encuentran el descenso desde Entrago hacia Bullera, cercano al cercado de los osos, y el segmento entre Teverga y Proaza, que destaca por sus túneles de piedra y puentes históricos. Otra ruta célebre es conocida como el “mini Cares”, un recorrido que discurre por paisajes de gran espectacularidad.

La senda del oso, en Asturias
Los senderistas encontrarán en la Senda del oso uno de los espacios naturales donde reconectar con la naturales, en Asturias. / Turismo Asturias

La Senda del Oso es recomendable para los amantes del senderismo: bellas cascadas y multitud de atractivos naturales

El entorno de la Senda del Oso es especialmente apreciado por aficionados al senderismo. Destaca la ruta de las Xanas, clasificada como Monumento Natural, que se inicia en Villanueva, dentro del concejo de San Adriano. Este camino tiene un trayecto de ida y vuelta de aproximadamente 7,5 kilómetros. Aunque es apto para familias con niños, El Periódico advierte sobre la necesidad de extremar la precaución, ya que la ruta discurre por un desfiladero de difícil acceso en algunos tramos, a cambio de ofrecer panorámicas de gran belleza.

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A pesar de que el Hayedo de Montegrande no forma parte integral de la Senda del Oso, su visita se recomienda antes de finalizar el recorrido. Este bosque mixto es hábitat de muchas especies animales y vegetales y conecta con la cascada del Xiblu. Esta caída de agua, de unos 100 metros de altura estimada en tres saltos sucesivos, constituye uno de los mayores atractivos naturales del interior asturiano y da renombre a la zona, según resalta medio al referirse a este enclave como una de las joyas naturales más fascinantes de la región.

La playa de Poo en Asturias

El recorrido de la Senda del Oso permite al viajero descubrir tanto el patrimonio cultural de Asturias como algunos de sus enclaves naturales más característicos, en el contexto de una red de Vías Verdes recuperadas, proyecto iniciado en 1995 que ha revalorizado antiguas infraestructuras ferroviarias.

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