El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas

La tasa de desempleo cae a la mitad mientras crece el peso de las mujeres y los trabajadores extranjeros. La conciliación se convierte en una de las principales demandas

El empleo en España se dispara en la última década: el paro se reduce a la mitad, pero la falta de talento afecta ya al 76% de las empresas.

En la última década, el mercado laboral español se ha transformado radicalmente. Según el último informe de Randstad Research, 10 años, 10 transformaciones del mercado laboral, desde 2015 se han creado más de 4 millones de empleos y han cambiado las prioridades de los trabajadores a la hora de elegir una empresa. Las dinámicas económicas, sociales y demográficas han rediseñado tanto el perfil del empleado como sus expectativas frente a los empleadores.

Entre 2015 y 2025, el número de ocupados en España ha crecido de 17,5 millones a aproximadamente 22,3 millones de personas, una tendencia que solo se vio interrumpida de forma temporal por la pandemia en 2020. En estos años, el empleo ha crecido especialmente entre mujeres y profesionales con alta cualificación, modificando de forma notable la composición del mercado laboral.

También ha ganado peso la mano de obra extranjera. Si en 2015 representaba el 12,7% de los ocupados, en 2025 supera ya el 21%, con más de 2,5 millones de empleos. España ha configurado así un mercado cada vez más diverso y dinámico.

Menos paro, más envejecimiento y nuevas prioridades laborales

Otro indicador que ha evolucionado de forma positiva es la tasa de paro, que se ha reducido a la mitad, pasando del 22% en 2015 al 10% en la primera mitad de 2025. El descenso ha sido más intenso entre los jóvenes, aunque España sigue a la cabeza del ranking europeo de desempleo juvenil. Al mismo tiempo, el país afronta el envejecimiento de su fuerza laboral y una creciente escasez de talento. Los trabajadores de más de 55 años han aumentado siete puntos en diez años, mientras que la proporción de jóvenes permanece estable o desciende. La falta de relevo generacional afecta ya al 76% de las empresas, veinte puntos más que hace seis años.

Evolución del empleo en España de 2015 a 2025. (Randstad Research)

Las preferencias de los empleados también han cambiado. El salario continúa siendo el principal factor al elegir un empleo, pero su relevancia ha caído ligeramente, del 62% al 59%, en la última década. Por primera vez, las medidas de conciliación ocupan el segundo lugar, por delante del ambiente laboral y de la seguridad en el empleo a largo plazo. Entre los menores de 25 años, la tendencia es aún más marcada, ya que el salario cede terreno frente al clima laboral, la conciliación, la diversidad, la formación y la salud financiera. Como resume el informe, aunque el sueldo sigue siendo clave, su peso relativo disminuye mientras crecen la conciliación y el bienestar laboral.

Teletrabajo, digitalización y nuevos retos

Además, el auge del teletrabajo tras la pandemia constituye otro de los grandes cambios estructurales. Hoy, el 15% de los ocupados trabaja de forma remota, todavía por debajo de la media europea del 22,6%. Madrid encabeza el ranking nacional, con un 26,6%. La digitalización también ha avanzado con fuerza, y la implantación de herramientas de inteligencia artificial en grandes empresas ha pasado del 33% al 45% entre 2021 y 2024, aunque su adopción sigue siendo inferior a la media europea.

En el paro pese a aprobar una oposición: 50.000 sanitarios valencianos esperan desde 2021 la resolución de plazas públicas.

En materia de contratación, la temporalidad ha retrocedido, pero la estabilidad sigue siendo un reto. Los contratos indefinidos muestran una alta rotación, con más de 1,3 millones de personas firmando más de un contrato fijo en un mismo mes tras la reforma laboral. Además, los contratos fijos discontinuos superan los 7,5 millones en tres años, si bien los beneficiarios efectivos rondan el millón.

El informe subraya también el aumento del absentismo, principalmente por bajas médicas, y confirma que la preocupación por la conciliación y el bienestar laboral gana cada vez más peso en las empresas y en los trabajadores.

