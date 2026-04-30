España

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 30 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las próximas horas de este jueves en Zaragoza, España.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 27 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 18%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 8.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 15 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 78%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Zaragoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Zaragoza se encuentra al noreste de España, por lo que en esta región predomina el clima estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío.

Este clima se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

Sin embargo, también hay regiones donde se hace presente el clima subtropical húmedo, en el que se hacen presentes inviernos fríos o templados, así como veranos húmedos y cálidos, en el que las lluvias se distribuyen a lo largo del año.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Zaragoza registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 7.5 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de junio y agosto.

Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)
Son dos climas los que predominan en Zaragoza (EFE)

El clima en España

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, estado del tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

Clima en EspañaClima en ZaragozaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva expulsada en ‘Masterchef’, un embarazo sorpresa y cinco recetas africanas: “Es el bollo que se está cocinando aquí dentro”

Paloma ha sido el concursante que ha abandonado los fogones del programa culinario de TVE tras perder en una prueba de eliminación contra Javier, Camilla, Chambo, Gemma y Maggie

Nueva expulsada en ‘Masterchef’, un embarazo sorpresa y cinco recetas africanas: “Es el bollo que se está cocinando aquí dentro”

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cuál es la temperatura promedio en Valencia?

Treinta sanitarios del Hospital Costa del Sol, forzados a dormir en sus coches por la crisis de vivienda: “No encontraban lugares disponibles o eran impagables”

Los alquileres de Marbella son inaccesibles para los sanitarios de su hospital

Treinta sanitarios del Hospital Costa del Sol, forzados a dormir en sus coches por la crisis de vivienda: “No encontraban lugares disponibles o eran impagables”

Las asociaciones llaman a la calma con el nuevo listado de animales de compañía: a qué especies afectará y qué pasará con las mascotas que se excluyan

Desde AAP y ANDA explican a ‘Infobae’ por qué es importante que el Gobierno apruebe los Listados Positivos y qué implicarán para los ejemplares que ya estén presentes en los hogares

Las asociaciones llaman a la calma con el nuevo listado de animales de compañía: a qué especies afectará y qué pasará con las mascotas que se excluyan

Julia Janeiro deja el anonimato y se lanza a la televisión: su faceta como maquilladora, sus tatuajes y su vínculo con el hermano de Carlo Costanzia

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario da la sorpresa al unirse a ‘La caja amarilla’, el nuevo formato de entretenimiento de Antena 3

Julia Janeiro deja el anonimato y se lanza a la televisión: su faceta como maquilladora, sus tatuajes y su vínculo con el hermano de Carlo Costanzia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las claves de la declaración de Aldama en el ‘caso mascarillas’: de Pedro Sánchez como “escalafón uno” al poder real de Koldo

Las claves de la declaración de Aldama en el ‘caso mascarillas’: de Pedro Sánchez como “escalafón uno” al poder real de Koldo

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

ECONOMÍA

El euríbor no da tregua: su subida hasta el 2,74% en abril encarecerá las cuotas de las hipotecas entre 746 y 1.300 euros anuales

El euríbor no da tregua: su subida hasta el 2,74% en abril encarecerá las cuotas de las hipotecas entre 746 y 1.300 euros anuales

Los españoles heredan a los 55 años, 20 años más tarde que hace medio siglo, y cada año de retraso les cuesta un 2% de patrimonio

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”