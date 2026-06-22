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Ensalada de patata y cebolla al estilo italiano: una receta refrescante para controlar el azúcar en sangre y fácil de preparar

Es una opción ideal para combatir el calor en verano

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Un cuenco con ensalada de patata y cebolla roja, decorada con hierbas verdes picadas, y dos cucharas de madera.
Ensalada de patata y cebolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verano es la época en la que más triunfan los platos fríos, y esta ensalada de patata y cebolla es una gran opción, ya que influye en los niveles de azúcar en sangre.

Aunque la patata es un alimento rico en hidratos de carbono, su impacto glucémico puede reducirse. Al cocerse y enfriarse parte de su almidón se transforma en almidón resistente. Este se digiere más lentamente y provoca un aumento más gradual de la glucosa en sangre.

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Además, la cebolla aporta compuestos como la quercetina y otros antioxidantes naturales que pueden contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina. Esto favorece que el organismo utilice mejor la glucosa disponible, ayudando a evitar subidas bruscas de azúcar en sangre tras las comidas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Es recomendable enfriarla en la nevera unos 15 minutos antes de servir

Ingredientes

  1. 500 g de patatas
  2. 1 cebolla roja
  3. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  4. 1 cucharada de vinagre de vino blanco o manzana
  5. 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra molida al gusto
  8. 2 cucharadas de perejil fresco o cebollino picado
  9. Ralladura de limón (opcional)

Cómo hacer ensalada de patata y cebolla, paso a paso

  1. Lava muy bien las patatas. Cuécelas enteras, con piel, en agua con sal durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas.
  2. Escurre las patatas y déjalas enfriar completamente. Esto ayuda a formar almidón resistente, beneficioso para el control glucémico.
  3. Pela las patatas (opcional) y córtalas en rodajas o dados medianos.
  4. Pela la cebolla y córtala en rodajas finas. Si prefieres un sabor más suave, déjala en remojo en agua fría 10 minutos y escurre bien.
  5. Mezcla las patatas y la cebolla en una ensaladera. Añade el perejil o cebollino picado.
  6. Prepara el aliño: bate el aceite, el vinagre, la mostaza, sal, pimienta y ralladura de limón.
  7. Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla con suavidad para no romper las patatas. Corrige de sal y sirve fría o a temperatura ambiente.
  8. Consejo técnico: no remuevas en exceso para evitar que las patatas se deshagan.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 4 porciones generosas, aunque depende del tamaño de las raciones. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional para no modificar su sabor original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 300 kcal
  • Carbohidratos: 40 g
  • Proteínas: 8 g
  • Grasas: 7 g
  • Fibra: 4 g

Cabe destacar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ensalada de patata y cebolla se puede conservar durante dos días en la nevera, siempre que sea en un recipiente hermético y esté bien cerrado. No debe dejarse a temperatura ambiente más de 1 hora, sobre todo en verano, para evitar que se estropee y mantener todas sus propiedades.

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