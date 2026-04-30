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El euríbor no da tregua: su subida hasta el 2,74% en abril encarecerá las cuotas de las hipotecas entre 746 y 1.300 euros anuales

La inestabilidad en Oriente Medio vuelve a tensionar los mercados e impulsa el índice de referencia de las hipotecas variables que encadena dos meses de remontadas

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Una mujer pasa frente a un anuncio de un banco de hipotecas. (EFE)
Una mujer pasa frente a un anuncio de un banco de hipotecas. (EFE)

Los hipotecados a tipo de interés variable volverán a sufrir las consecuencias del conflicto en Oriente Medio y verán cómo sus cuotas vuelven a encarecerse por segundo mes consecutivo tras la subida del euríbor en abril al 2,74%, tras cerrar marzo en el 2,565%. Una escalada menor de la esperada, si se tiene en cuenta que empezó abril por encima del 2,8% y alcanzó un máximo diario del 2,872%.

“La situación podría haber sido peor”, reconoce Miquel Riera, analista hipotecario del comparador HelpMyCash. Explica que el valor diario del euríbor empezó abril “completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes y parece haberse estabilizado”. Los causantes de la moderación fueron los intentos de Estados Unidos e Irán de desescalar el conflicto y tratar de llegar a algún tipo de acuerdo.

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También Laura Martínez, portavoz de iAhorro, considera que el dato de abril “puede indicar una cierta estabilización del euríbor al alza”. La escalada del índice utilizado para calcular el interés de las hipotecas variables hasta el 2,74% en abril, lo sitúa en su valor medio más alto registrado desde octubre de 2024, que fue del 2,691%.

Fuente: iAhorro.
Fuente: iAhorro.

Un mes con altibajos

La evolución del indicador a lo largo de este mes ha tenido altibajos motivados por la incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en la economía. Los datos de abril reflejan que tres días el índice superó el 2,8%, cinco días estuvo en torno al 2,6% y todos los días del mes estuvo por encima de la media de marzo, que fue del 2,5%.

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Estos porcentajes indican que “la subida del euríbor en marzo fue más explosiva que en abril, aunque este mes no ha habido datos muy elevados respecto a un día y otro”, subraya Martínez.

Más castigo para los hipotecados

Los movimientos al alza del euríbor penalizarán a los hipotecados a tipo de interés variable que revisen sus préstamos con el dato de abril, tanto a los que tengan revisión anual como semestral, que verán cómo sus cuotas subirán hasta 1.300 euros anuales.

Según cálculos de iAhorro, en el caso de una hipoteca variable de 200.000 euros a 30 años con un diferencial de euríbor +0,60% y revisión anual, la cuota mensual pasa de 815,74 euros que pagaban en marzo a 878,36 euros tras su revisión. Esto supone un incremento de unos 62,20 euros mensuales y de 746,40 euros al año.

En el caso de un préstamo de 350.000 euros con las mismas condiciones, la cuota mensual pasará de 1.427 euros de marzo a pagar a partir de ahora 1.537 euros, lo que conlleva una subida mensual de 109 euros y de 1.300 euros al año.

Fuente: iAhorro.
Fuente: iAhorro.

Escaladas y descensos al compás de la guerra

Lo que pase en los próximos meses con el euríbor dependerá mucho de lo que haga el Banco Central Europeo (BCE) con los tipos de interés. Las apuestas de los analistas apuntan a que en la reunión que va a celebrar este jueves su Consejo de Gobierno mantendrá las tasas en el 2%.

En cuanto a sus futuros movimientos, Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, prevé que “es probable” que en las próximas reuniones de 2026 el BCE decida mantener el nivel de tipos, aunque esa decisión podría cambiar en el caso de que el conflicto y los bloqueos en el estrecho de Ormuz se extiendan más tiempo, afectando al precio de las materias primas. Eso sí, “con los actuales niveles veremos más subidas en la cuota de las hipotecas variables que se vayan revisando en los próximos meses”, sostiene.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

En este contexto, Riera reconoce que la incertidumbre “es máxima”, porque es imposible saber si Estados Unidos e Irán llegarán a un acuerdo ni cuándo podría producirse una paz definitiva. Por ahora, las previsiones apuntan a que el guardián del euro seguirá con los tipos congelados, por lo que se vislumbra un cierto optimismo en los mercados. Pero, “la situación podría sufrir un giro de 180 grados si las negociaciones se rompen y se reanudan los ataques y contraataques”, advierte el experto.

Sobre cómo se podría mover el euríbor, el analista hipotecario de HelpMyCash plantea tres escenarios: “El índice se moverá en torno al 2,7% si las negociaciones se alargan. En caso de acuerdo, podría bajar progresivamente y terminar el año alrededor del 2,3%, y si vuelven los combates, el BCE podría subir sus tipos para controlar la inflación de la eurozona, lo que dispararía el euríbor hasta el 2,9% o más".

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