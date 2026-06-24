El fin de la ‘Golden Visa’ no frena la inversión extranjera en vivienda: alcanza el 16,9% del total y se centra en pisos de segunda mano

Composición fotográfica de un complejo de viviendas y una tarjeta de crédito dorada (Montaje Infobae)

La inversión extranjera en el mercado inmobiliario español ha mantenido su dinamismo durante 2025, a pesar de la desaparición de la denominada ‘Golden Visa’, el programa que permitía obtener la residencia a través de la compra de inmuebles de alto valor, que dejó de estar en vigor el 3 de abril de ese mismo año por decisión del Gobierno. Los extranjeros adquirieron 126.981 viviendas, lo que representa el 16,9% del total de transacciones en 2025, según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La estadística oficial señala que la mayor parte de las operaciones de compra por parte de extranjeros se concentra en el segmento de vivienda de segunda mano, que ha supuesto el 92% del valor total invertido por este colectivo, lo que equivale a 11.049 millones de euros. Este patrón refleja una preferencia clara por el mercado residencial ya existente, en detrimento de la vivienda nueva, que apenas alcanza el 8% del valor de las adquisiciones de extranjeros, según el balance anual del Ministerio.

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El Observatorio de Vivienda y Suelo detalla que este comportamiento se repite tanto en número de operaciones como en volumen económico, consolidando la segunda mano como la opción dominante. Según el informe, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y Canarias encabezan el ranking de destinos preferidos por los compradores internacionales.

En Baleares, el 29,86% de las viviendas vendidas en 2025 fue adquirido por extranjeros, mientras que en la Comunidad Valenciana el peso alcanza el 27,65% y en Canarias el 25,65%. Murcia y Cataluña figuran a continuación, aunque con porcentajes sensiblemente inferiores. El resto de comunidades autónomas presentan una proporción mucho menor de compradores foráneos, con valores residuales en regiones del interior como Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura.

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Gráfico circular de la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en España (Estadística Registral Inmobiliaria)

Por nacionalidad, el perfil del comprador extranjero sigue dominado por ciudadanos del Reino Unido, que representan el 8% de las compras de vivienda realizadas por extranjeros, seguidos por alemanes, neerlandeses, marroquíes, rumanos, franceses, italianos, belgas y polacos. Estos países concentran casi la mitad de todas las compras internacionales realizadas en España, de acuerdo con los registros inmobiliarios oficiales.

Cómo afectó al mercado el fin de la ‘Golden Visa’

En cuanto al impacto de la derogación de la ‘Golden Visa’, los datos muestran que el programa, vigente hasta el 3 de abril, solo tuvo una incidencia limitada en el conjunto del mercado. Durante 2025, las operaciones de extranjeros que superaron los 500.000 euros supusieron el 12,22% del total de compras internacionales, de las cuales el 53% correspondieron a ciudadanos comunitarios y el 47% a no comunitarios. Baleares concentra el 41,79% de estas operaciones de alto valor, seguidas por Madrid, Andalucía y Cataluña. En el resto del territorio, los valores son testimoniales o prácticamente nulos.

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El análisis por tipo de vivienda revela diferencias notables según la nacionalidad. Mientras que la compra de vivienda usada es predominante en nacionalidades como Francia (86,42%), Marruecos (85,28%), Irlanda (84,05%), Rumanía (83,90%), Italia (82,68%) y China (81,76%), algunos mercados como Polonia (39,84% de vivienda nueva), Bélgica (34,49%) o Países Bajos (32,91%) muestran mayor interés relativo por obra nueva, aunque en términos absolutos la segunda mano sigue siendo mayoritaria.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

El contexto general del mercado inmobiliario español en 2025 también evidencia un crecimiento sostenido de la actividad. El número total de transacciones escrituradas se situó en 752.098, con un incremento interanual del 12%, y el precio de la vivienda libre cerró el año en 2.230 euros por metro cuadrado, tras una subida del 13,1%. Más del 91% de las operaciones totales correspondieron a viviendas de segunda mano, confirmando la robustez de este segmento.

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La finalización de la ‘Golden Visa’ no ha reducido el atractivo de España para la inversión inmobiliaria internacional, que continúa orientándose principalmente hacia inmuebles residenciales ya existentes y se concentra en áreas costeras y turísticas. El mercado mantiene su internacionalización, mientras que la demanda extranjera sigue representando un motor relevante dentro del conjunto de la actividad inmobiliaria nacional, según reflejan los datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.