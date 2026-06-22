Resiliencia, gratitud y un encuentro con un "hermoso enemigo": los hitos del camino que recorren las personas más felices

Vista de la playa de La Zurriola de San Sebastián, a 26 de mayo de 2026. (EFE/Javier Etxezarreta)

Tal Ben-Shahar sostiene que la felicidad puede aprenderse y entrenarse como cualquier otra habilidad, una idea que ha defendido en sus clases durante 25 años en Harvard y que sitúa el bienestar duradero en la convergencia entre placer, propósito, vínculos humanos y hábitos repetidos.

Ben-Shahar parte de una premisa concreta: no promete soluciones inmediatas ni recetas de autoayuda, sino un método apoyado en décadas de estudios sobre psicología positiva. Su planteamiento sostiene que la felicidad estable no consiste en evitar el dolor, sino en desarrollar prácticas que permitan sostener el bienestar incluso en contextos de dificultad o estrés.

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Qué propone Tal Ben-Shahar para ser más feliz

Uno de los ejes de su discurso es la repetición. Ben-Shahar subraya que distintas investigaciones en neurociencia han mostrado la capacidad del cerebro para transformarse cuando pensamientos y conductas positivas se practican de forma habitual, hasta convertirse en una segunda naturaleza.

Pensar con amabilidad, moverse cada día y agradecer lo valioso del entorno forman parte de ese repertorio de hábitos. En su enfoque, la felicidad no depende de momentos excepcionales, sino de rutinas cotidianas capaces de consolidar una vida más plena.

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Otro pilar central son las relaciones personales, donde no siempre hay complaciencia. Para el psicólogo, las amistades verdaderas, los lazos familiares sólidos y las relaciones románticas duraderas funcionan como amortiguadores del dolor y como amplificadores de la alegría, incluso cuando están atravesadas por conflictos que las enriquecen y ayudan al crecimiento personal.

El “hermoso enemigo” y la utilidad del desacuerdo

De ahí surge uno de los conceptos más singulares que maneja Ben-Shahar: el “hermoso enemigo”, inspirado en Ralph Waldo Emerson. La expresión describe a la persona que contradice, desafía y confronta, pero lo hace desde el respeto y con un efecto de crecimiento para la otra parte.

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En el podcast Aprendemos juntos de BBVA, Ben-Shahar sostiene que las investigaciones sobre relaciones románticas muestran que, a largo plazo, la felicidad dentro de la relación requiere conflicto, no acuerdo permanente. “Los conflictos ayudan a elevar la relación, y también elevan a cada individuo”, asegura. También cita a David Schnarch y su libro Passionate marriage, donde las relaciones largas aparecen como una “máquina de crecimiento” en la que el desacuerdo cumple una función de desarrollo personal.

La gratitud ocupa otro espacio central en su propuesta. No la plantea como una cortesía superficial, sino como un ejercicio de percepción que consiste en apreciar lo que se tiene, en el doble sentido de agradecerlo y de aumentar su valor.

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Móviles fuera, meditación dentro

Ben-Shahar también introduce un límite al uso de la tecnología. A su juicio, el uso compulsivo de redes sociales aleja del contacto humano real y sustituye una forma de comunidad por la relación continua con pantallas.

Por eso ha establecido zonas libres de tecnología en su propia casa. Una caja en el salón guarda los móviles a partir de las ocho de la noche y en el dormitorio no permite dispositivos, una medida que vincula directamente con su convicción de que no existe felicidad sostenible sin conexión humana.

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Entre las herramientas que incorpora figura además la meditación, entendida como una vuelta a lo esencial: respirar, observar y estar presente. A eso suma el ejercicio físico, al que atribuye un efecto comparable al de los antidepresivos más potentes cuando se practica durante 30 minutos de actividad aeróbica tres veces por semana, por su capacidad para estimular la producción de serotonina, dopamina y norepinefrina.