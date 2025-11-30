Los autónomos toman las calles para reclamar condiciones dignas y un sistema fiscal justo: “Si el autónomo desaparece, España se desvanece”

Manifestantes portan pancartas durante la manifestación de autónomos convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid. (Europa Press)

Miles de autónomos han salido este domingo a las calles en una veintena de ciudades para denunciar la “insostenible” situación que, aseguran, vive el colectivo. Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao han sido algunos de los escenarios de las marchas convocadas por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, un movimiento que se presenta como independiente de partidos y sindicatos y que aspira a convertirse en un nuevo altavoz para un sector que consideran “desatendido” por las administraciones.

Bajo el lema “Autónomos asfixiados. Basta ya”, las movilizaciones han reclamado un cambio en el sistema de cuotas, mayos claridad administrativa y una protección social similar a la de los empleados por cuenta ajena. La organización ha pedido a los asistentes que marcharan vestidos de negro, en señal de “luto simbólico por los negocios que cierran” y portar un guante rojo en la mano derecha para representar la “sangría económica” que, según denuncian, sufren muchos profesionales.

La protesta de Madrid, una de las más multitudinarias, ha reunido a trabajadores por cuenta propia llegados de distintas provincias. Desde primeras horas de la mañana, grupos comerciales, transportistas, profesionales de la estética y otros sectores se han congregado en Plaza de España para marchar hasta Puerta del Sol, donde se leyó el manifiesto de la plataforma.

Manifestaciones marcadas por la unidad y el desgaste

Una de las coordinadoras, Carmen Corredor, ha expresado a EFE el malestar generalizado que atraviesa el colectivo, denunciando que se sienten “masacrados” pese a ser, en sus palabras, un “pilar de España”. Para ilustrar el agotamiento del sector, Corredor ha recurrido a una metáfora que se ha repetido durante toda la jornada: “Nos están exprimiendo como limones y ya no podemos más. El limón está completamente seco”.

En la cabecera de la marcha de la capital se podían leer pancartas con mensajes reivindicativos, como “Si el autónomo desaparece, España se desvanece” o “Si no trabajo, no cobro, pero sigo pagando”. Muchos manifestantes corearon cánticos contra el sistema tributario y fiscal, entre ellos el ya extendido “Este trimestre no vamos a pagar”. Aunque la organización había pedido evitar consignas dirigidas a partidos o dirigentes, algunos grupos lanzaron críticas explícitas al presidente del Gobierno.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. (Europa Press)

Raúl García, otro de los coordinadores, ha subrayado a la agencia de noticias la rapidez con la que se ha articulado el movimiento. “No nos conocemos ninguno. Se ha hecho un grupo en un mes y estamos viendo un compañerismo increíble”, ha explicado. La manifestación coincidió en su recorrido con ciudadanos que se dirigían a otro acto político convocado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo que ha generado un cruce de públicos en torno al Palacio Real.

Reformas fiscales y protección social, en el centro de las demandas del colectivo

En el manifiesto leído al final de la marcha, la plataforma ha remarcado algunas de sus exigencias. Entre ellas, cuotas ajustadas a los ingresos reales mensuales, una simplificación profunda de la burocracia y el fin del lenguaje “incomprensible” que, denuncian, domina muchos trámites administrativos. También reivindican que el cese de actividad sea reformado para que funcione como un verdadero “paro de los autónomos” y que se garantice una cobertura social equiparable a la del empleo por cuenta ajena.

La organización reivindica, además, medidas como la exención de IVA hasta 85.000 euros de facturación, la retirada del papel del autónomo como “recaudador del Estado”, cotizaciones reducidas en casos de baja médica o cuidados familiares, libertad en el uso del efectivo y protección del patrimonio personal ante deudas del negocio. El objetivo, según la plataforma, es “unir y coordinar” a profesionales de todos los sectores y provincias para impulsar cambios legislativos estables.

En Barcelona, unas 1.500 personas, según la Guardia Urbana, han recorrido el centro de la ciudad hasta la plaza de Sant Jaume. La imagen fue similar a la de Madrid: vestimenta de luto, guantes rojos y carteles reclamando una fiscalidad más justa. La marcha transcurrió sin incidentes y repitió los lemas y demandas comunes a todas las convocatorias del día.

Manifestantes portan pancarta con lema 'Si el Estado nos falla, el autónomo estalla' durante la manifestación de autónomos convocados por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid. (Europa Press)

Un movimiento que crece y promete continuidad

Los asistentes han insistido en la necesidad de revisar el sistema de cuotas para evitar que quienes ingresan menos terminen pagando cantidades difíciles de asumir. También pidieron un trato equivalente al de los asalariados en términos de bajas, cuidado de familiares y protección patrimonial.

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos asegura que su objetivo es mantenerse ajena a cualquier sigla y funcionar como un “movimiento libre, independiente y sin ánimo de lucro”. Sus portavoces avanzaron que, si no perciben cambios por parte de las administraciones, continuarán movilizándose e incluso estudian “concentraciones mayores o, incluso, paros”.

*Con información de EFE.