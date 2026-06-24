Aday Mara y Sergio de Larrea abren una nueva página para España en la NBA: jugarán en los Oklahoma City Thunder y los Dallas Mavericks

Aday Mara, 12 en el Draft de la NBA, jugará en Oklahoma City Thunder. (Reuters)

El pívot Aday Mara y el base Sergio de Larrea son los dos españoles elegidos en la primera ronda del draft de la NBA de 2026, celebrado este martes en el Barclays Center de Nueva York. Mara es la duodécima elección de la noche, reclamado por los Oklahoma City Thunder, mientras que De Larrea llega a los Dallas Mavericks tras una cadena de intercambios que involucra a cuatro franquicias. El mexicano Karim López, por su parte, se convierte en el primer jugador nacido en México en ser elegido en primera ronda, con el número 21, y acaba en los Memphis Grizzlies.

Mara aterriza en uno de los proyectos más atractivos de la liga. Los Thunder, campeones en la temporada 2024-25 con Shai Gilgeous-Alexander como MVP, llegaron a las finales del Oeste y se postulan de nuevo como candidatos al título. El zaragozano de 21 años y 221 centímetros fue el gran dominador del juego interior universitario en su última campaña con los Michigan Wolverines: 12,1 puntos, 6,8 rebotes y 2,6 tapones por partido, con un total de 103 tapones que constituye el récord histórico de la universidad. Campeón universitario esta temporada, llega a Oklahoma City con el respaldo de haber sido una de las tres estrellas de Michigan elegidas en primera ronda, junto al alero Morez Johnson (noveno, Dallas Mavericks) y el dominicano-estadounidense Yaxel Lendeborg (undécimo, Golden State Warriors).

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“La constancia fue lo mejor que tenía, tenía que ser paciente; es lo que llevó a ese niño pequeño a ser elegido”, ha declarado Mara al ser seleccionado. El jugador afirma ante los medios que su llegada a Oklahoma City supone “una de las mejores oportunidades” que tenía sobre la mesa. “Creo que tenemos muchas oportunidades de poder ganar la NBA y después de hacerlo con Michigan te quedas con el sabor de boca de que quieres más”, ha añadido.

El base español Sergio de Larrea.

El recorrido de De Larrea hasta los Mavericks es el más accidentado de la noche. Los New York Knicks, que arrancan la velada con el pick 24, lo ceden a los Los Angeles Lakers, que hacen efectiva la elección en el puesto 25. Los angelinos transfieren de inmediato los derechos del base del Valencia Basket a los Knicks, quienes los envían a Dallas a cambio del pick 30 y dos elecciones de segunda ronda. Los Knicks, en una operación adicional, traspasan esa elección número 30 -Koa Peat- a los Phoenix Suns por tres segundas rondas y efectivo, con lo que la franquicia neoyorquina sale de la primera ronda pero acumula cinco elecciones de segunda vuelta. De Larrea, base de 1,98 metros y 20 años, promedia 9,7 puntos y 3,7 asistencias por partido con Valencia en la última temporada.

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Opciones para Baba Milles y Bassala Bagayoko

El caso de López tiene una dimensión histórica. El ala-pívot de 19 años, nacido en México y formado desde los 14 en las categorías inferiores del Joventut de Badalona, es seleccionado con el pick 21 por los Detroit Pistons, que ceden sus derechos a los Grizzlies en el marco de una doble operación. Memphis se mueve hacia atrás desde el puesto 16 al 17, a cambio de dos segundas rondas con los Oklahoma City Thunder, y luego del 17 al 21, al recibir tres elecciones adicionales de los Pistons. El resultado: cinco picks de segunda ronda para caer cinco posiciones y quedarse con López, al que ESPN sitúa como el decimocuarto prospecto de la clase de 2026. El jugador, que pasa por varios clubes catalanes antes de recalar en los New Zealand Breakers de la liga australiana NBL, llega a Memphis junto al tercer pick del draft, el alero Cameron Boozer.

AJ Dybantsa, número uno del draft de la NBA. (Foto AP/Yuki Iwamura)

El draft arrancó con el comisionado Adam Silver entre abucheos del público del Barclays Center. La primera elección ha recaído en AJ Dybantsa, alero de 206 centímetros de la Brigham Young University (BYU) de Utah, que se convierte en el primer pick número uno de la historia de su universidad. Tras él, los Utah Jazz se llevan a Darryn Peterson con el segundo puesto.

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En la segunda ronda este miércoles, España tendrá nuevas opciones de representación con jugadores como Baba Miller, mallorquín formado en la cantera del Real Madrid, y el maliense Bassala Bagayoko, del Bilbao Basket.