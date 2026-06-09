Tecno

Cómo es Qwant, el buscador que empieza a usarse cada vez más en Europa

Organismos oficiales europeos quieren una plataforma con privacidad y soberanía digital como premisa principal

Guardar
Google icon
El buscador Qwant se ha empezado a implementar desde el pasado 4 de junio en varios organismos estatales europeos.
El buscador Qwant se ha empezado a implementar desde el pasado 4 de junio en varios organismos estatales europeos.

Durante años, hablar de búsquedas en internet ha sido prácticamente sinónimo de Google. Sin embargo, en Europa está creciendo una alternativa que quiere fortalecer la privacidad y la soberanía digital: Qwant, un motor de búsqueda francés que acaba de dar un paso importante al convertirse en el buscador predeterminado del Parlamento Europeo.

La decisión refleja una tendencia que busca reducir la dependencia tecnológica de plataformas históricas y promover herramientas desarrolladas dentro de la Unión Europea, según Reuters.

PUBLICIDAD

¿Qué es Qwant?

Qwant es un motor de búsqueda nacido en Francia que se presenta como una alternativa a Google centrada en la protección de los datos personales. Fue fundado en 2013 y desde sus inicios ha defendido una propuesta clara: permitir búsquedas en internet sin rastrear la actividad de los usuarios ni crear perfiles publicitarios basados en sus hábitos de navegación.

A diferencia de otros motores de búsqueda, Qwant asegura que no rastrea la actividad de los usuarios ni crea perfiles publicitarios basados en su navegación. REUTERS/Andrew Kelly
A diferencia de otros motores de búsqueda, Qwant asegura que no rastrea la actividad de los usuarios ni crea perfiles publicitarios basados en su navegación. REUTERS/Andrew Kelly

A diferencia de otros buscadores que utilizan el historial de búsquedas para personalizar resultados y publicidad, Qwant asegura que no almacena las consultas realizadas ni vende información personal a terceros.

PUBLICIDAD

Según Qwant, sus servicios están alojados en Europa, una característica que ha cobrado relevancia en medio de los debates sobre la protección de datos y la autonomía tecnológica del continente.

¿Quién está detrás del buscador?

La compañía fue creada por los empresarios franceses Jean-Manuel Rozan, Éric Léandri y Patrick Constant. Su sede se encuentra en París, Francia y desde su lanzamiento ha recibido apoyo de instituciones europeas interesadas en fomentar alternativas tecnológicas locales frente al dominio de gigantes como Microsoft o Amazon.

Con el paso de los años, Qwant ha evolucionado más allá del buscador web tradicional. Actualmente, si ingresamos al portal del buscador hay aplicaciones móviles, extensiones para navegadores y herramientas impulsadas por inteligencia artificial que permiten generar respuestas rápidas y resúmenes de páginas web.

Google se podrá seguir usando en los computadores u otros dispositivos de funcionarios públicos. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Google se podrá seguir usando en los computadores u otros dispositivos de funcionarios públicos. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

¿Por qué el Parlamento Europeo reemplazó a Google?

El cambio más reciente llegó el 4 de junio de 2026, cuando el Parlamento Europeo decidió usar Qwant como buscador predeterminado en los navegadores Microsoft Edge y Mozilla Firefox instalados en sus equipos internos. La medida afecta a los 720 eurodiputados y a miles de asistentes y funcionarios administrativos.

Según las comunicaciones internas divulgadas por medios europeos, la decisión responde al compromiso de la institución con la soberanía digital y la protección de los datos personales. Aunque los usuarios podrán seguir utilizando Google u otros motores de búsqueda si así lo desean, Qwant será la opción predeterminada.

Reuters indica que la medida también coincide con una estrategia más amplia impulsada por la Comisión Europea para fortalecer la industria tecnológica local en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y semiconductores.

La interfaz es similar a otros buscadores tradicionales. Este también tiene inteligencia artificial.
La interfaz es similar a otros buscadores tradicionales. Este también tiene inteligencia artificial.

¿Cómo funciona Qwant?

Desde la perspectiva del usuario, la experiencia es muy similar a la de Google. Basta con ingresar una consulta para obtener resultados web, noticias, imágenes y otros contenidos relevantes.

La principal diferencia está en el tratamiento de la información personal. Qwant afirma que no rastrea la actividad de navegación, no construye perfiles individuales y no utiliza cookies destinadas al seguimiento publicitario. Su filosofía se resume en una frase que suele acompañar a la marca: “el usuario no es el producto”.

Además, cuenta con herramientas específicas como Qwant Junior, una versión orientada a niños y adolescentes que filtra contenidos potencialmente inapropiados y busca ofrecer una experiencia más segura para los menores.

¿Puede competir en el mundo?

Google sigue dominando ampliamente el mercado mundial de búsquedas, pero Qwant intenta posicionarse en un segmento diferente.

Su adopción por parte del Parlamento Europeo representa un impulso simbólico importante. Más allá de la cantidad de usuarios que pueda atraer en el corto plazo, el movimiento muestra cómo la conversación sobre la soberanía tecnológica está pasando de los discursos políticos a decisiones concretas dentro de las instituciones públicas.

Temas Relacionados

Qwant buscadorQwant para qué sirveEuropaEspaña-noticiasBuscador privacidadGoogleLo último en tecnologíaTecnologíaParlamento europeo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

Combinaciones con estas teclas permiten alternar apps, cerrar ventanas, capturar pantalla, mover tareas entre monitores y seleccionar texto con precisión

Qué puedes hacer con Alt y Shift: todos los comandos y atajos útiles

El RPG de vampiros en el que cada decisión tuya será clave para la historia: así es Vampire The Masquerade

Este videojuego está inspirado en Disco Elysium y desarrollado por un estudio con experiencia en juegos de mesa de rol

El RPG de vampiros en el que cada decisión tuya será clave para la historia: así es Vampire The Masquerade

Xbox revela las primeras imágenes de Gears of War: E-Day y confirma su fecha de lanzamiento

Tras años sin novedades, Xbox presentó nuevas imágenes de la esperada precuela de Gears of War y confirmó que el juego solo se lanzará en Xbox Series X|S y PC

Xbox revela las primeras imágenes de Gears of War: E-Day y confirma su fecha de lanzamiento

Memes de la Copa Mundial 2026: Tim Payne, la lista de Scaloni, la lámina de Messi en el álbum Panini y los momentos más virales

El creador de contenido Valentín Scarsini lanzó el reto de convertir en estrella viral al jugador mundialista con menos seguidores: Tim Payne

Memes de la Copa Mundial 2026: Tim Payne, la lista de Scaloni, la lámina de Messi en el álbum Panini y los momentos más virales

Por qué los Saja Boys y las Guerreras K-Pop hicieron historia en la era digital

En un año, la franquicia expandió su impacto entre streaming, música, redes y videojuegos, con comunidad activa, desafíos virales y alianzas digitales

Por qué los Saja Boys y las Guerreras K-Pop hicieron historia en la era digital

DEPORTES

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

Cooper Lutkenhaus, el adolescente que desafía el atletismo mundial: “En la última vuelta decides el éxito o el fracaso de una carrera”

Un prestigioso diario eligió los 10 mejores partidos en la historia de los Mundiales: los 3 de Argentina en el ranking

Otro escándalo en Uruguay con Marcelo Bielsa tras la lesión de Ronald Araujo a días del Mundial: “Son cosas que no deben pasar”

Crece la tensión con Kylian Mbappé en Francia a 7 días del debut en el Mundial: el reclamo de Dembélé y la lluvia de críticas

TELESHOW

Fabián Mazzei habló de la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar en medio de rumores de crisis de pareja

Fabián Mazzei habló de la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar en medio de rumores de crisis de pareja

Así fue el doble homenaje de Andrés Calamaro al Indio Solari en su show en Buenos Aires

Cris Morena fue agasajada como Personalidad destacada de la cultura: “A veces el corazón se llena de agujeritos”

El video de Lali Espósito en un karaoke luego de sus históricos conciertos en la cancha de River

Fernán Mirás recordó el momento más difícil de su vida: “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”

INFOBAE AMÉRICA

Una nueva geopolítica: democracias y cadenas de valor en la disputa existencial por la Inteligencia Artificial

Una nueva geopolítica: democracias y cadenas de valor en la disputa existencial por la Inteligencia Artificial

La NASA anuncia la tripulación de Artemis III y redefine el regreso humano a la Luna

Realidad virtual, mappings y jardines: así será el nuevo museo de Antoni Gaudí que prepara Barcelona

Gusano barrenador en mascotas: cómo detectarlo a tiempo, qué síntomas provoca y cuándo actuar

Medio Ambiente advierte lluvias intensas para miércoles y jueves en El Salvador por influencia de la Tormenta Tropical Cristina