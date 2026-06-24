La ola de calor llega a su fin tras dejar máximas de 45ºC y récords históricos en el norte de España: estás son las regiones que aún están en alerta

Varios niños disfrutan en unas fuentes en Zaragoza, a 21 de junio e 2026. (EFE/ Javier Belver)

La primera ola de calor del verano llega a su fin este miércoles tras varias jornadas en las que el mercurio ha superado los 40 grados en buena parte del país, incluido el norte peninsular. Los termómetros han alcanzado temperaturas extremas, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para la época, y han batido récords en el norte del país. El martes, se alcanzó la temperatura máxima en Cantabria desde que hay registros: 43,7 grados en Tama, en la región de Liébana. No obstante, durante los próximos días habrá una breve tregua que empezará el jueves.

Este miércoles, el calor extremo seguirá siendo el protagonista en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado los avisos por calor extremo en casi todo el territorio. Las islas Canarias, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas que se libran. En el resto del país permanecerán activos los avisos rojo (peligro extraordinario), naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) durante las horas centrales del día.

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País Vasco

Un día más, en el País Vasco, Gipuzkoa y Bizkaia tendrán nivel rojo en el interior por temperaturas de hasta 40 grados, que puntualmente pueden alcanzar los 42 grados. Álava estará en aviso naranja por máximas de 40 grados en la cuenca del Nervión, y 39 grados en otras zonas. Las áreas litorales de Gipuzkoa y Bizkaia tendrán aviso naranja, con máximas de 38 grados y posibilidad de 40 grados en zonas algo alejadas de la costa.

Mapa de alertas meteorológicas por lluvias, tormentas y altas temperaturas para este miércoles, 24 de junio de 2026. (Aemet)

Andalucía

En Andalucía, Jaén tendrá aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados en varias zonas de la provincia. Córdoba y Granada dispondrán nivel amarillo, con valores que pueden alcanzar los 39 y 38 grados respectivamente.

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Aragón

Aragón estará bajo aviso naranja por temperaturas máximas de hasta 40 grados en Zaragoza y 39 grados en Huesca y Teruel. Además, se prevé nivel amarillo en zonas del Pirineo oscense y áreas del sur de Teruel, donde se esperan 36 grados.

Asturias

Asturias afrontará aviso naranja por temperaturas que pueden llegar a 39 grados en el suroccidente, zona central y los valles mineros, con posibilidad de alcanzar umbral rojo puntualmente. En el litoral oriental el aviso será amarillo, con máximas de 34 grados.

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Cantabria

Cantabria activará el nivel rojo por peligro extraordinario en la provincia, con temperaturas de hasta 40 grados, tanto en Liébana como en el centro y valle de Villaverde. En el litoral el aviso será naranja, con 37 grados y posibilidad de alcanzar 40 grados puntualmente en el interior. En la zona del Ebro se esperan 38 grados bajo aviso naranja.

Castilla y León

En Castilla y León, Burgos y Valladolid tendrán aviso naranja por temperaturas de hasta 39 grados. León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora estarán en nivel amarillo, con valores entre 34 y 36 grados. También se esperan tormentas y lluvias con nivel amarillo en León y Zamora, mientras que en Lugo se prevé aviso naranja por lluvias y tormentas.

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Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha habrá aviso naranja en Ciudad Real y Toledo por temperaturas de 40 grados. Albacete, Cuenca, Guadalajara y otras zonas de Ciudad Real y Toledo estarán en nivel amarillo, con máximas entre 36 y 39 grados.

Cataluña

Cataluña contará con aviso naranja en Girona y Lleida por temperaturas de hasta 37 y 40 grados respectivamente. En Barcelona y Tarragona el aviso será amarillo, con máximas de hasta 36 grados.

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Comunidad de Madrid

Madrid presentará aviso naranja por máximas de 39 grados en la zona metropolitana, Henares, sur, vegas y oeste. El área de la sierra tendrá aviso amarillo por temperaturas de 36 grados.

Natalia Shartova, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, habla sobre los efectos del calor.

Extremadura

En Extremadura, Badajoz y Cáceres tendrán aviso naranja y amarillo respectivamente. En Badajoz se esperan hasta 40 grados en la Siberia extremeña y 38 en Vegas del Guadiana. En Cáceres, el nordeste alcanza hasta 38 grados, con avisos amarillos en otras zonas de la provincia.

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Galicia

Galicia activará avisos naranjas en Lugo por lluvias que pueden acumular 30 mm en una hora y tormentas con posible granizo grande. En A Coruña, Lugo y Ourense se espera nivel amarillo por lluvias, tormentas y temperaturas entre 36 y 38 grados.

Islas Baleares

En Baleares, Ibiza y Formentera tendrán aviso amarillo por máximas de 36 grados. Mallorca presenta nivel amarillo en el interior y sur de la isla, con temperaturas de hasta 37 grados.

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La Rioja

La Rioja activará aviso naranja en la ribera del Ebro por temperaturas de hasta 40 grados y posibilidad de llegar a 41 o 42 grados de forma puntual. En la Ibérica riojana el aviso será amarillo, con máximas de 34 grados.

Navarra

Navarra estará bajo aviso naranja en la vertiente cantábrica y la ribera del Ebro, donde se prevén máximas de 40 grados y posibilidad de alcanzar 41 o 42 grados localmente. El centro y Pirineo navarro tendrán aviso naranja y amarillo respectivamente.

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