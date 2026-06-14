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Quíntuple Plus: comprueba los resultados ganadores del sorteo del domingo 14 de junio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

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Para llevarte el premio mayor tienes que acertar a los cinco ganadores de las cinco carreras del Turf (Infobae)
Para llevarte el premio mayor tienes que acertar a los cinco ganadores de las cinco carreras del Turf (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo del Quíntuple Plus de este 14 de junio, celebrado dados a conocer por Loterías y Apuestas del Estado, una de las principales loterías de España que entrega varios millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos premiados cuentan con una fecha de caducidad, que viene indicado en el reverso. En el caso del Quíntuple Plus, sólo se tienes tres meses contados a partir del día siguiente después del sorteo para cobrarlo.

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Este plazo puede ampliarse sólo si el último periodo fuera festivo. Pasado este lapso se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se lastime ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a lastimarse, se debe de solicitar a la Lotería y Apuestas del Estado que se compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

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Combinación ganadora del Quíntuple Plus

  • Fecha: domingo, 14 de junio de 2026
  • Carrera 1: 1
  • Carrera 2: 8
  • Carrera 3: 9
  • Carrera 4: 3
  • Carrera 5 (Caballo ganador): 3
  • Carrera 6 (Caballo clasificado): 5

Esta lotería se lleva a cabo todos los domingos y los resultados ganadores son difundidos a las 21:15 horas. En algunas ocasiones se celebra sorteo entre semana, jueves o miércoles, en este caso los números ganadores son publicados a las 22:05 horas.

Paso a paso: ¿Cómo ganar Quíntuple Plus?

Los pasos para jugar Quíntuple Plus son muy sencillos (AFP)
Los pasos para jugar Quíntuple Plus son muy sencillos (AFP)

El primer paso para jugar al Quíntuple Plus es entrar a la pagina oficial de Loterías y Apuestas del Estado, crear una cuenta si no tiene y elegir el sorteo.

Luego tienes que definir tu apuesta la cual debe estar conformada con seis números. Esta media docena de dígitos tiene que provenir del dorsal de los ganadores de las cinco primeras carreras de la jornada de Turf y del segundo clasificado de la quinta carrera.

Para ganar el premio mayor de la Quíntuple Plus tu apuesta debe de coincidir con el resultado ganador de las cinco carreras, sin embargo, puedes obtener un premio desde los cuatro aciertos.

¿Qué es Loterías y Apuestas del Estado?

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Llegó entonces el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

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