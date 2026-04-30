Las asociaciones llaman a la calma con el nuevo listado de animales de compañía: a qué especies afectará y qué pasará con las mascotas que se excluyan

Petauro del azúcar, una de las especies que podría quedar excluida del Listado Positivo. (Alessandro Di Grazia/Wikimedia Commons)

El pasado 17 de abril, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 puso en marcha el proceso de información pública del borrador del Real Decreto que desarrollará el Listado Positivo de animales de compañía y el de especies domésticas de compañía. Estas herramientas, que ya funcionan en otros países europeos, permitirán establecer las especies que pueden ser mantenidas como mascotas en los hogares españoles.

Desde la publicación de este borrador, que establece los criterios que se tendrán en cuenta durante el proceso de inclusión o exclusión de los animales, son muchas las dudas y críticas que han surgido con respecto a la norma, incluso sin que todavía estén elaborados los listados positivos que establecerán las especies que sí pueden considerarse mascotas.

PUBLICIDAD

Las personas que en la actualidad cuentan con animales exóticos en sus hogares, una tendencia al alza desde hace años, se enfrentan a la preocupación de que, una vez se apruebe el Real Decreto —contemplado en la Ley de Bienestar Animal (Ley 7/2023)—, sus mascotas pasen a ser “ilegales”.

Distintas organizaciones, sin embargo, llaman a la calma: los listados positivos no solo no afectarán a la mayoría de los animales que actualmente están presentes en los hogares españoles, sino que tampoco tendrán carácter retroactivo, por lo que los propietarios actuales podrán mantener sus animales siempre que se cumplan una serie de requisitos.

PUBLICIDAD

“Es de esperar que muchos peces tropicales, canarios y conejos puedan mantenerse”

“Para nosotros esto es un paso importantísimo en la gestión del mundo de los animales de compañía”, señala a Infobae Alberto Díez, director de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA). Junto a esta, otras organizaciones de protección animal y de conservación de la naturaleza —como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, WWF España o el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), entre otras— han apoyado este nuevo paso del Gobierno en el desarrollo de los listados positivos.

Olga Martín, responsable de Políticas de la Fundación AAP en España —organización europea de bienestar animal que forma parte, junto con ANDA y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), de la Coalición para el Listado Positivo—, señala a este medio que “no está previsto prohibir ninguna especie que tradicionalmente se haya tenido y no perjudique al bienestar, salud pública o medioambiente”.

PUBLICIDAD

Ejemplar de guppy. (Wikimedia Commons)

Así, el listado “no afectará a la inmensa mayoría de los animales actualmente presentes en los hogares españoles”, explican desde AAP. “Aparte de los perros, gatos y hurones, que son considerados animales de compañía, es de esperar que otras especies como muchos peces tropicales, canarios, conejos, cobayas o hámsters puedan mantenerse con normalidad”.

¿Se va a prohibir como animal de compañía el periquito?

Uno de los aspectos que más controversia está causando en los últimos días es el posible veto de los periquitos como animales de compañía. Algunas organizaciones han señalado que esto se debe a que el borrador excluye automáticamente del listado positivo a las especies que figuren en el Real Decreto 570/2020, que controla las importaciones desde terceros países a través de puertos y aeropuertos españoles, por lo que quedarían fuera especies como el periquito australiano o común, la chinchilla, el guppy o el diamante de Gould.

PUBLICIDAD

Sin embargo, al denunciar esto no se tienen en cuenta varias cosas. En primer lugar, que para este borrador todavía es posible el envío de aportaciones hasta el 8 de mayo, un proceso en el que distintas asociaciones ya han anunciado que participarán para mejorar el texto propuesto.

Periquitos australianos. (H. Zell/Wikimedia Commons)

En segundo lugar, que lo que regula este Real Decreto 570/2020 es el procedimiento para la autorización previa de importación de especies alóctonas, es decir, exóticas, con el objetivo de preservar la biodiversidad autóctona española. El periquito común se encuentra en el Listado de especies alóctonas susceptibles de competir con las especies silvestres autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos por el cumplimiento de dos criterios: ser organismos con carácter invasor demostrado en algún lugar del mundo y ser organismos peligrosos por causar efectos adversos sobre la salud humana y las acciones de investigación, gestión y conservación de la biodiversidad.

PUBLICIDAD

En tercer lugar, sí es cierto que el borrador del Real Decreto a través del que se desarrollarán después los Listados Positivos establece que uno de los criterios que se valorará para la exclusión de las especies es que se encuentren incluidos en este Listado de especies alóctonas. En este sentido, efectivamente, el periquito dejaría de considerarse un animal doméstico, pero desde AAP matizan a Infobae que no necesariamente se aplicarán todos los diez criterios recogidos en el borrador.

“Si el periquito va a estar o no, lo decide un comité científico que estudiará las especies y decidirá si tienen riesgo de ser invasoras, peligrosas, sanitariamente conflictivas o si plantean problemas de bienestar animal”, explica el director de ANDA.

PUBLICIDAD

En cuarto y último lugar, tal y como señala Martín, a día de hoy es apresurado y en cierta manera alarmista afirmar que el Gobierno va a prohibir seguro el periquito común como animal doméstico porque estos listados aún no están elaborados: “No podemos afirmar que los periquitos no van a estar en el listado positivo”. En esto coinciden desde ANDA: “De momento no hay listado positivo. Lo único que se ha hecho es establecer el procedimiento para crear ese listado positivo”.

Por tanto, para conocer finalmente si el periquito y otras especies seguirán considerándose animales domésticos todavía habrá que esperar. “Una vez recibidas las aportaciones, se iniciará el proceso de redacción del texto definitivo del Real Decreto, que será presentado para su aprobación por parte del Consejo de Ministros”, explica a este medio Martín.

PUBLICIDAD

Algunos animales exóticos como el mapache pueden perjudicar a la biodiversidad autóctona de un área si son víctimas del mascotismo exótico. (Quartl/Wikimedia Commons)

Tras esto es cuando se iniciará la elaboración del Listado Positivo de Especies Domésticas y de Animales de Compañía por parte del comité científico-técnico, culminando con la publicación del primero de los listados (el correspondiente a los mamíferos) en un plazo de 12 meses desde la aprobación definitiva del Real Decreto, que desde AAP esperan que se haga a finales de este año o principios del próximo. “30 meses después, según la ley, se publicarán el resto de los Listados Positivos: reptiles, aves, anfibios, peces e invertebrados”.

Autorizaciones excepcionales

Desde AAP señalan también que estos listados no tendrán carácter retroactivo. “Queremos trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos, recordándoles que podrán mantener a sus animales de compañía, incluso en los casos cuya tenencia pase a estar prohibida cuando se publique el Listado Positivo, informando a las autoridades”.

PUBLICIDAD

Así lo establece el borrador publicado por el Ministerio de Derechos Sociales: “En los casos en que los animales pertenezcan a especies no incluidas en el LPAC correspondiente, las personas interesadas deberán demostrar su tenencia previa, mediante factura de compra, declaración por escrito de veterinario o documentación emitida por autoridad competente que lo demuestre”. En estos casos, sin embargo, no estará permitida la cría, transmisión o comercio.

Además, cuando no se puedan garantizar las condiciones de bienestar o no se tenga esta autorización excepcional de tenencia, estos ejemplares deberán ponerse a disposición de las autoridades competentes de las comunidades autónomas, que “determinarán la gestión a realizar con dichos animales, dando prioridad a su bienestar”.

Las limitaciones de tenencia en cuanto a animales domésticos en viviendas particulares no son nuevas. “Hasta ahora, lo que teníamos eran listados negativos, es decir, una lista enorme de miles y miles de especies que, por motivos de invasividad, conservación... no se podían tener. Todas las demás estaban permitidas”, explica Díez.

Más de 286.000 perros y gatos abandonados en España al año: estos son los motivos más comunes.

Esto, sin embargo, provocaba problemas: “Eso era imposible de aplicar. Seguramente mucho de lo que estás permitiendo es peligroso; puede contagiar enfermedades, pueden ser especies invasoras... Es decir, no estás solucionando los problemas”.

Por qué son importantes los Listados Positivos

Tal y como señalan organizaciones como AAP, ANDA o muchas otras, los listados positivos permitirán valorar los riesgos relativos a la invasividad, la conservación de especies, la seguridad ciudadana, la salud pública y el bienestar de los animales. Esto resulta fundamental en un contexto de crecimiento en la tenencia de especies exóticas como animales de compañía, potenciado por “la facilidad para adquirirlos por internet y las redes sociales”, tal y como señaló Martín en una entrevista anterior con este medio.

“Algunas mascotas, al escaparse o abandonarse en la naturaleza al no poder atender sus necesidades, pueden convertirse en especies invasoras y amenazar la supervivencia de las especies silvestres de flora y fauna indígenas”, explican desde AAP. Ejemplos muy conocidos son el galápago de Florida, el mapache o la cotorra argentina.

A esto se suma que “la tenencia de mascotas exóticas sin limitaciones supone un riesgo para la salud pública porque algunos de estos animales pueden actuar como portadores de enfermedades zoonóticas; para la seguridad ciudadana por su posible naturaleza depredadora, agresiva o venenosa; así como para la salud y seguridad de otros animales”.

Galápago de Florida. (Sharp Photography/Wikimedia Commons)

Así, esta normativa que está desarrollando el Gobierno “busca prevenir nuevos problemas en el futuro, no generar restricciones innecesarias, y permitirá limitar la tenencia a un número reducido de especies que sean seguras y adecuadas, facilitando el control por parte de las autoridades y evitando el comercio de animales que puedan sufrir en cautividad o convertirse en un problema ambiental”.

En este sentido, Martín defiende que “no contar con Listados Positivos claros que establezcan qué animales exóticos son adecuados para ser mantenidos en una casa provoca que las personas que quieran tener un animal de compañía, siguiendo modas o impulsos generados por la industria, puedan decidir tener uno no adecuado por falta de información y claridad”.