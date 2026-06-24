España

Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

El presidente del Gobierno tiene tiempo ilimitado para tratar de defender su gestión 48 horas después de la condena a 24 años a quien fue su mano derecha

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

Pedro Sánchez comparece este miércoles ante el pleno del Congreso para defender su gestión de Gobierno en medio de una acumulación de causas judiciales que afectan al PSOE y a su entorno más próximo. La comparecencia, solicitada por el propio Ejecutivo y por los grupos de ERC y el Mixto, se produce mientras el PP exige su dimisión y sus socios de investidura reclaman que dé todas las explicaciones necesarias.

Entre los casos que centran el debate figura la condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el denominado caso mascarillas, las investigaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Sánchez tratará de convencer a sus socios de investidura de que merece la pena continuar hasta 2027.

05:24 hsHoy

La otra causa de Aldama: liderar una trama que defraudó 182,5 millones en IVA y que transfirió 74 millones “de procedencia delictiva” a Portugal, China y Colombia

El empresario Víctor de Aldama no pisará la cárcel ni tendrá que devolver los 3,7 millones de euros en comisiones que se llevó en el ‘caso mascarillas’, pero la Audiencia todavía le investiga por blanqueo, cohecho, fraude fiscal y tráfico de influencias en una causa de fraude en el sector de los hidrocarburos

Ilustración de Víctor de Aldama. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ilustración de Víctor de Aldama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empresario Víctor de Aldama no entrará en prisión. De momento. Aunque el Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel en el ‘caso mascarillas’ (en el que Ábalos ha sido castigado con 24 años y Koldo con 19 años) no pisará la celda porque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha considerado que su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos” merece la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. De Aldama sí tendrá que pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 72.000 euros en multa. Pero no tendrá que devolver los 3.713.981 euros que la Fiscalía Anticorrupción fijó que Aldama había cobrado por amañar los contratos de mascarillas adjudicados por Puerto del Estado y Adif. Aldama se llevó más dinero. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, ganó 6,6 millones de euros.

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05:00 hsHoy

Leire gestionaba la “vía Santos”: la UCO involucra a Cerdán en reuniones para gestionar el rescate de Tubos Reunidos

La unidad de la Guardia Civil lo menciona en diversas ocasiones, llegando a sostener que realizó varios encuentros relacionados

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (Eduardo Sanz - Europa Press)
El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (Eduardo Sanz - Europa Press)

La UCO ha entrado de lleno en la investigación del rescate a Tubos Reunidos. La empresa siderúrgica vasca recibió una inyección de la SEPI de 112,9 millones de euros aprobada por el Estado en 2021. El informe de la unidad de Guardia Civil involucra a figuras de sobra conocidas. Los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán vuelven a aparecer salpicados en una investigación. La ‘fontanera’ habría participado en facilitar los contactos necesarios para conseguir el rescate.

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04:48 hsHoy

Felipe González avala la condena a Ábalos y recuerda, sobre las críticas a Aldama, que el PSOE “ha incentivado, premiado e incluso indultado” a delatores de corrupción

El expresidente del Gobierno considera que la condena de 24 años “está bien hecha” por la acumulación de delitos y destaca que la resolución fue adoptada “por unanimidad”

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)
El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante un encuentro institucional y político con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Juanma Jiménez / Europa Press)

Felipe González ha respaldado la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos y ha rechazado las críticas dirigidas contra la actuación de los tribunales. “Está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos” y “no es la sentencia más alta que se haya hecho”, ha afirmado el expresidente del Gobierno durante un foro celebrado en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha defendido que la resolución es “correcta” y que no debe llevar a la ciudadanía a tener “una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales”.

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04:25 hsHoy

Sánchez trata de sacar la legislatura de los tribunales y acelera medidas sociales para demostrar a sus socios que merece la pena seguir: “La respuesta está aquí”

El presidente dará explicaciones al Congreso sobre los casos de corrupción dos días después de la condena a Ábalos. Los socios habituales del Gobierno le piden que vaya más allá y proponga medidas concretas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno. (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno. (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

La durísima condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha puesto al límite el último tramo de la legislatura y obliga al presidente del Gobierno a demostrar a sus socios que su Ejecutivo sigue siendo útil en medio del incendio. Más allá de sus explicaciones en el Congreso sobre el reguero de causas abiertas que salpican a su partido, desde el que investiga a la fontanera del PSOE por operaciones para desestabilizar procesos judiciales hasta el cobro de mordidas a cambio de amaños de obras públicas a través del número dos del partido, Sánchez está obligado a explicar qué tiene pensado hacer de aquí a 2027.

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04:24 hsHoy

Sánchez comparece al fin en el Congreso para responder por la catarata de casos de corrupción que apuntan al PSOE y al Gobierno y encajando todavía la condena a Ábalos

El presidente se sube al estrado este miércoles por tiempo ilimitado con más frentes de los que tenía cuando solicitó esta sesión hace ya cerca de un mes

Pedro Sánchez, ante su declaración en el Congreso por los casos de corrupción que cercan al PSOE.
Pedro Sánchez, ante su declaración en el Congreso por los casos de corrupción que cercan al PSOE.

Pedro Sánchez comparece al fin este miércoles en el Congreso de los Diputados para responder “sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas”, según recoge la agenda de la cámara. En particular, las que señalan al PSOE y al Gobierno. El presidente solicitó esta sesión hace cerca de un mes, el 28 de mayo, solo horas después de que la Guardia Civil se presentara en la sede del partido en la calle Ferraz para requerir documentación en el marco del caso Leire, días más tarde de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Luis Ábalos esperando condena, con David Sánchez en el banquillo, con Begoña Gómez a la espera del cierre de la instrucción.

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