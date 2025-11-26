España

La OCDE pide a España una reforma en el cálculo de las pensiones futuras para controlar el gasto y evitar un aumento de la presión fiscal sobre los trabajadores

El organismo internacional recomienda ampliar el periodo de cómputo a 35 años y ligar a la esperanza de vida las prestaciones de los jubilados para garantizar la sotenibilidad del sistema

Guardar
Las pensiones de jubilación en 2025 y su capacidad adquisitiva auguran un futuro sombrío para nuestros mayores.

El crecimiento sostenido del gasto en pensiones ha hecho saltar las alarmas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su último informe sobre el estado de la economía española alerta de su impacto en la economía y el empleo. El organismo internacional subraya la necesidad de reformar la fórmula de cálculo de las pensiones de jubilación con medidas como la ampliación del periodo de cómputo para calcular las pensiones y la vinculación las prestaciones a la evolución de la esperanza de vida.

Los esfuerzos para prolongar la vida laboral no son nuevos en España. Desde 2011, la edad legal de jubilación se ha elevado gradualmente de 65 a 67 años, y se ha extendido el período de cotización considerado para calcular la pensión. Las reformas de 2021, 2023 y 2025 han introducido incentivos para la jubilación tardía y parcial. La OCDE destaca que estas medidas han contribuido a elevar la edad media efectiva de entrada al sistema a 65,2 años en 2025 y a mejorar las tasas de actividad de los trabajadores mayores de 55 años. Al mismo tiempo, se han reforzado los mecanismos que permiten combinar trabajo y pensión, con pagos parciales y bonificaciones crecientes según los años de aplazamiento, fomentando una salida gradual de la vida laboral y la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.

Límites a las subidas de pensiones y apoyo al empleo en la tercera edad

Pese a estos avances, los expertos alertan de que el sistema necesita nuevas reformas para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La OCDE y AIReF proponen ampliar el período de cómputo de la pensión hasta 35 años, incorporando más años de la vida laboral para reflejar mejor las contribuciones y equilibrar el sistema. Además, sugieren ligar las prestaciones o la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, mediante un mecanismo similar al antiguo factor de sostenibilidad, eliminado en años anteriores. Esta medida permitiría ajustar las pensiones al aumento de la longevidad sin afectar a quienes ya están jubilados, garantizando que el sistema siga siendo viable frente al crecimiento de la población mayor.

Otro aspecto clave es la revalorización de las pensiones. La activación del índice de revalorización junto con un mecanismo de ajuste dinámico permitiría moderar los incrementos futuros de las pensiones y mantener la sostenibilidad financiera del sistema. Sin estas medidas, los déficits podrían tener que cubrirse mediante transferencias del presupuesto general, desplazando recursos de otras prioridades públicas, como educación, sanidad o inversión en infraestructuras. El seguimiento constante de la evolución del sistema y de los déficits proyectados es, por tanto, fundamental para activar correcciones a tiempo y fomentar un debate público informado sobre la sostenibilidad de las pensiones.

El fortalecimiento del sistema de pensiones también pasa por políticas de empleo que apoyen vidas laborales más largas. Esto incluye mejorar incentivos, formación y condiciones de trabajo para los adultos mayores, fomentando su permanencia activa en el mercado laboral. Una combinación de medidas paramétricas y laborales permitirá no solo controlar el gasto futuro, sino también mantener la productividad y reducir la presión sobre los trabajadores más jóvenes. La OCDE enfatiza que solo a través de un enfoque integral, que combine ajustes en las pensiones con políticas de empleo y monitoreo constante, España podrá garantizar un sistema justo, sostenible y equitativo.

Efectos del cambio demográfico

El envejecimiento de la población ha puesto bajo presión el sistema de pensiones español. Según la OCDE, el gasto en pensiones podría aumentar hasta 3,2 puntos del PIB entre 2023 y 2050, mientras que el gasto total relacionado con el envejecimiento, incluyendo salud y cuidados a largo plazo, podría crecer hasta 5,2 puntos.

Un señor mayor camina por
Un señor mayor camina por una calle de Madrid (Jesús Hellín / Europa Press)

Para hacer frente a esta presión fiscal sin afectar la actividad laboral, la institución considera necesario la aplicación de medidas que ayuden a reducir el gasto futuro en pensiones y mantener un equilibrio financiero sin reducir las prestaciones. Para la institución, optar por la alternativa de introducir aumentos adicionales en las cotizaciones a la Seguridad Social elevarían la cuña fiscal laboral (la diferencia entre el coste total que paga un empleador por un trabajador y el salario neto que este recibe) y podría afectar negativamente al empleo.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

PensionesOCDEPrevisiones EconómicasPensiones EspañaJubiladosJubilaciónEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El ex secretario de Organización del PSOE presenta en el Tribunal Supremo una prueba pericial que encuentra “rastros” de sistemas operativos de iPhone que no existían en la fecha en que se produjeron las grabaciones encontradas a Koldo García

Dos peritos contratados por Santos

El motivo por el que Ana Rosa Quintana se ha ausentado de ‘El Programa de Ana Rosa’

La presentadora de televisión ha sido sustituida por Jano Mecha, quien ha conducido el magacín de Mediaset

El motivo por el que

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del

Los españoles viven más, pero viven peor: la salud se resiente a partir de los 65

Un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) investiga la calidad de vida en la tercera edad

Los españoles viven más, pero

La prensa francesa señala al príncipe Guillermo como “un niño mimado que tiene rabietas y se irrita si las cosas no se hacen a su gusto”

El medio galo ‘Paris Match’ ha señalado al heredero de la Corona británica como una persona errática y caprichosa

La prensa francesa señala al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos peritos contratados por Santos

Dos peritos contratados por Santos Cerdán aseguran que los audios de Koldo que le llevaron a prisión están “manipulados” y “reconstruidos”

El CGPJ avala por unanimidad la elección de Teresa Peramato como fiscal general del Estado

Ábalos asegura que la reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy “existió”

El jefe de Gabinete de Mazón reconoce haber perdido los mensajes del día de la DANA: asegura que le advirtió de la riada en Utiel a las 17:00

La Policía pone en marcha una campaña de prevención de estafas online: “Te pueden vaciar la cuenta bancaria entera”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 2 de Super Once

Un trabajador despedido se cobra la venganza y hace perder a su empresa 750.000 euros, pero le cazan: 10 años de cárcel e indemnización

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Esta es la sanción “más peligrosa” que te pueden poner en tu trabajo, según el abogado laboralista Juanma Lorente

Resultados ganadores del Super Once del 26 noviembre

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”