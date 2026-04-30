La DGT prevé más de 6 millones de desplazamientos en el puente de mayo: estas son las mejores horas para salir a la carretera

Vehículos circulan por la la A5. / Imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press

Se acerca el puente de mayo y, con ello, los desplazamientos por carreteras. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha estimado que seis millones de viajes de largo recorrido tendrán lugar estos primeros días de mayo, con la previsión de una intensa circulación en carreteras que se dirigen hacia la costa, la montaña y las segundas residencias. Este año el operativo contará con medios reforzados y se centra especialmente en las salidas de las grandes urbes hacia los principales destinos turísticos.

La DGT prevé una media diaria de más de 1,5 millones de movimientos en trayectos cortos durante el puente del 1 de mayo, una cifra que supera a la registrada el año anterior a pesar de que la operación tiene un día menos. El dispositivo especial de tráfico se iniciará este jueves 30 de abril a las 15.00 horas y finalizará la medianoche del domingo, en un periodo en el que la coincidencia del sábado festivo en la Comunidad de Madrid incrementa la concentración de desplazamientos, tal y como ha asegurado El País.

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La operación de tráfico en el puente de mayo incluye la movilización de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión de la DGT y medios técnicos avanzados, como radares fijos y móviles, helicópteros, drones y cámaras diseñadas para vigilar el uso del teléfono móvil y el cinturón de seguridad, así como el respeto a las líneas continuas.

El organismo prevé instalar carriles reversibles y adicionales en los tramos con mayor afluencia de vehículos, especialmente en la zona centro, donde se concentra gran parte de las aglomeraciones debido al carácter festivo ampliado. Además, se suspenderán obras en carreteras interurbanas, se restringirán pruebas deportivas y otras actividades que ocupen la calzada, y se limitará la circulación de camiones y de vehículos que transporten determinadas mercancías durante fechas y horas señaladas.

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Cuándo viajar este puente: evitar los atascos del jueves entre las 15 y las 23 horas

El análisis de la DGT indica que los principales problemas de tráfico se registrarán en torno a la tarde del jueves 30 de abril, coincidiendo con la salida masiva desde los grandes núcleos urbanos hacia la costa, las zonas turísticas y las segundas residencias. Se recomienda evitar los trayectos entre las 15.00 y las 23.00 horas, franja en la que se prevén las mayores retenciones, una situación que volverá a repetirse la mañana del viernes 1.

El sábado 2 de mayo, con festividad en la Comunidad de Madrid, se anticipan salidas típicas de fin de semana, aunque no se espera que se produzcan atascos significativos en la mañana. Por la tarde del sábado comenzarán los primeros retornos, que se intensificarán durante el domingo 3, jornada en la que las autovías y autopistas serán los escenarios más afectados por el regreso generalizado.

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El dispositivo contempla medidas de regulación del tráfico en las principales carreteras de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia, con el fin de facilitar el flujo de entrada a las ciudades al cierre del puente. La elevada concentración de desplazamientos en tan solo unos días refuerza la alerta de la DGT sobre la posibilidad de grandes atascos, sobre todo en rutas hacia la costa y zonas de montaña.

Las recomendaciones de la DGT pasan por cumplir la señalización, evitar el consumo de alcohol y el uso del teléfono al volante

A lo largo del dispositivo, las recomendaciones de seguridad han sido reiteradas por la DGT, que ha insistido en la necesidad de no utilizar el teléfono móvil durante la conducción, evitar el consumo de alcohol o drogas, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en la carretera en todo momento. Las autoridades instan a cumplir la señalización y a hacer uso correcto de los sistemas de seguridad disponibles.

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El organismo recomienda además consultar las previsiones meteorológicas en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el estado del tráfico antes de iniciar el viaje. La información en tiempo real estará disponible a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines de radio y televisión, el teléfono 011 y la propia web de la DGT, donde puede consultarse el dispositivo completo. En caso de incidencias en carretera, se recuerda la obligación de emplear la baliza V16.