Así ha sido el reencuentro de ‘La isla de las tentaciones’: una boda anunciada, dos reconciliaciones y rupturas definitivas

Varias parejas sorprendieron al revelar cómo cambiaron sus historias tras el final del reality (Composición Infobae)

El reencuentro de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha mostrado que varias parejas han reescrito su desenlace tres meses después de las hogueras: dos se han reconciliado, una ha anunciado boda y otra ha revelado que volvió a intentarlo tras mantener relaciones sexuales en el avión de regreso.

La entrega emitida en Telecinco reunió ante Sandra Barneda a José y Nerea, Luis y Julia, Miguel y Bayán, Christian y Mar, y Alba y David. De las ocho parejas que pasaron por las villas de República Dominicana, cuatro salieron juntas, siete concursantes optaron por marcharse solos y Leila abandonó el programa con un nuevo amor, David Vaquero.

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Nerea y José han regresado tras este periodo reconociendo que siguen juntos pero que se quedaron con “la espinita de haber vivido la experiencia al 100%”. Cabe destacar que fueron expulsados del reality por su comportamiento.

El caso de Christian y Mar ha sido uno de los que más ha cambiado respecto a la hoguera final. Ambos abandonaron la isla por separado, pero ella explicó que, al salir, retomaron el contacto en el avión y pasaron de la tensión inicial a los abrazos y los besos, antes de compartir también un hotel en Mallorca para mantener conversaciones pendientes.

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Christian entró después al plató, le cogió la mano a Mar y confirmó esa versión. Reconoció que han hablado, llorado y discutido mucho desde entonces, y admitió que ella ha perdido la confianza en él tras lo ocurrido durante el programa.

Cristian y Luis, en el centro de las tensiones

La tensión reapareció cuando Sandra Barneda dio paso a Ainhoa, la tentadora con la que Christian tuvo mayor conexión. La soltera sostuvo que entre ambos hubo una relación “real”, que en la villa parecían “novios” y que en la hamaca, el último día, “casi hay beso y hasta se quitó el micro”.

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Ainhoa irrumpió en el plató afirmando: “Están haciendo un papelón que no se lo creen ni ellos”, y añadió sobre el episodio final: “Nos lo estábamos pasando bien, eso ya no era un juego. Te quitaste el micrófono”. Christian lo negó, mientras Mar sostuvo que la propia Ainhoa le había reconocido por redes sociales que sabía desde el principio que él se iría con su novia.

La pareja confesó que intentó reconciliarse después del programa, pese a la desconfianza (Telecinco)

También Luis y Julia llegaron al reencuentro de la mano, aunque con una estabilidad mucho más frágil. Ella, que fue una de las participantes que peor soportó la experiencia, seguía molesta por las imágenes de Luis con Nieves, y la situación empeoró cuando Barneda les mostró secuencias no vistas en las que él le enseñaba sus partes íntimas a la tentadora en la playa y en la habitación, además de dejarse tocar por ella.

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Luis aseguró que no recordaba esos momentos y pidió perdón. Julia respondió que sentía “asco” y desveló que ambos estaban trabajando la crisis en terapia de pareja. La situación escaló aún más con la entrada de Nieves, que dijo haber visto “la polla” de Luis hasta tres veces y afirmó que él le dejó tocársela.

Tras el reencuentro, ambos admitieron que siguen en crisis y buscan ayuda profesional (Telecinco)

La tentadora precisó además que no volvió a contactar con él porque sabía que tenía pareja y no quería generar más conflicto, aunque admitió que habría tenido algo con él si hubiera podido. También contó que ahora mantiene una relación con Jesús, participante de la octava edición.

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Después de escucharla, Julia se declaró “decepcionada y descolocada” y calificó lo ocurrido de “gravísimo” y “determinante”. Luis, sin mirarla “de la vergüenza”, lamentó que le dolería perder la relación porque seguía enamorado de ella. Ambos abandonaron el plató enfadados tras continuar la discusión fuera.

Miguel y Bayán ponen fecha de boda

La noticia más definida sobre el futuro de una pareja la protagonizaron Miguel y Bayán. Ambos regresaron sonrientes, aseguraron que su paso por el formato reforzó su relación y anunciaron que él se ha convertido a la religión musulmana y le ha pedido matrimonio.

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La pareja detalló que la pedida fue preparada en París. Miguel le hizo creer a Bayán que acudían a un evento, organizó el momento, le puso un antifaz y se arrodilló. Los dos fijaron ya la fecha del enlace: septiembre de 2027.

Miguel sorprendió a Bayán con una pedida de mano preparada en París (Telecinco)

Miguel mostró en el reencuentro el anillo que no tuvo en la hoguera final y explicó que incluso pidió consejo a una amiga de Bayán para elegirlo, aunque lo compró tres tallas más grandes. Bayán afirmó que siempre había querido que la pedida llegara “vestida de blanco” y en la ocasión adecuada, mientras Miguel relató que organizó el momento en París con ayuda de diseñadores.

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En su intervención también apareció Claudia, la tentadora cuya relación con Bayán había generado fricciones durante el concurso. La soltera reprochó a la pareja haber montado “show” a su costa para crear tramas, exigió una disculpa y sostuvo que nunca había hablado mal de ellos ni les había atacado.

Alba y David ofrecieron otro de los giros de la noche. Ella rompió la relación en la isla y volvió sola al reencuentro, convencida de que su acercamiento a Álex respondió a carencias que no podía resolver con su pareja. Aun así, explicó que, tras apagarse la hoguera final, ambos se fueron juntos en el avión, hablaron durante horas, lloraron y “hasta se acostaron en el baño”.

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La pareja confesó que su relación cambió después de regresar a casa (Telecinco)

A su llegada a casa, dijo Alba, la relación íntima con David cambió y decidieron darse otra oportunidad. “Estamos muy bien y nadie me ha tratado como él”, aseguró, antes de que él entrara para confirmar la reconciliación y resumir que, de no haber ido al programa, ahora no seguirían juntos.

Avance de la novena edición de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. (Mediaset España)

Barneda dio después paso a Álex, que sostuvo que, tras la salida del programa, Alba dejó de seguirle y no volvieron a tener contacto. Cuando la situación parecía encauzada para la pareja, la presentadora introdujo en plató a la tentadora favorita de David y dejó el desenlace pendiente de una nueva tanda de confesiones.