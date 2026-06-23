España

Indignación en el colectivo LGTBI por los carteles del Orgullo del Ayuntamiento de Madrid por “borrar” la diversidad y sus reivindicaciones

Organizaciones como COGAM alertan de que no incluir referencias claras a la diversidad resta fuerza al carácter transformador de la cita más emblemática del colectivo

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Cartel del Ayuntamiento de Madrid en Gran Vía con motivo de la celebración del Orgullo. (Infobae)
Cartel del Ayuntamiento de Madrid con motivo de la celebración del Orgullo. (Infobae)

Los carteles desplegados por el Ayuntamiento de Madrid con motivo de la celebración del Orgullo 2026 han despertado la indignación del colectivo LGTBIQ+, que denuncia la ausencia de referencias directas a sus reivindicaciones y la falta de representación de personas en las imágenes. En la cartelería oficial se puede ver una terraza con sillas apiladas de los mismos colores de la bandera arcoíris del colectivo, flores en un balcón y un comercio con caramelos, símbolos que para organizaciones como COGAM remiten únicamente a la cultura castiza y a espacios tradicionales de ocio, dejando fuera representaciones explícitas de la diversidad y la lucha por los derechos del colectivo.

Esta no es la primera vez que las campañas impulsadas por el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida generan críticas por parte del colectivo, ya que en ediciones anteriores las asociaciones también denunciaron la falta de representación directa y la ausencia de mensajes reivindicativos.

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“No nos sorprende y lamentablemente decepciona una vez más, como ha decepcionado a una parte del colectivo, como hemos podido ver en redes sociales. Y nos decepciona, fundamentalmente, porque transmite una idea muy distinta a lo que es el Orgullo: está completamente desconectado del origen y los motivos por los que se celebra, que es una reivindicación por los derechos de un colectivo”, dice a Infobae Ronny De la Cruz, presidente de COGAM, el colectivo LGTBI+ de Madrid. El activista añade que, como en años anteriores, ofrecen su colaboración al Ayuntamiento para trabajar en la cartelería del próximo año y lograr un diseño que “sí represente lo que significa el Orgullo en Madrid”.

El consistorio, por su parte, minimiza las críticas y las atribuye a un intento de generar polémica. “En Madrid, la diversidad LGTBI no es una proclama ni una mera declaración institucional, está incorporada de forma natural en el ritmo cotidiano de la ciudad y en su manera de convivir”, ha señalado en un comunicado el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández. Sostiene que la campaña “demuestra que la diversidad no aparece solo en los grandes momentos visibles, sino que está presente todos los días del año en los gestos pequeños y en el día a día de la ciudad”. Sin embargo, ni las organizaciones ni la oposición comparten esta visión.

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Otro de los carteles desplegados por el consistorio. (Infobae)
Otro de los carteles desplegados por el consistorio. (Infobae)

Críticas de la oposición

Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, sostiene que Martínez-Almeida ha transformado el Orgullo en una simple campaña de marketing para la ciudad, relegando la diversidad LGTBIQ+ a un adorno y silenciando tanto a las personas del colectivo como la memoria de quienes impulsaron sus derechos. Maroto señala que el alcalde “sigue sin comprender el sentido del Orgullo”, una celebración nacida para reivindicar la dignidad del colectivo, recordar a quienes abrieron camino y mantener viva la defensa de derechos que no pueden darse por garantizados.

Cabe recordar que la cartelería del Orgullo de 2025 tampoco incluía imágenes de personas del colectivo. En 2024, la polémica fue mayor, ya que los carteles mostraban condones, zapatos de tacón y cócteles, símbolos que muchos interpretaron como una visión festiva y superficial, próxima al carnaval, sin presencia de personas ni referencias directas a la diversidad.

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