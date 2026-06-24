Budimir da la primera victoria a Croacia y elimina a Panamá del Mundial 2026: el resumen y el gol, en vídeo

Mundial 2026 - Panamá 0 - Croacia 1 - ES

Croacia ha ganado a Panamá con un gol de Budimir y ha evitado un segundo tropiezo que habría comprometido casi por completo su recorrido en el Grupo L del Mundial 2026. El 0-1 en el Toronto Stadium mantiene al conjunto de Zlatko Dalic con vida antes de la última jornada y deja fuera a la selección panameña tras encadenar dos derrotas.

La victoria croata ha llegado en el minuto 54, en la primera acción que sí alteró de verdad el partido: Josip Stanisic ha progresado por la derecha, ha centrado al área pequeña y Ante Budimir, recién incorporado tras el descanso, ha rematado a la red para decidir un encuentro que Panamá había competido durante muchos tramos.

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El empate sin goles entre Inglaterra y Ghana, disputado antes, había elevado la exigencia para ambos equipos. Croacia suma ahora tres puntos y sigue por detrás de ingleses y ghaneses, ambos con cuatro, mientras Panamá continúa sin puntuar y ya no tiene opciones de seguir adelante.

Modric llega a 200 partidos internacionales

La noche dejó además una marca individual para Luka Modric, que alcanzó los 200 partidos internacionales y entró en el reducido grupo masculino de futbolistas que han llegado a esa cifra junto a Cristiano Ronaldo, Bader Al-Mutawa y Lionel Messi. La efeméride, aun así, quedó durante muchos minutos tapada por las dificultades de su selección para encontrar profundidad.

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Panamá entendió mejor el partido en la primera media hora. Thomas Christiansen dispuso una línea de cinco defensores, cuatro centrocampistas muy juntos y a José Fajardo como referencia, un dibujo que cerró los pasillos interiores a Modric, Mateo Kovacic y Martin Baturina y obligó a Croacia a mover el balón de forma previsible y demasiado lateral.

Jose Luis Rodriguez disputa un balón con Mateo Kovacic y Luka Modric (REUTERS/Thomas Mukoya)

La ocasión más clara de ese tramo fue panameña. Amir Murillo volvió a ganar la espalda por la derecha en el minuto 23, puso un centro al área y José Luis Rodríguez cabeceó un balón que Dominik Livakovic desvió lo justo para enviarlo al larguero.

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El equipo europeo apenas replicó antes del descanso con un disparo lejano de Baturina en el tiempo añadido que resolvió Orlando Mosquera. Los primeros 45 minutos resultaron muy pobres en producción ofensiva y retrataron a una Croacia incapaz de imponerse con claridad a una selección teóricamente inferior.

Budimir cambia el rumbo tras el descanso

La corrección llegó en el intermedio. El seleccionador retiró a Petar Musa y a Josko Gvardiol, dio entrada a Budimir y Andrej Kramaric y cargó más el área, una modificación que cambió la presencia croata entre centrales y permitió al equipo encontrar la jugada que decidió el choque.

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La acción del 0-1 fue sencilla y definitiva. Stanisic apareció con libertad por el costado derecho y Budimir, solo en el área pequeña, empujó el balón para firmar el tanto que reactivó las opciones croatas y condenó a Panamá. El delantero se convierte así en el primer jugador de la historia de Osasuna en anotar en un Mundial.

Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Panamá contra Croacia - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 23 de junio de 2026 El croata Ante Budimir celebra su primer gol. IMAGN IMAGES vía Reuters/John E Sokolowski IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El gol alteró el guion. Panamá perdió seguridad en la salida, empezó a conceder transiciones y Mosquera tuvo que intervenir poco después ante Marco Pasalic en una ocasión clara que pudo ampliar la ventaja croata.

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Christiansen movió el banquillo con las entradas de Waterman, Azarías Londoño, Eric Davis y Tomás Rodríguez. La selección centroamericana mantuvo el empuje, aunque mezcló esa insistencia con precipitación en los metros finales.

Murillo siguió siendo la principal vía de amenaza. En el minuto 67 volvió a exigir a Livakovic primero con un remate desde la frontal y después en una jugada posterior a balón parado; Carlos Harvey también dispuso de una llegada franca, pero su remate se marchó alto y desviado.

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Livakovic realiza una parada ante Panamá (REUTERS/Benoit Tessier)

Croacia cerró el encuentro con más oficio que brillo y ya sin Modric, sustituido por Mario Pasalic en el tramo final. Petar Sucic vio amarilla en el añadido por una falta que frenó una progresión panameña cerca del área, y el último lanzamiento de falta del conjunto centroamericano se fue por encima del larguero.

La derrota castiga sobre todo la falta de definición de Panamá en un partido en el que tuvo orden, fases de control y ocasiones suficientes para discutir el resultado. Croacia, por su parte, se jugará la clasificación en la última jornada ante Ghana.

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