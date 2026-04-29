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Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

La Araña fue sustituido en el minuto 77 y Giuliano no volvió a entrar tras el descanso

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El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (AP Foto/Manu Fernández)
El jugador del Atlético de Madrid Julián Álvarez (AP Foto/Manu Fernández)

Alerta en el Atlético de Madrid. El equipo afronta un momento delicado debido a la acumulación de lesiones en una fase decisiva de la temporada. En los días previos al duelo de semifinales contra el Arsenal, el plantel sufrió la baja de Pablo Barrios y de Nico González, lo que ya suponía un contratiempo importante para Diego Simeone. Sin embargo, la situación se agravó durante el propio partido de ida, cuando Julián Álvarez y Giuliano Simeone debieron abandonar el campo por molestias físicas. Además, Alexander Sorloth no pudo participar en ese encuentro por problemas musculares.

La lesión de Julián Álvarez se produjo tras una jugada desafortunada. El jugador argentino tuvo que pedir el cambio después de que Eze cayera sobre su rodilla y tobillo, justo cuando Álvarez había recuperado la posesión del balón. Esta acción obligó a que Diego Simeone recurriera a Álex Baena para suplir al delantero. La preocupación en el cuerpo técnico es evidente por la importancia de Álvarez en el esquema ofensivo y por la inmediatez del partido de vuelta en Londres.

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El delantero del Atlético de Madrid Giuliano Simeone (EFE/Kiko Huesca)
El delantero del Atlético de Madrid Giuliano Simeone (EFE/Kiko Huesca)

Por otro lado, Giuliano Simeone también se vio obligado a dejar su lugar en el campo tras el descanso. En su lugar ingresó Le Normand, quien ya había estado calentando varios minutos junto a Nahuel Molina durante la primera mitad. Este detalle sugiere que los problemas físicos que apartaron a Giuliano podrían haberse iniciado antes de la sustitución. La decisión de realizar el cambio después del entretiempo buscó evitar un agravamiento de la situación del jugador.

Simeone ha optado por profundas rotaciones en los partidos de Liga, intentando dosificar esfuerzos en un plantel que mantiene aspiraciones en varias competencias. El Atlético ha alcanzado la final de la Copa del Rey y las semifinales de la Champions League, algo que implica un calendario repleto de compromisos de máxima exigencia. Hasta el momento, el equipo rojiblanco ha disputado todos los partidos posibles esta temporada, salvo la final de la Supercopa de España, lo que evidencia la carga física acumulada por los futbolistas.

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El partido de vuelta ante el Arsenal

La eliminatoria ante el Arsenal es corta y el margen de recuperación resulta escaso. Julián Álvarez y Giuliano Simeone tendrán únicamente seis días hasta el partido de vuelta que se jugará en Londres. Las bajas de Barrios, Nico González y José María Giménez, quienes permanecen en la enfermería, representan un desafío añadido para Simeone, que no podrá contar con ellos en un choque decisivo. La ausencia de Barrios se considera especialmente relevante para el equilibrio del mediocampo.

En este contexto, la planificación del cuerpo técnico se vuelve aún más compleja. El personal médico y los preparadores físicos trabajan contrarreloj para intentar recuperar a los jugadores tocados y optimizar el estado del resto de la plantilla. La incertidumbre sobre la evolución de Julián Álvarez y Giuliano Simeone añade presión a los próximos entrenamientos, ya que su presencia sería clave para afrontar la vuelta en Inglaterra con mayores garantías.

El argentino marcó de tiro libre para el Atlético Madrid

Mientras tanto, el Atlético de Madrid debe adaptarse a las circunstancias, gestionando recursos limitados y buscando soluciones en el banquillo. El reto para Simeone y su equipo consiste en mantener la competitividad pese a la serie de contratiempos físicos que han mermado al plantel en el tramo más exigente del curso. La respuesta del grupo será determinante para las aspiraciones rojiblancas en Europa y en el torneo local, donde aún queda mucho por decidir y cada partido se presenta como una prueba de resistencia para los jugadores disponibles.

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