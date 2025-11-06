España

La dieta del experto en longevidad Valter Longo para prevenir enfermedades del corazón: “Sí a los frutos de cáscara”

Ciertos alimentos tienen la capacidad de proteger la salud cardiovascular y hacer frente a ciertas patologías

Guardar
La dieta que protege el
La dieta que protege el corazón es muy similar a la dieta mediterránea, según el experto Valter Longo (Montaje Infobae)

La dieta que llevamos en nuestro día a día es mucho más que una forma de nutrir nuestro cuerpo. Los alimentos que elegimos y los que no, los que priorizamos sobre otros, las cantidades que seleccionamos... componen una estructura sobre la que descansa nuestro bienestar general y que resulta crucial a la hora del desarrollo de ciertas patologías.

Los hábitos alimenticios configuran, entre otros muchos aspectos, la salud cardiovascular. En España, la principal causa de muerte sigue siendo las enfermedades isquémicas del corazón, por encima del cáncer o la demencia. Gran parte de estos casos pueden evitarse siguiendo una dieta sana, es decir, que sea variada y equilibrada.

Valter Longo es uno de los mayores expertos del mundo en cuestión de longevidad gracias a sus estudios sobre el papel del ayuno y los genes en la protección celular y el envejecimiento. Este biólogo italoestadounidense ha dedicado parte de sus años de investigación a delimitar estrategias alimentarias como terapia de las enfermedades cardiovasculares.

Para Longo, el patrón alimenticio ideal toma elementos de las dietas Esselstyn, Ornish, Walfrod y de la Longevidad, combinándolos con los resultados obtenidos en amplios ensayos clínicos. Así, según recoge en su libro La dieta de la longevidad. Comer bien para vivir sano hasta los 110 años (Grijalbo, 2017), esta alimentación se asemeja bastante a la dieta mediterránea.

La dieta que protege el corazón

El libro de Longo apunta que un patrón alimenticio que proteja el corazón debe alejarse del consumo de carne roja (cerdo, ternera, vaca, buey...) y priorizar el del pescado. El pescado, especialmente el azul, es uno de los alimentos más recomendados por los nutricionistas cuando se habla de una dieta equilibrada y beneficiosa para la salud.

Su riqueza en ácidos grasos omega-3 lo convierte en un auténtico protector natural del corazón, el cerebro y el sistema inmunológico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), consumir pescado al menos dos veces por semana puede reducir significativamente el riesgo de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares.

Por otra parte, las verduras deben ocupar un lugar importante en la alimentación, al igual que las legumbres: alubias, lentejas, garbanzos, guisantes... El consumo de verduras y hortalizas regula el tránsito intestinal y aportar vitaminas esenciales, sino también por su contribución a la prevención de enfermedades, según el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

El Dr López Rosetti nos cuenta la importancia de consumir frutas y verduras.

Entre las verduras y hortalizas, los tomates, los pimientos rojos y verdes, la zanahoria, la acelga, la espinaca y las distintas variedades de ensaladas sobresalen por su contenido en vitamina A y C. Además, las frutas también constituyen una fuente importante de vitaminas, por lo que su inclusión en la dieta resulta igualmente recomendable.

Del mismo modo, las legumbres (habichuelas, lentejas, garbanzos, guisantes...) y los cereales integrales (como la pasta y el pan) también encuentran un lugar en este patrón alimenticio. Estos últimos no deben superar los 100 gramos diarios.

Los frutos secos también son bienvenidos en la dieta ideada por Valter Longo. Las nueces, las almendras o las avellanas pueden consumirse hasta en unos 30 gramos al día.

Temas Relacionados

LongevidadDietaEnfermedades cardiovascularesCorazónEsperanza de vidaAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El bar de vinos naturales en el barrio valenciano de Patraix que es una de las mejores aperturas del año

El servicio, la estética y la propuesta gastronómica de Barbaric han hecho de esta una visita imprescindible para aquellos que busquen probar cosas nuevas en la capital de la Comunidad Valenciana

El bar de vinos naturales

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

Andalucía sería la región que experimentaría la mayor reducción relativa de su deuda, con una rebaja equivalente al 8,6% de su PIB

La reducción de la deuda

Las cartas y el dinero que recibe Nicolas Sarkozy tras dos semanas en prisión: “Nunca han visto nada igual”

La entrada en prisión de Nicolas Sarkozy, el primer expresidente francés encarcelado desde 1945, ha provocado una oleada inédita de apoyos y donativos que inundan la cárcel de la Santé, donde cumple condena bajo un régimen de aislamiento y vigilancia especial

Las cartas y el dinero

El patrimonio millonario de Joaquín Sabina: un refugio bohemio en La Latina, una propiedad en Cádiz y tres sociedades

El artista jiennense es uno de los grandes nombres de la discografía española

El patrimonio millonario de Joaquín

El papel de EEUU en la decisión de la ONU sobre el Sáhara Occidental: Trump se puso del lado de Marruecos en 2020 y ahora ha impulsado la votación

Todo comenzó con los Acuerdos de Abraham, donde intercambiaron los reconocimientos del Sáhara marroquí e Israel

El papel de EEUU en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las Fuerzas Armadas españolas tienen

Las Fuerzas Armadas españolas tienen 227 generales, pero faltan 9.500 oficiales y 3.000 soldados: “El esfuerzo es ampliar armas, no personal”

¿Envió la Fiscalía el correo de González Amador a Moncloa? Los testigos rebaten la teoría del juez instructor de las supuestas “gestiones” del Gobierno en la filtración

Villalba asegura ante el juez que Leire Díez le habló de “una purga” en la Guardia Civil y pidió información sobre mandos de la UCO

La Generalitat aclara que los documentos que firmó Mazón mientras comía en El Ventorro el día de la DANA eran resoluciones de becas deportivas

Carlos Mazón solicita comparecer el martes 11 de noviembre en la comisión de la DANA en Les Corts Valencianes

ECONOMÍA

La reducción de la deuda

La reducción de la deuda a las comunidades que propone Hacienda, ¿cómo afecta a los españoles? De media son 1.688 euros por habitante

La venta de pisos se desacelera: los precios desorbitados y la falta de oferta ahuyentan al comprador, pese a la mejora del empleo y los salarios

José Elías, empresario: “Tengo empresas en 8 países y solo en España tengo que demostrar mi inocencia”

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Josep Ribas, el arquitecto culé

Josep Ribas, el arquitecto culé de la reforma del Santiago Bernabéu: “El estadio tiene que funcionar los 365 días para que sea rentable”

El fisioterapeuta que curó la pubalgia de Messi avisa a Mastantuono sobre su recuperación: “Hay ejercicios que no puedes hacer”

Un expiloto de Fórmula 1 habla de los problemas entre Hamilton y su ingeniero: “No hay química”

Achille Polonara, exjugador del Baskonia, sale del coma: “No recuerdo nada. Me dijeron que tenía un 90% de probabilidades de morir”

Cristiano Ronaldo y su opinión sobre Donald Trump: “Es uno de los hombres que puede ayudar a cambiar el mundo”