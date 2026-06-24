Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar de los casos Zapatero, Leire y Ábalos, en directo: última hora la sesión sobre corrupción

Pedro Sánchez comparece este miércoles ante el pleno del Congreso para defender su gestión de Gobierno en medio de una acumulación de causas judiciales que afectan al PSOE y a su entorno más próximo. La comparecencia, solicitada por el propio Ejecutivo y por los grupos de ERC y el Mixto, se produce mientras el PP exige su dimisión y sus socios de investidura reclaman que dé todas las explicaciones necesarias.
Entre los casos que centran el debate figura la condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión por el denominado caso mascarillas, las investigaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez, la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Sánchez tratará de convencer a sus socios de investidura de que merece la pena continuar hasta 2027.
El empresario Víctor de Aldama no entrará en prisión. De momento. Aunque el Tribunal Supremo le ha condenado a cuatro años y medio de cárcel en el ‘caso mascarillas’ (en el que Ábalos ha sido castigado con 24 años y Koldo con 19 años) no pisará la celda porque la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha considerado que su “aportación realizada al descubrimiento de los delitos” merece la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. De Aldama sí tendrá que pagar 340.000 euros en concepto de responsabilidad civil y 72.000 euros en multa. Pero no tendrá que devolver los 3.713.981 euros que la Fiscalía Anticorrupción fijó que Aldama había cobrado por amañar los contratos de mascarillas adjudicados por Puerto del Estado y Adif. Aldama se llevó más dinero. En total, entre ese y otros contratos de mascarillas durante la pandemia, ganó 6,6 millones de euros.
La UCO ha entrado de lleno en la investigación del rescate a Tubos Reunidos. La empresa siderúrgica vasca recibió una inyección de la SEPI de 112,9 millones de euros aprobada por el Estado en 2021. El informe de la unidad de Guardia Civil involucra a figuras de sobra conocidas. Los nombres de Leire Díez y Santos Cerdán vuelven a aparecer salpicados en una investigación. La ‘fontanera’ habría participado en facilitar los contactos necesarios para conseguir el rescate.
Felipe González ha respaldado la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos y ha rechazado las críticas dirigidas contra la actuación de los tribunales. “Está bien hecha porque son 24 años por una serie de delitos” y “no es la sentencia más alta que se haya hecho”, ha afirmado el expresidente del Gobierno durante un foro celebrado en Toledo junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. También ha defendido que la resolución es “correcta” y que no debe llevar a la ciudadanía a tener “una visión distorsionada del funcionamiento de los tribunales”.
La durísima condena al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha puesto al límite el último tramo de la legislatura y obliga al presidente del Gobierno a demostrar a sus socios que su Ejecutivo sigue siendo útil en medio del incendio. Más allá de sus explicaciones en el Congreso sobre el reguero de causas abiertas que salpican a su partido, desde el que investiga a la fontanera del PSOE por operaciones para desestabilizar procesos judiciales hasta el cobro de mordidas a cambio de amaños de obras públicas a través del número dos del partido, Sánchez está obligado a explicar qué tiene pensado hacer de aquí a 2027.
Pedro Sánchez comparece al fin este miércoles en el Congreso de los Diputados para responder “sobre la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas”, según recoge la agenda de la cámara. En particular, las que señalan al PSOE y al Gobierno. El presidente solicitó esta sesión hace cerca de un mes, el 28 de mayo, solo horas después de que la Guardia Civil se presentara en la sede del partido en la calle Ferraz para requerir documentación en el marco del caso Leire, días más tarde de conocerse la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, con José Luis Ábalos esperando condena, con David Sánchez en el banquillo, con Begoña Gómez a la espera del cierre de la instrucción.