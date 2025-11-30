España

Cómo hacer turrón de chocolate dubái casero para esta Navidad: el dulce viral que mezcla crema de pistacho y kataifi

En casa y con ingredientes sencillos puede hacerse una receta que conquistará a los invitados y que se aleja de los sabores tradicionales, apostando por un postre cremoso y delicioso

Guardar
Uno de los pueblos más navideños de España: tiene el belén de chocolate más grande del mundo y museos dedicados a los mantecados .

El chocolate dubái se ha convertido en el gran protagonista de los últimos meses. Con la Navidad a punto de comenzar, la gastronomía empieza a llenarse de recetas típicas de estas fechas, y si hay algo tradicional es el turrón. Aunque hay quienes prefieren los sabores de siempre, otros apuestan por innovar, como es el caso del que tiene la crema de pistacho y kataifi como protagonista. Y es que no solo es delicioso, sino que puede hacerse de forma fácil y rápida en casa.

El turrón de chocolate dubái se ha convertido en una de las sensaciones más innovadoras de la repostería moderna. Su irresistible contraste entre el chocolate, la suavidad de la crema de pistacho y la textura crujiente de la masa kataifi lo han colocado como tendencia en redes sociales y pastelerías.

Inspirado en influencias árabes y mediterráneas, el turrón de chocolate dubái fusiona ingredientes emblemáticos de la región, como los pistachos y el tahini, con técnicas modernas de chocolatería. Resulta ideal como postre de celebración o como un regalo gourmet, y marida perfectamente con cafés de especialidad o tés aromáticos.

Receta de turrón de chocolate dubái

Turrón de chocolate dubái. (AdobeStock)
Turrón de chocolate dubái. (AdobeStock)

La preparación del turrón de chocolate dubái destaca por su combinación de texturas: una base y cobertura de chocolate negro abrazan un relleno de pasta de pistacho enriquecida con masa kataifi tostada. Al desmoldarlo, tendrás un dulce compacto, firme, con capas perfectamente diferenciadas de sabor y un corte impecable.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 2 horas y 30 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación activa: 30 minutos
  • Refrigerado: 2 horas mínimo

Ingredientes

  • 200 g de chocolate negro (mínimo 70% de cacao)
  • 100 g de pasta de pistacho
  • 70 g de masa kataifi
  • 2 cucharadas de mantequilla sin sal
  • 1 cucharadita de tahini (opcional)
  • 1 cucharada de azúcar
  • Pistachos picados para decorar (opcional)

Cómo hacer turrón de chocolate Dubái, paso a paso

El chocolate dubái mezcla crema
El chocolate dubái mezcla crema de pistacho y kataifi. (imagen ilustrativa de Infobae)
  1. Desmenuza la masa kataifi y tuéstala en una sartén con 1 cucharada de mantequilla, removiendo hasta que tome color dorado y quede crujiente (vigila para evitar que se queme).
  2. Mezcla en un bol la pasta de pistacho, la masa kataifi tostada, el tahini y el azúcar, integrando todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme.
  3. Trocea el chocolate negro y fúndelo suavemente al baño maría o en el microondas por intervalos de 30 segundos, removiendo para que no se caliente en exceso ni se queme (mezclar con mantequilla para mayor brillo y suavidad en la cobertura).
  4. Vierte una capa fina de chocolate fundido en el fondo y los laterales de un molde rectangular forrado con papel de horno, y refrigera hasta que endurezca.
  5. Añade la mezcla de pistacho y kataifi sobre la base de chocolate y presiona ligeramente para nivelar (firmeza en el prensado ayuda a un corte limpio).
  6. Cubre con el chocolate fundido restante y extiende con una espátula para que toda la superficie quede bien cubierta.
  7. Refrigera al menos 2 horas o hasta que el turrón esté completamente firme.
  8. Desmolda con cuidado y, si lo deseas, decora con pistachos picados por encima antes de cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 10 y 12 porciones, dependiendo del tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 17 g
  • Hidratos de carbono: 17 g
  • Proteínas: 4 g
  • Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El turrón de chocolate dubái puede conservarse hasta 10 días en un recipiente hermético, refrigerado, para mantener su textura y frescura óptimas.

Temas Relacionados

ChocolatePostresRecetasRecetas EspañaRecetas Navidad EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El último caso de esta enfermedad animal registrado en España fue en 1994, aunque se encuentra presente en la Unión Europea desde 2014, cuando perforó en los países bálticos y Polonia proveniente de Rusia

Los ganaderos culpan a la

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

Una votación inadvertida en el Congreso rompe el relato del Gobierno en la materia capital de la legislatura

El PSOE pide a Europa

‘Blue Moon’, o el regreso de Ethan Hawke y Richard Linklater en su lucha contra el arte inofensivo

El director y el actor de ‘Antes del amanecer’ se reencuentran en este teatral relato inspirado en la vida del letrista Lorenz Hart

‘Blue Moon’, o el regreso

Ismael Maceira, diagnosticado con Covid persistente a los 12 años: “Asumí que mi vida iba a cambiar para siempre”

El joven tiene ahora 16 años y colidera un proyecto que busca cambiar la vida de la gente con enfermedades crónicas

Ismael Maceira, diagnosticado con Covid

El origen del templo de Debod, el regalo de Egipto a España que llegó piedra a piedra desde el Nilo

El templo, levantado en la región histórica de Nubia (actual Asuán, Egipto), permaneció siglos abandonado hasta que las presas de Asuán amenazaron con sumergirlo. Tras su rescate y traslado, el monumento se erige hoy en el Parque del Oeste de Madrid

El origen del templo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP trata de calentar

El PP trata de calentar las calles sin pólvora: Feijóo se la juega en Madrid en el momento más difícil del Gobierno de Pedro Sánchez

Un ‘Narcobanco’ en Rivas: desarticulan una célula “hawalla” dedicada a la financiación del narcotráfico internacional

Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

Investigan por “posible suicidio” la muerte de dos chicas adolescentes de 15 y 16 años en un parque en el centro de Jaén

Feijóo pide elecciones y no moción de censura, pero la llave a Moncloa sigue siendo seducir a Junts: “¿Hay algo más democrático que poder votar?"

ECONOMÍA

Los ganaderos culpan a la

Los ganaderos culpan a la fauna salvaje de la aparición de la fiebre porcina, pero confían poder seguir exportando desde otras regiones

El PSOE pide a Europa lo que rechaza en España: aire a los fondos buitre para que sigan comprando vivienda y un nuevo problema con Sumar

“Si hubiésemos sabido lo que estábamos firmando, nadie en su sano juicio lo habría hecho”: la batalla de los afectados por hipotecas IRPH para probar su abusividad

Cuenta atrás para el euro digital: Europa acelera el proyecto y fija el horizonte de emisión en 2029

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Cata Coll sostiene a España

Cata Coll sostiene a España en el empate a cero ante Alemania en la ida de la final de la Liga de Naciones: el título se decidirá en el Metropolitano

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions