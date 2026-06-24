Salvamento Marítimo publica su mayor contrato de balsas salvavidas... pero de momento sus barcos no cuentan todos con desfibriladores

Una balsa salvavida vista desde un barco de Salvamento Marítimo

Salvamento Marítimo es una de los organismos imprescindibles del Estado. El año pasado (últimos datos oficiales), su flota asistió a 41.387 personas (una media de 113 diarias) en 7.347 emergencias. En todo 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros. También coordinó la búsqueda de 760 embarcaciones que traían migrantes de manera irregular a nuestras costas, ayudando en el rescate de 13.952 personas. El organismo, que depende del Ministerio de Transportes, también participó en los llamados Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental asciende con 308.000 buques.

Un trabajo ingente y necesario. Por eso, Salvamento Marítimo acaba de licitar el mayor contrato de su historia para la renovación y el mantenimiento de las balsas salvavidas que hay en sus buques, balsas destinadas a la tripulación de los buques si por alguna emergencia tienen que abandonar el barco en alta mar. Un contrato licitado en dos lotes: el primero para el reemplazo de los buques de gran porte (hay 14) y los bautizados como ‘Guardamares’ (5 unidades), y un segundo lote para las embarcaciones más pequeñas, las ‘Salvamares’ (57 barcos). En total, 784.860 euros. Nunca había destinando tanto dinero para estas medidas de evacuación (el anterior contrato, de diciembre de 2023, fue adjudicado por 226.000 euros).

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Sin embargo, aunque Transportes cumple con lo referente a las balsas, los sindicatos denuncian que no toda la flota dispone de desfibriladores a bordo. “Si ya hay desfibriladores en los polideportivos, no hemos conseguido el compromiso de que haya un elemento tan básico en todos los buques de Salvamento Marítimo. Solo lo hay en aquellas unidades que se incoporaron a la flota en 2017. Y alguno de ellos son de alquiler, no están en propiedad”, explica un portavoz de CGT, el sindicato mayoritario en este organismo público. ¿En cuantos buques no hay desfibriladores? CGT habla de una treintena. Infobae ha pedido los datos a Salvamento Marítimo, que no ha facilitado ninguna respuesta.

Un buque de Salvamento Marítimo. A su lado, una balsa salvavidas

La flota de Salvamento Marítimo está compuesta por cinco grandes buques polivalentes de salvamento y lucha contra la contaminación marina, así como nueve remolcadores de salvamento, cinco embarcaciones tipo “Guardamar” y 57 embarcaciones de intervención rápida denominadas “Salvamares”. Además, a través de un convenio con Cruz Roja se cuenta con 42 embarcaciones de salvamento ligeras. Para el lote 1, Salvamento Marítimo quiere adquirir 69 balsas de distintas capacidades (de entre 10 y 25 plazas). Para el lote 2 (solo los “Salvamares”), el objetivo es adquirir 119 balsas con capacidad para 6 personas cada una de ellas. En total 188 balsas, a coste medio de 4.100 euros la unidad.

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La zafa hidrostática

La revisión que deberá hacer la empresa que resulte adjudicataria incluye la sustitución temporal de la balsa si fuese necesaria; la revisión y su certificación; la reposición de todos los repuestos deteriorados o caducados durante el mantenimiento, sobre todo de la zafa hidrostática, el dispositivo de seguridad esencial en las balsas salvavidas de los barcos, diseñado para que la balsa se libere y flote automáticamente en caso de que el barco se hunda, sin necesidad de intervención humana. El adjudicatario también tendrá que realizar todas las gestiones de los certificados con las Capitanías correspondientes y cualquier gestión aduanera para la llegada del material.

Distribución de los medios marítimos y aéreos de Salvamento Marítimo

La flota de Salvamento Marítimo se mueve. Es obvio. El año pasado cubrió unos 226 millones de kilómetros de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. Las unidades marítimas destinadas en cada base pueden estar desplazadas por motivos operacionales. Por eso, “la empresa adjudicataria deberá llevar un control de las balsas a revisar y planificar las visitas”. Las unidades menores tipo Salvamar (las del lote 2) pueden revisarse de balsa en balsa, manteniendo siempre un mínimo de una balsa a bordo o entregando por cuenta de la empresa adjudicataria balsas de sustitución durante la revisión. Lo que está claro es que el objetivo es renovar cada balsa cuando la que esté a bordo tenga 20 o más años, o en el momento que Salvamento Marítimo decida si este plazo es inferior.

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