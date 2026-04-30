Jordi Cruz, chef Michelin: “Jamás le pedí dinero a mi padre. Cuando murió, no quise su dinero”

Tras el fallecimiento de su padre, Cruz decidió no aceptar la herencia, reafirmando su compromiso con la autonomía personal (B3tter Podcast)

Reconocido por su rigor en la cocina y su proyección mediática, Jordi Cruz ha construido una carrera marcada tanto por el esfuerzo personal como por una independencia asumida desde muy joven.

Se le conoce por su papel como jurado en el programa ‘MasterChef’ y por haber conseguido cinco estrellas Michelin en restaurantes de prestigio como Angle, Atempo y ABaC. A diferencia de otros chefs mediáticos, Cruz ha resaltado en varias ocasiones la importancia de no depender de apoyos externos, ni siquiera de los más cercanos, en su camino hacia el éxito.

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Al recordar su relación con su padre en una edición reciente de B3tter Podcast, el chef Michelín Jordi Cruz expuso un episodio que definió su autonomía: “A mí mi padre cuando le pedí dinero una vez me respondió tan mal y me dio tanto asco que jamás le pedí dinero a mi padre”, confesó.

Su experiencia marcó su camino: “Con mi padre aprendí que si quería algo tenía que valerme por mí mismo y de mis herramientas y lograrlo”, aseguró durante la entrevista, subrayando el impacto que este vínculo familiar tuvo en su ética de trabajo.

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Independencia y reconocimiento familiar

La incomodidad de depender económicamente de su progenitor fue tan fuerte, que el cocinero afirma: “Me molestaba pedirle dinero a mi padre. Me molestó que mi padre me pagase el colegio y dejé el colegio y me puse a currar muy jovencito”, puntualizó.

La decisión de trabajar desde temprana edad supuso un punto de inflexión en su vida, reforzando su determinación y su sentido de la responsabilidad. El relato de Cruz revela el peso que puede tener la búsqueda de reconocimiento y la necesidad de distanciarse de la tutela familiar, especialmente en ámbitos donde la autoexigencia y la disciplina resultan fundamentales para avanzar.

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Jordi Cruz, chef y presentador de MasterChef (Europa Press)

Tras optar por independizarse desde muy joven, Jordi Cruz cuenta que una revelación posterior cambió parte de su percepción. “Descubrí un maletín lleno de recortes míos de periódico”, relató, y añade otra escena: “Un día le escuché con sus amigotes, pues: ‘Mi hijo el Michelín, tal’. Con pachorra, ¿sabes? Como un pavo”.

Estos hallazgos dieron cuenta de un orgullo paterno que, aunque nunca se manifestó de forma directa, estuvo presente de manera silenciosa. Las palabras de Cruz transmiten la complejidad de los vínculos familiares, en los que el afecto y el reconocimiento no siempre se expresan de manera explícita.

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Rechazo a la herencia y autonomía

Pese a nunca haber escuchado de su padre palabras de orgullo en persona, el chef mantiene que no sintió rencor: “Nunca me ha dado rabia mi padre”, declaró, para después reflexionar sobre la incapacidad emocional: “No puedes echar en cara a alguien el no saber hacer algo que no sabe hacer, que no lo ha aprendido, que no tiene ni idea”.

Ello explica por qué, cuando su padre murió, Jordi Cruz optó por no aceptar la herencia familiar: “Cuando mi padre murió no quise su dinero tampoco”. Su postura ante la herencia reafirma la importancia que otorga a la autosuficiencia y a la coherencia con los valores aprendidos, incluso ante decisiones difíciles.

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El ingrediente secreto que el chef Jordi Cruz añade a la bechamel para que tenga más sabor.

Para concluir el tema el cocinero añadió: “Le quiero a mi padre, siempre le he querido. No me ha gustado su forma de ser pero la he entendido por qué era así. Y prefiero haber aprendido de las cosas malas y ser una persona que se sabe buscar la vida”.

La historia compartida por Cruz en el pódcast se convierte así en un testimonio sobre el peso de la autonomía y la manera en que las experiencias personales pueden definir la trayectoria de vida y la percepción del éxito.

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