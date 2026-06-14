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Los streamers españoles reaccionan a la muerte del argentino Gaspi: “La vida parece estar escrita por uno de mis enemigos”

El argentino ha perdido la vida tras el impacto de dos helicópteros en Río de Janeiro (Brasil)

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Gaspi

Las autoridades brasileñas han confirmado que una de las seis personas que han fallecido en el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro (Brasil) era Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi en su comunidad de YouTube. El argentino sumaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se había hecho un hueco entre los influencers españoles por sus videos polémicos y su reciente participación en la “Velada del Año”, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España.

Junto a Gaspi también ha perdido la vida su amigo Lucas Vignale, productor audiovisual de 28 años, quien acompañó al argentino en diferentes proyectos. Además, las autoridades brasileñas han confirmado a Infobae la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree. El impacto ha generado una conmoción en el ámbito digital y artístico, tanto en Argentina como a nivel internacional, debido a la relevancia de los fallecidos en el entorno de las redes sociales y la música.

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El primero de los streamers españoles en pronunciarse ha sido Raúl Álvarez, conocido como Auronplay, quien le ha mandado unas palabras a través de su cuenta de Instagram: “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descanse en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, ha escrito en su última story.

*Noticia en ampliación

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