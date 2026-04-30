Nunca tomes estos cuatro medicamentos con un café: una farmacéutica explica las razones

La farmacéutica Sofía Ortega advierte sobre los riesgos de mezclar café con anticonceptivos, fármacos para la tiroides, antidepresivos y medicación para la tensión (Composición Infobae)

El consumo simultáneo de café y medicamentos es una práctica frecuente que muchas personas realizan sin tener en cuenta sus posibles consecuencias. Si bien el café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo, su interacción con ciertos fármacos puede alterar tanto los efectos del medicamento como la respuesta del organismo.

Comprender cómo la cafeína y otros componentes del café afectan la absorción y el metabolismo de diferentes tratamientos resulta clave para evitar complicaciones y potenciar la eficacia de los fármacos. Además, la falta de información sobre estas interacciones puede llevar a resultados inesperados en la salud del paciente.

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La farmacéutica Sofía Ortega advierte: “¿Quieres saber cuáles son los cuatro medicamentos que yo como farmacéutica nunca me tomaría con café? Te lo cuento”. Su alerta se centra en el impacto inmediato de la cafeína sobre la efectividad de ciertos tratamientos, un dato que puede pasar inadvertido entre quienes siguen rutinas estrictas de medicación.

Anticonceptivos y tiroides

Entre los ejemplos que destaca, Ortega menciona los anticonceptivos, explicando: “Mezclar anticonceptivos con café va a hacer que se metabolice la cafeína mucho más lento. Entonces esto nos puede producir nerviosismo, insomnio si te lo tomas tarde o dolor de cabeza”. En este caso, la interacción no solo prolonga la presencia de la cafeína en el cuerpo, sino que también puede alterar los hábitos de sueño y el bienestar general.

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Este efecto podría notarse especialmente en quienes suelen consumir café en horarios vespertinos, incrementando la probabilidad de experimentar insomnio o malestar. Además, las mujeres que toman anticonceptivos pueden desconocer que este simple hábito cotidiano tiene el potencial de afectar su descanso y su estado de ánimo.

Un joven tomando un café en la mañana (Freepik)

Sobre los medicamentos para la tiroides, Ortega especifica una práctica recomendada: “El café va a hacer que se disminuya la absorción del medicamento de la tiroides. Por eso hay que tomarlo entre veinte y treinta minutos antes de desayunar”.

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Este intervalo de tiempo permite que el fármaco se absorba de manera adecuada, evitando que la cafeína reduzca su eficacia. Este consejo resulta fundamental para pacientes con hipotiroidismo o trastornos tiroideos, quienes dependen de una absorción óptima para mantener su tratamiento bajo control. Un simple ajuste en la rutina diaria puede marcar la diferencia en la efectividad del tratamiento.

Antidepresivos y tensión

Al referirse a la interacción entre café y antidepresivos, ansiolíticos y somníferos, Ortega apunta a los taninos como responsables: “Al tomarlos con café va a hacer que la absorción sea más lenta por la presencia de los taninos en el café”.

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La presencia de taninos puede dificultar la llegada del principio activo al torrente sanguíneo, razón por la que separar el consumo de café y estos medicamentos puede contribuir a una mayor eficacia del tratamiento. En personas que dependen de estos fármacos para dormir o regular el estado de ánimo, este detalle puede influir en la evolución de los síntomas.

Descubre el mecanismo oculto de la cafeína. No es una fuente de energía, sino un bloqueador que interfiere con las señales de cansancio en tu cerebro, manteniéndote alerta mientras la fatiga se acumula.

Finalmente, Ortega comparte su criterio sobre los fármacos para la tensión arterial: “El café nos va a aumentar la frecuencia cardíaca”. Esta advertencia resulta relevante para quienes padecen hipertensión, ya que el efecto estimulante del café puede contrarrestar el objetivo del tratamiento y aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

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Por eso, tener en cuenta el momento de la ingesta y consultar siempre con un profesional de la salud permite reducir los riesgos asociados a esta combinación frecuente. Además, cada paciente puede reaccionar de forma diferente, por lo que la supervisión médica y la personalización de las indicaciones se vuelven aún más necesarias.