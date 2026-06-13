El consejero de Cultura que se mofó del calor que pasan los alumnos en los colegios madrileños se gastará 108.000 euros en mantener el aire acondicionado de su sede y despacho

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, interviene durante una recepción a los representantes de la lNFL, a 14 de noviembre de 2025. (A. Pérez Meca./ Europa Press)

No fue una frase afortunada. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, respondió el pasado 4 de junio a las quejas de la oposición por las altas temperaturas que se están registrando en las aulas de la región que pasar calor puede ser “una fuente de inspiración”. Aseguró que cursó la EGB en un colegio en Murcia y que allí, “cuando hace calor, hace calor”. Añadió, además, que “esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿saben lo que he hecho?: ponerle una camiseta de manga corta y un pantalón corto, como hemos hecho toda la vida”. Lo de dotar a todos los centros educativos de la región con aire acondicionado no parece de momento una prioridad para la política educativa del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, este último jueves 11 de junio, Más Madrid defendió una proposición para modificar la ley autonómica de Infancia y Adolescencia con un único objetivo: que se incluya un nuevo artículo que garantice temperaturas de confort en los colegios e institutos, tanto en verano como en invierno, temperaturas iguales a las que rigen en la normativa laboral para centros de trabajo. El plan es que los alumnos no puedan estar a más de 27 grados en verano ni a menos de 17 en invierno. La mayoría del PP en la Asamblea tumbó la iniciativa. Este mismo jueves, la Asociación de Directores de Instituto de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid (Adimad), el Consejo de Directores de Madrid y la FAPA Francisco Giner de los Ríos lanzaban un comunicado conjunto para reclamar la ejecución “urgente” de un plan integral contra el calor en los centros educativos.

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El debate de la temperatura que deben tener las aulas madrileñas vuelve cada año al foco mediático con el final de la primavera y el principio del verano. Todos son conscientes de que el calor aprieta cada vez más. También la propia Administración. Por eso, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte que dirige Mariano de Paco acaba de licitar un contrato para el “mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización” de varias de las sedes de la Consejería, entre ellas donde está el despacho de De Paco. El coste es de 108.000 euros para renovar las instalaciones en tres sedes: la de la calle de Alcalá, 31, la de la calle de González Dávila y la de la calle de Talavera. El contrato duraría hasta diciembre de 2028.

Una profesora con varios alumnos en un aula del colegio Ábaco, en Madrid.

“El mantenimiento de las instalaciones de climatización resulta imprescindible para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, garantizar unas adecuadas condiciones de confort térmico y calidad ambiental en los edificios administrativos, así como para cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa vigente en materia de instalaciones térmicas y eficiencia energética”, reza la memoria justificativa del contrato. Precisamente este viernes acababa el plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas.

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Falta de acondicionamiento en las aulas

La comunidad educativa ve lógico que las instalaciones de la consejería tengan aire acondicionado. ¿Por qué no todos los centros educativos? El sindicato Comisiones Obreras, por ejemplo, ha llevado la situación frente a la Inspección de Trabajo, donde ha presentado una denuncia por la falta de acondicionamiento de las aulas. De hecho, la Inspección de Trabajo ya envió un requerimiento a la Consejería de Educación el año pasado para que se tomaran “medidas inmediatas de climatización y aislamiento en los centros educativos” en un plazo máximo de dos meses. El Gobierno de Ayuso ha destinado este año 17,8 millones de euros a mejorar la climatización en los centros educativos públicos de la región, un 33% más que el curso anterior. Hablamos de unidades de refrigeración evaporativa de bajo consumo y la instalación de toldos, pérgolas y láminas reflectantes contra rayos ultravioletas en ventanas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido al Papa León XIV tras visitar la capital: "Hasta siempre, esta es su casa".

Estores para la Asamblea

Lo que está claro es que a los políticos no les gusta pasar calor. La Asamblea de Madrid, el parlamento de la región, también cuenta con aire acondicionado en sus instalaciones. Pero ahora acaba de adjudicar un nuevo contrato por valor de 38.800 euros para adquirir “estores con factor de absorción y rechazo solar, en las dependencias de la Asamblea”. Actualmente, las zonas de trabajo o no están protegidas por estores (Edificio Grupos Parlamentarios), o están muy deteriorados, “lo que permite la entrada de radiación solar dificultando el buen desarrollo del trabajo. Un estor adecuado sirve para disminuir la carga térmica de la zona afectada, por lo que favorece el ahorro en los sistemas de climatización”, señala la memoria del contrato. Se han comprado 388 unidades.

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