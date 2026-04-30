Treinta sanitarios del Hospital Costa del Sol, forzados a dormir en sus coches por la crisis de vivienda: “No encontraban lugares disponibles o eran impagables”

(Foto de ARCHIVO) Hospital Costa del Sol. (Europa Press)

El sindicato CSIF ha denunciado que al menos una treintena de trabajadores del Hospital Costa del Sol están viviendo en sus coches o en autocaravanas ante la imposibilidad de conseguir una vivienda de alquiler. Se trata, en su mayoría, de empleados de fuera de la provincia y pertenecientes a grupos profesionales bajos, como celadores o técnicos auxiliares en enfermería (TCAE), cuyos salarios no alcanzan para cubrir el precio de la renta.

Los sanitarios llegan desde otras zonas de Andalucía o de España con contratos que pueden durar meses o incluso años, pero no los rechazan para no ser penalizados por el sistema. “La mayoría tienen una vida en su lugar de origen, se vienen aquí con un contrato temporal para coger puntos en la bolsa, pero no pueden hacer frente al alquiler de aquí y a su vivienda de allí, salen a perder”, explica Adrián Fernández, delegado sindical de CSIF en el Hospital Costa del Sol.

PUBLICIDAD

Marbella es una de las localidades más turísticas del país. En 2025, recibió 711.877 visitantes, solo contando aquellos que se alojaron en hoteles. Su buen tiempo y proximidad a la playa hacen que sea el destino predilecto de muchos extranjeros, pero ello supone una mayor demanda de alojamiento que, en ocasiones, perjudica a la población local. Actualmente, el precio medio del alquiler en la ciudad malagueña es de 19,4 euros el metro cuadrado, según el portal Idealista, un 7,3% más que en 2025.

“Están pagando 600-700 euros por una habitación, ya no por un piso”, denuncia Fernández. El precio es inalcanzable para aquellos con sueldos más recortados. Las tablas salariales para 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) marcan una retribución de 1.500 euros mensuales para un celador base y de 1.600 euros para un TCAE, por lo que tendrían que dedicar alrededor del 40% del sueldo solo para el alquiler de una habitación, si es que encuentran algún lugar disponible. “Si le sumas gasolina, gastos para vivir y si tienes que mantener tu casa en el lugar de origen, no salen las cuentas”, lamenta el portavoz sindical.

PUBLICIDAD

“Primero, no encontraban lugares disponibles y, cuando los encontraban, eran impagables”, añade. Ante este panorama, algunos deciden desplazarse desde las provincias limítrofes hasta Marbella cada día para trabajar. “Hay gente que hace doble turno y luego se va a su casa, o hace tres turnos y, en medio, duerme en su coche”, cuenta Fernández. Los que no tienen esa opción, se han visto abocados a quedarse en caravanas o en sus propios vehículos.

“En julio va a ser un problemón”

Por el momento, estos sanitarios “sobreviven” en el parking de empleados del propio hospital, a la espera de una mejora de la situación. Pero el clima no perdona: “Hoy es un día de abril medio nublado y hace calor; cuando llegue agosto, esto no va a ser compatible con la vida”, señala Fernández.

PUBLICIDAD

Una crisis de médicos sin precedentes: las claves para mantener a los sanitarios en Europa, según los facultativos.

Pese a las penalizaciones en bolsa, algunos ya han empezado a rechazar contratos por estas condiciones de vida. El sindicato advierte que la situación puede generar retos de cara al plan vacacional. “Habrá menos disponibilidad de gente, mayor movilidad del personal y la demanda de trabajadores va a ser mucho más grande. Esto que ahora en abril es un problema, en julio va a ser un problemón”, sentencia el portavoz de CSIF.

El sindicato reclama a la administración que implante algún tipo de medida para ayudar a los trabajadores. En un principio, plantearon a la Junta de Andalucía que habilitase la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, utilizada durante la pandemia para dar cobijo a los sanitarios. Sin embargo, el complejo ha sido adjudicado a una compañía hotelera y ya no es propiedad de la Junta. “No estamos desatendidos, estamos desamparados”, concluye Fernández.

PUBLICIDAD