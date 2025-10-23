España

Receta de panellets de pistachos, la versión más innovadora del dulce típico de Todos los Santos

Tradicionales de Cataluña, basta con cambiar las almendras por uno de los frutos secos más de moda en la actualidad, para obtener un postre delicioso que destaca por su textura crujiente

Alejandra Suárez

Alejandra Suárez

Buñuelos de viento, la receta más esponjosa típica de Semana Santa y Todos los Santos.

La de panellets de pistachos es una de esas recetas sencillas que sirven para poner el broche de oro a una comida o cena con amigos o familia y sorprender a los invitados. Y es que esta se ha convertido en una de las versiones más originales del tradicional dulce de Cataluña. Aunque es en esta región donde se originó, lo cierto es que su consumo se ha extendido por toda España y es ya un imprescindible en la celebración de Todos los Santos. Basta con cambiar las almendras por uno de los frutos secos que está más de moda en la actualidad, y el resultado es una textura y sabor exquisitos.

Los panellets de pistachos destacan en la repostería catalana como un bocado exquisito para celebrar la festividad de Todos los Santos. La textura suave del mazapán y el intenso sabor del fruto seco conquistan desde el primer bocado, invitando a repetir una y otra vez. Es un dulce atractivo que aporta originalidad a la bandeja tradicional.

Este postre es típico de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, donde tienen un profundo arraigo cultural. Aunque la receta clásica utiliza piñones o almendra, han surgido variantes modernas como los panellets de pistachos, que sorprenden por su sabor y vistosidad.

Receta de panellets de pistachos

Panellets de pistacho.
Panellets de pistacho. (Pinterest)

Esta receta parte de una base de mazapán tradicional a la que se incorpora el pistacho, bien como cobertura o mezclado en el interior, aportando sabor, color y una textura única. Al hornearlos, los panellets de pistachos resultan exteriores levemente crujientes y centro muy jugoso. Es un proceso sencillo, ideal para preparar en casa con niños o en reuniones familiares.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado de preparación de esta receta es de 50 minutos, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación de ingredientes: 15 minutos
  • Formación de panellets: 20 minutos
  • Cocción en horno: 10-12 minutos
  • Enfriado: 5 minutos

Ingredientes

  • 250 gramos de almendra molida
  • 200 gramos de azúcar
  • 100 gramos de pistachos pelados y sin sal
  • 100 gramos de patata cocida (opcional para textura, tradicional en Cataluña)
  • 1 huevo (separar clara y yema)
  • Ralladura de limón (opcional)
  • Pistachos troceados o enteros adicionales para decorar

Cómo hacer panellets de pistachos, paso a paso

  1. Cocer la patata con piel, pelarla aún tibia y hacerla puré fino.
  2. Mezclar el puré de patata con la almendra molida, el azúcar y, si se desea, la ralladura de limón.
  3. Añadir la clara de huevo para ligar la masa hasta obtener una textura homogénea y manejable.
  4. Picar una parte de los pistachos y mezclarlos con la masa; reservar el resto para cubrir y decorar.
  5. Formar bolitas del tamaño de una nuez con las manos ligeramente humedecidas.
  6. Batir la yema de huevo y pincelar suavemente el exterior de cada bolita.
  7. Rebozar cada panellet en pistachos troceados o cubrir la superficie presionando un pistacho entero en el centro.
  8. Disponer los panellets sobre una bandeja de horno, cubierta con papel vegetal.
  9. Hornear a 180 °C durante 10-12 minutos, hasta que la superficie tenga un tono dorado pero el interior conserve jugosidad.
  10. Dejar enfriar completamente antes de manipular y servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Panellets, unos pastelitos típicos de
Panellets, unos pastelitos típicos de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares, que se toman tradicionalmente la víspera de Todos los Santos. (Adobe Stock)

Con las cantidades indicadas, se obtienen entre 18 y 22 panellets de tamaño pequeño/mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 85-95 kcal por panellet
  • Proteínas: 2,3 gramos
  • Grasas: 3,9 gramos
  • Grasas saturadas: 0,5 gramos
  • Hidratos de carbono: 10,4 gramos
  • Azúcares: 8 gramos
  • Fibra: 0,8 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panellets de pistachos se conservan en recipiente hermético a temperatura ambiente durante cinco días. Refrigerados, aguantan hasta una semana. Se recomienda protegerlos de la humedad para preservar su textura característica.

