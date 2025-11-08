España

Esta es la diferencia entre definir y tonificar el cuerpo: qué tienes que priorizar si empiezas a hacer deporte

Una buena rutina de entrenamiento debe compaginarse con una alimentación equilibrada para conseguir desarrollar la masa muscular y reducir la grasa corporal

Guardar
La práctica constante de deporte ayuda a cultivar una sensación de juventud que se refleja tanto a nivel físico como mental.

Ganar masa muscular, adelgazar, perder grasa… El mundo del fitness está repleto de conceptos que no siempre resultan del todo claro. De hecho, hay dos términos, definir y tonificar el cuerpo, que llegan a confundirse en ocasiones. El segundo suele cobrar especial relevancia cuando se acerca el verano, aunque ambos involucran a los músculos. Pero lo cierto es que existen diferencias claves entre ellos y son distintos los ejercicios de entrenamiento que hay que realizar en casa caso.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el tono muscular se refiere a la tensión permanente de los músculos, una condición que se mantiene de forma pasiva e inconsciente, incluso en estado de reposo. Este tono resulta fundamental para sostener la postura, conservar la estabilidad y contribuir al equilibrio corporal. El término tonificar suele asociarse al objetivo de lograr que los músculos presenten un aspecto más firme.

Desde un punto de vista fisiológico, los músculos no pueden alcanzar una definición literal. Lo que ocurre durante el proceso de entrenamiento, acompañado por una alimentación adecuada, es el desarrollo de la masa muscular y la reducción del tejido adiposo que la recubre. Esta combinación favorece una mayor visibilidad de los músculos, lo que se interpreta como definición.

En qué consiste tonificar el cuerpo

Mujer joven levantando pesas en
Mujer joven levantando pesas en un gimnasio. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tonificar implica fortalecer y endurecer los músculos, mejorando su firmeza y capacidad funcional. Este proceso no persigue la visibilidad muscular, algo vinculado a la definición, sino que busca lograr estructuras musculares más compactas y resistentes.

Entre las principales características de la tonificación se encuentra el objetivo de incrementar la firmeza y la resistencia muscular. Los entrenamientos suelen basarse en ejercicios de fuerza con bajo peso y altas repeticiones, mientras que en el plano nutricional resulta clave mantener un equilibrio calórico que permita evitar el aumento de grasa, sin requerir necesariamente un déficit pronunciado. Como consecuencia, el cuerpo adquiere mayor fortaleza, firmeza y presenta una mejor alineación postural.

Un músculo tonificado se distingue por su actividad, fuerza y funcionalidad, aunque esto no siempre se traduce en una apariencia marcada si persiste una capa de tejido graso sobre él. Así, la tonificación puede entenderse como el proceso destinado a lograr músculos más firmes, en línea con la contracción constante característica del tono muscular. Cada persona presenta un tono particular, condicionado tanto por factores individuales como por la regularidad y la intensidad del entrenamiento.

Qué significa definir

Una joven corre en la
Una joven corre en la cinta de un gimnasio. (Freepik)

Definir consiste en lograr que la musculatura se vuelva visible mediante la reducción del tejido graso que la recubre. Este proceso permite observar con claridad los contornos y formas de los músculos.

La definición tiene como objetivo principal disminuir el porcentaje de grasa corporal. Para alcanzarla, se combinan entrenamientos de fuerza con cargas moderadas o altas y sesiones de ejercicio cardiovascular. En paralelo, el régimen alimenticio debe mantener un déficit calórico para propiciar la pérdida de grasa.

El resultado de este enfoque es una mayor marcación muscular, abdomen visible y una silueta claramente delineada. Un cuerpo definido suele haber transitado antes una etapa de tonificación y evoluciona al eliminar el exceso de grasa, lo que expone la estructura muscular lograda.

El proceso de definición, también conocido como marcar músculo, depende directamente del porcentaje de grasa corporal. Cuanto menor sea ese porcentaje, mayor será la visibilidad de los músculos.

Por dónde tienen que empezar quienes se adentran en el mundo del fitness

Para quienes inician una rutina de entrenamiento, el primer paso suele ser la tonificación, enfocada en ganar fuerza, masa muscular y resistencia. Esta base resulta fundamental antes de avanzar a la definición, cuyo objetivo es eliminar grasa corporal para hacer visibles los músculos.

La alimentación resulta clave en ambos procesos. Para tonificar, se busca mejorar la firmeza muscular sin un aumento significativo de volumen. La fase de definición requiere una dieta con déficit calórico y entrenamientos que reduzcan el porcentaje de grasa, haciendo que los músculos previamente trabajados se perciban más marcados.

Ambas etapas demandan constancia y adaptan sus estrategias según el objetivo final. La confusión entre los conceptos suele deberse a su relación: la tonificación crea la base muscular necesaria para que, mediante la definición, los resultados sean más evidentes. Sin una estructura muscular firme, la definición pierde efectividad y el aspecto marcado no se logra por completo.

Temas Relacionados

Fitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaQuemar CaloríasAdelgazarBajar de PesoAlimentación SaludableDieta SaludableMasa MuscularEstilo de VidaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

El palacio de Buckingham expone el armario de la reina Isabel II: 200 trajes históricos e inéditos y una fecha clave

La Casa Real Británica realizará una muestra con la que recordará el legado de estilo que ha dejado la difunta monarca

El palacio de Buckingham expone

Enfermedad del hígado graso: causas, síntomas y tratamiento

La obesidad o la diabetes son algunos de los detonantes de esta afección

Enfermedad del hígado graso: causas,

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Comprobar la Lotería Nacional: el número ganador de este sábado 8 de noviembre

Como cada sábado, aquí están los ganadores del premio de Lotería Nacional dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar la Lotería Nacional: el

La tarifa de la luz en España para este domingo

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que da a conocer los datos diarios del mercado energético en el país

La tarifa de la luz
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El rescate de un buque

El rescate de un buque mercante tras ser atacado por piratas en Somalia en el que ha participado la Armada Española

Juanma Moreno reclama un gobierno que “se ponga a trabajar” y “se deje de politiqueo” en Comunidad Valenciana tras la dimisión de Mazón

Un policía herido tras recibir el disparo de un hombre atrincherado en una operación contra el narcotráfico en Sevilla

El bloqueo de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez perjudica a todos, también a Cataluña: paralizará 21.000 millones en ayudas europeas, la “financiación singular” y la quita de la deuda autonómica

Las razones de la “ruptura irreversible” de Junts con el Gobierno: la amnistía, la pérdida de votantes en Cataluña o la demanda de control migratorio

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 8 noviembre

La tarifa de la luz en España para este domingo

Las nuevas condiciones de financiación permitirán a las CCAA salir a los mercados en 2026 con limitaciones para Cataluña, Valencia y Murcia

Montse Cespedosa, asesora financiera, avisa del “fin del boom inmobiliario” y de un “escenario duro” para quienes quieran firmar una hipoteca

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Aston Martin reestructura el equipo:

Aston Martin reestructura el equipo: despidos masivos ante una temporada desastrosa

Ana Peleteiro responde a las críticas por su nueva casa y su beca: “No es con dinero que supuestamente me das tú”

Así ha sido la reapertura del Camp Nou: grúas de fondo, algunos defectos y muchas críticas entre los aficionados

Egan Bernal, ganador del Tour de Francia, anuncia el doloroso robo que ha sufrido: “Ojalá esto se pueda esclarecer”

De la Fuente anuncia la lista de España para sellar la clasificación al Mundial: Pablo Fornals de regreso