Depósitos o letras del Tesoro: cómo buscan los ahorradores rentabilidad segura tras la subida de tipos de interés del BCE

Un asesor financiero explica a una clienta los detalles de una inversión en letras del Tesoro mediante una tableta en su oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés 25 puntos básicos en su reunión de junio, hasta colocar el precio del dinero en el 2,25%, ha aumentado el interés de los ahorradores por los depósitos a plazo fijo y las letras del Tesoro, que en los últimos meses han mejorado su remuneración.

La expectativa de una política monetaria más restrictiva para frenar la inflación disparada tras el inicio del conflicto en Oriente Medio ha reactivado la competencia entre las entidades financieras por captar ahorro y muchas de ellas utilizan como reclamo para atraer a nuevos clientes el interés que dan por sus depósitos, que en los mejores casos llegan hasta el 3,25% TAE.

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Un comportamiento también al alza lo ha tenido otro de los productos de ahorro más seguros del mercado junto a los depósitos, las letras del Tesoro. Desde que el BCE decidió frenar la bajada de tipos de interés, su rentabilidad ha ido remontando y, en las últimas subastas, en plazos a nueve y 12 meses, supera el 2,5%.

No obstante, según reconoce Cristina Casillas, experta en depósitos de HelpMyCash, “ese impulso parece haberse frenado” y en las últimas subastas a corto plazo su interés se ha mantenido bastante “estable”.

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Así, en la subasta de letras a 12 meses celebrada en junio, el interés marginal se situó en el 2,567%, algo por debajo del 2,651% ofrecido en la subasta anterior. Mientras que a seis meses ofreció una rentabilidad del 2,398%, mayor al 2,389% que dio en la emisión previa. “Unos niveles muy similares a los del mes de mayo”, reconoce Casillas.

En cuanto a las letras a más corto plazo, su interés remontó. El ofrecido en junio por los títulos a tres meses alcanzó el 2,244%, superior al 2,163%, de la anterior subasta; mientras a nueve meses fue del 2,524%, también ligeramente mayor que el 2,521% de mayo.

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1,1 billones de euros en depósitos

A pesar de las subidas de las letras, sus intereses permanecen aún por debajo de los que dan los depósitos más rentables a plazo fijo. Estos retornos hacen que las familias sigan apostando por ellos, alcanzando en abril un máximo histórico al situarse en 1,1024 billones de euros.

Según los últimos datos del Banco de España, el saldo de los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares creció en abril en 600 millones frente a marzo, cuando se situó en 1,1018 billones.

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En comparación con abril del año anterior, los depósitos de las familias aumentaron en 51.200 millones de euros, desde los 1,0512 billones registrados entonces. Esto supone un crecimiento interanual cercano al 4,9%. En lo que va de año, los depósitos familiares han aumentado en 7.400 millones de euros, desde los 1,095 billones con los que cerraron diciembre.

Menos ahorro en letras

Una tendencia a la contra de los depósitos la han tenido las letras del Tesoro. Según los últimos datos del Banco de España, la inversión de los hogares en ellas se redujo en febrero en 74 millones de euros, al situarse en 18.965 millones frente a los 19.039 millones de enero. La caída en febrero supone la decimoctava consecutiva.

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Desde septiembre de 2024, con 27.073 millones, las familias han ido disminuyendo su inversión en deuda española. Cerraron 2024 con 25.300 millones, mientras que 2025 finalizó con 19.071 millones, lo que supone 6.229 millones menos en un año.

Fachada del edificio del Banco de España.

Letras vs. depósitos

Respecto a cuál de los dos productos es más conveniente invertir ahora, los expertos lo tienen claro. Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto, reconoce que la rentabilidad ofrecida en las últimas subastas por las letras del Tesoro ha vuelto a ser competitiva y “ha mejorado notablemente”.

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No obstante, señala que en el mercado existen depósitos a un año que superan el interés del 2,567% que dieron en junio las letras a 12 meses. A pesar de ello, reconoce que “para perfiles con un ahorro superior a los 100.000 euros, que es lo que cubre el Fondo de Garantía de Depósitos, las Letras del Tesoro son una buena opción”.

Junto a su interés, otra de las desventajas de las Letras frente a los depósitos, a juicio de Casillas, es que “se compran al descuento. Su rentabilidad depende de la subasta, por lo que el inversor no la conoce hasta que esta se celebra. Además, si se adquieren a través de un intermediario, las comisiones pueden reducir el rendimiento final”. A estos inconvenientes se suma, en opinión de la experta, que “aunque pueden venderse antes del vencimiento en el mercado secundario, el precio puede variar”.

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En cuanto a los depósitos, Casillas estima que para un ahorrador que busca simplicidad y una rentabilidad cerrada desde el principio, un buen plazo fijo “puede ser más cómodo: al contratarse se conoce la TAE y se sabe cuánto se va a cobrar al vencimiento. Además, están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos del país correspondiente hasta 100.000 euros por titular y entidad”.

Por su parte, Antonio Gallardo, portavoz de Banqmi, indica que la rentabilidad que han dado las letras a 12 meses en junio supera la que ofrece la mayoría de la banca tradicional española en sus depósitos a un año, aunque está por debajo del más del 3% que dan algunos bancos.

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Entre las ventajas de invertir en letras, Gallardo destaca su emisor, el Estado español, que “es de máxima solvencia teórica”. Otra de sus bazas es que “no tienen el límite de 100.000 euros que protege el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que las hace especialmente útiles para patrimonios elevados. Tampoco existe la retención del 19% en origen sobre los intereses, a diferencia de los depósitos, donde Hacienda retiene de entrada y se regulariza en la declaración”. Además, “no tienen vinculaciones, comisiones ocultas ni domiciliaciones obligatorias como en muchos casos sí tienen los depósitos”, indica.

Una estrategia ganadora

Sobre la mejor estrategia de inversión que deben llevar a cabo los ahorradores que apuesten por productos de ahorro seguros, Gallardo considera que diversificar es la mejor.

En su opinión, “una estrategia equilibrada para 2026 puede pasar por combinar ambos productos: parte del capital en letras del Tesoro a 12 meses, especialmente si se compra directamente a través de la web del Tesoro, sin comisiones de intermediarios, y parte en uno o dos depósitos de las entidades más rentables del mercado, diversificando el riesgo entre fondos de garantía de distintos países europeos”.