Cómo hacer turrón de chocolate dubái casero para esta Navidad: el dulce viral que mezcla crema de pistacho y kataifi

El chocolate dubái se ha convertido en el gran protagonista de los últimos meses. Con la Navidad a punto de comenzar, la gastronomía empieza a llenarse de recetas típicas de estas fechas, y si hay algo tradicional es el turrón. Aunque hay quienes prefieren los sabores de siempre, otros apuestan por innovar, como es el caso del que tiene la crema de pistacho y kataifi como protagonista. Y es que no solo es delicioso, sino que puede hacerse de forma fácil y rápida en casa.

El turrón de chocolate dubái se ha convertido en una de las sensaciones más innovadoras de la repostería moderna. Su irresistible contraste entre el chocolate, la suavidad de la crema de pistacho y la textura crujiente de la masa kataifi lo han colocado como tendencia en redes sociales y pastelerías.

Inspirado en influencias árabes y mediterráneas, el turrón de chocolate dubái fusiona ingredientes emblemáticos de la región, como los pistachos y el tahini, con técnicas modernas de chocolatería. Resulta ideal como postre de celebración o como un regalo gourmet, y marida perfectamente con cafés de especialidad o tés aromáticos.

Receta de turrón de chocolate dubái

Turrón de chocolate dubái. (AdobeStock)

La preparación del turrón de chocolate dubái destaca por su combinación de texturas: una base y cobertura de chocolate negro abrazan un relleno de pasta de pistacho enriquecida con masa kataifi tostada. Al desmoldarlo, tendrás un dulce compacto, firme, con capas perfectamente diferenciadas de sabor y un corte impecable.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 2 horas y 30 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

Preparación activa: 30 minutos

Refrigerado: 2 horas mínimo

Ingredientes

200 g de chocolate negro (mínimo 70% de cacao)

100 g de pasta de pistacho

70 g de masa kataifi

2 cucharadas de mantequilla sin sal

1 cucharadita de tahini (opcional)

1 cucharada de azúcar

Pistachos picados para decorar (opcional)

Cómo hacer turrón de chocolate Dubái, paso a paso

El chocolate dubái mezcla crema de pistacho y kataifi. (imagen ilustrativa de Infobae)

Desmenuza la masa kataifi y tuéstala en una sartén con 1 cucharada de mantequilla, removiendo hasta que tome color dorado y quede crujiente (vigila para evitar que se queme). Mezcla en un bol la pasta de pistacho, la masa kataifi tostada, el tahini y el azúcar, integrando todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme. Trocea el chocolate negro y fúndelo suavemente al baño maría o en el microondas por intervalos de 30 segundos, removiendo para que no se caliente en exceso ni se queme (mezclar con mantequilla para mayor brillo y suavidad en la cobertura). Vierte una capa fina de chocolate fundido en el fondo y los laterales de un molde rectangular forrado con papel de horno, y refrigera hasta que endurezca. Añade la mezcla de pistacho y kataifi sobre la base de chocolate y presiona ligeramente para nivelar (firmeza en el prensado ayuda a un corte limpio). Cubre con el chocolate fundido restante y extiende con una espátula para que toda la superficie quede bien cubierta. Refrigera al menos 2 horas o hasta que el turrón esté completamente firme. Desmolda con cuidado y, si lo deseas, decora con pistachos picados por encima antes de cortar en porciones.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 10 y 12 porciones, dependiendo del tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal

Grasas: 17 g

Hidratos de carbono: 17 g

Proteínas: 4 g

Azúcares: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El turrón de chocolate dubái puede conservarse hasta 10 días en un recipiente hermético, refrigerado, para mantener su textura y frescura óptimas.