Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Congreso de los Diputados. (César Vallejo Rodríguez/Europa Press)

Pedro Sánchez comparece este miércoles ante el pleno del Congreso para defender su gestión de Gobierno en medio de una acumulación de causas judiciales que afectan al PSOE y a su entorno más próximo. La comparecencia, solicitada por el propio Ejecutivo y por los grupos de ERC y el Mixto, se produce mientras el PP exige su dimisión y sus socios de investidura reclaman que dé todas las explicaciones necesarias.

Entre los casos que centran el debate figura la condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el denominado caso mascarillas, las investigaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Sánchez tratará de convencer a sus socios de investidura de que merece la pena continuar hasta 2027.