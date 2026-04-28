Nueva expulsada en ‘Masterchef’, un embarazo sorpresa y cinco recetas africanas: “Es el bollo que se está cocinando aquí dentro”

Tres concursantes del programa culinario de TVE, tras la prueba de eliminación: Chambo, Paloma y Maggie. / Instagram

La catorce edición de Masterchef ve expulsada de sus cocinas a una de sus favoritas. Paloma (Albacete, 25 años), estudiante de Odontología, ha perdido en la prueba de eliminación contra Javier, Camilla, Chambo, Gemma y Maggie. Con una visita sorpresa durante la primera prueba, un contratiempo en la segunda y el anuncio del embarazo de Maggie, el último programa ha estado marcado por la relajación de las tensiones entre concursantes y recetas de distintas partes del mundo.

La sesión ha arrancado con una réplica de icónicos platos de la nouvelle cuisine francesa, elaboraciones emblema del restaurante Zalacaín. La exconcursante Ofelia Hentschel ha actuado como invitada especial y ha sido la encargada de distribuir los platos a cada participante. El jurado ha contado con la colaboración del chef Carles Gaig, responsable de que Zalacaín obtuviese su primera estrella en 1993. En la valoración de este desafío, solo Javier —por su nivel de cocción— e Inma —por la fidelidad y sabor de su receta— han conseguido aproximarse al estándar requerido.

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El momento emocional de la velada ha llegado cuando Maggie ha anunciado su embarazo en pleno plató. “Es el bollo que se está cocinando aquí dentro, del que me enteré el mismo día que entré al programa”, ha declarado, a la vez que admitía la mezcla de felicidad y tristeza por no poder compartir la noticia con su marido. Este anuncio ha sorprendido tanto a los jueces como a sus compañeros.

Durante la prueba eliminatoria, Javier, Gema, Camilla, Chambo, Paloma y Maggie se han jugado la salida del concurso con recetas africanas. / Instagram

Cinco de los mejores concursantes se enfrentan en la prueba eliminatoria, marcada por recetas africanas

La segunda prueba ha supuesto el debut de los aspirantes en una cocina profesional, en este caso, la del Club Financiero Génova. Se han conformado dos equipos: el rojo, comandado por Inma y formado por Carlota, Annie, Germán y Pepe; y el azul, liderado por Javier e integrado por Paloma, Maggie, Camilla, Chambo y Gema. La dinámica ha sido especialmente intensa, con errores en las elaboraciones, mala gestión del tiempo y nervios evidentes que han llevado a los jueces a reprender a ambos equipos por no cumplir con las normas.

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En la prueba de eliminación, donde se ha enfrentado el equipo azul, los miembros han tenido que pujar por tiempo —un recurso esencial en cualquier cocinado— para intentar replicar recetas africanas presentadas por la chef Mayra Adam Chalé. La cata posterior ha contado con la participación de personajes del programa Únicos. Gema y Chambo han destacado con sus propuestas, acercándose especialmente a la esencia de la gastronomía africana, mientras que Camilla también ha completado su plato con éxito. La eliminación ha dejado en la cuerda floja a Paloma, Javier y Maggie. La decisión final ha recaído en el jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja, que han comunicado la expulsión de Paloma, considerada desde el inicio como una de las principales candidatas al triunfo.

Una primera prueba con dos únicos concursantes “buenos” y una visita sorpresa (y polémica)

La creadora de contenido Ofelia Hentschel, de 34 años y originaria de Santiago de Compostela, ha reaparecido en la televisión pública tras sus polémicas palabras sobre no tributar en España. Al haber pasado por la novena edición de Masterchef, esta noche ha reaparecido en el programa culinario que considera su “casa”. No obstante, hace más de un mes, la influencer generó repercusión en redes sociales al instar a ciudadanos españoles a dejar de pagar impuestos, justificando que “no están sirviendo de nada y estamos desamparados”, según difundió en su cuenta de Instagram al verse en un hotel de Dubai durante en el inicio de la guerra en Irán.

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves la reapertura de la Embajada española en Irán para respaldar "el esfuerzo por la paz" en Oriente Próximo durante el alto el fuego de dos semanas acordado por Washington y Teherán. (Fuente: Imágenes Cedidas)

La controversia surgió cuando Hentschel se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, poco después del inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos. La creadora denunció en sus redes sociales que no logró contactar con la embajada española, ni recibir información oficial por correo electrónico o llamada telefónica, al intentar abandonar el país durante las primeras horas de un conflicto armado que supera ya los 30 días.